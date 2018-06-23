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 Четверо украинских воинов ранены в течение текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов вечера, противник 8 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе, в 5 случаях из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Среди украинских военнослужащих есть раненые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение. Артиллерия калибром 122 мм била по позициям ВСУ вблизи Лебединского, Талаковки и два раза у Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ 31 раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских войск нет, - штаб ООС

К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо украинских воинов.

По данным разведки, сегодня был уничтожен военный автомобиль "Урал" российских оккупационных войск.

Смотрите: Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3073144
 
 
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Фарион права,но Пеца для того и заправляет нами,что бы москвороты нас нагибали
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Сказав цілий Данило Галицький українською мовою.)))
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Фаріон треба з Парасюком об'єднатися- буде два сапога валянок!)))
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Тебя давно с психбольницы выпустили, или сам сбежал.
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отты написал на великорусском коммент. Теперь по ее рецепту - головой апстену.
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Та вже і то давно- хіба по його коментах не видно?)))
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Я вас з Фаріон чекаю.))) "Москворотих" воно ненавидить...)))
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Кірьянов - а ти не "москворотий"? Походження свого прізвища хоч знаєш? Коли твої "прєдкі" зайшли в Україну - в 1933, в 1937 чи 1947 роках? Чи з бандами кацапа муравьйова? "патріот" воно.. На військовий облік стань для початку, не пропукуй панталони на дивані..
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Каждый день убивают людей и делают калек
А где противобатарейные радары?
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Во Львлвской области, под контролем почему то канадских военных. Сколько мы бы не оправдывались, драпая из под Дебальцево мы умудрились их там бросить. Барыга может блеять про что угодно, а у американцев железный факт, что дуракам оружие, хоть и оборонительное давать нельзя. Поэтому радары дали, но на Донбассе их нет.
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Вопрос шире
в 1978 году, на кафедре артиллерии, я уже знал о таких РЛС
что за проблема склепать эту хрень
Там даже не нужны какие-то особые детали
только китайский ширпотреб
или нужно, чтобы убивало людей?
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Конечно. Забыли Яроша Продажного? Как только Грузин начал мутить в Киеве, он гавкнул с Донбасса, Война идет.
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Раз нет проблем, возьми сам и склепай,обеспечь ВСУ такой техникой. Слабо? Ну так не надо тарахтеть.
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Щас
бл
забесплатно
не не так
пока они там воруют, я ещё доплачу
умным пид..ам
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До какого позора довнл страну главнокомандующий, который почему то оказался евреем. Вооруженные силы Украины выполняют т.н. Миские договоренности. Этот позорный юридический мусор, под которым стоят в непонятном качестве, тех, кого мы обвиняем в терроризме. Пусть меня называют антисемитом, но это мог сделать только еврей без совести, чести и Родины.
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Так. Краще би нам воювати до останнього українця...
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Если, мы хотим оставить страну потомкам, а не память о ней, то нужно защищать свою страну. Много раз приводил пример Маннергейма. Русский генерал с 28 танками вступил в бой с СССР, с одной из самых многочисленных и вооруженных стран в мире на тот момент. Потрял 10% территории, но оставил свою страну Финляндию потомкам. К сожалению, для главнокомандующего своя страна явно не Украина. И готов поспорить, что как только его возьмут за жабря за военные преступления против ВСУ, он достанет израильский паспорт, как Беня и будет кричать, что во всем виноват Вова, но уже с берегов Средиземного моря.
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Хіба можна рівняти умови. Зброя зараз набагато потужніша. Наші міста знищать.
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Войну ведут не вооружения или оружие. Её могут вести только воины, которые знают, что ОНИ ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ!!!!!!! А торгаши, рассказывая всем про гибридную войну зарабатывают деньги с тем, кого называют агрессором. И просырают в итоге все. Северный поток 2 это и есть просранный Минск 2015.
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Подивіться на Сирію. Бажаєте і нам такого ?
А смаі би на фронт пішли, чи хтось інший мусить ?
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Я всегда готов защищать свою Родину. В отличие от многих, от военкомата не прятался. Что касается Сирии, то почему то инфляция в Сирии в 2015 оказалась меньше, чем в Украине. 33% в Сирии и 49 % в Украине. Так, чтобы разрушать страну войны как то и не надо. Это к слову. Что касается разрушенных городов, то Донбасс насколько я вижу мало чем от Сирии отличается.
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То все слова, поки до справи не дійшло..
Донецьк поки стоїть і ніхто його не бомбардував. Поряд інші області, міста, їм в разі чого теж дістанеться. Ваша гордовита бойовитість нічого крім поразки нам не принесе.
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В отличии от вас, я не прячусь за прокси. Если, что то пишу, то не отказываюсь от своих слов. А аэропорт в Москве разрушили до основания или как ?
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Я теж не ховаюсь.
І до чого аеропорт ?
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Я так понимаю аэропот как то не Донецке. И как то главнокомандующий почему то платит миллионы долларов в бюджет агрессора. Конечно, такому главнокомандующему и америкаская армия не поможет, он все просрет.
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Мільйони доларів, які заробляє на самих кацапах, це і так їхні гроші. частину повертає з податками.
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Да нет, пани. В решении суда четко написано, что деньги заплатил концерн Рошен, который есть только в Украине. Т.е миллионы долларов не пошли на войну с агрессором, а пошли ему в бюджет, ради шкурных интересов главнокомандующего. Поэтому ожидать от него побед, это все равно , что от проститутки супружеской верности.
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я вам написала чітко і ясно
ви розумієте з кого береться прибуток на росії ? з кацапів, не з українців.
частину їм повертають разом з податками.
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я би ту фабрику закрила, самі проблеми від неї.
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Вы бы закрыли, а Барыга нет. К несчастью, он еще и армией командует.
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К сожалению, российский суд почему то другого мнения. Штраф в 370 лимонов дерева заплатил украинский концерн Рошен в российский бюджет, и что то я не помню, что бы УКРАИНСКИЙ Рошен это опровергнул. Работая в России главнокомандующий обеспечивает работой и налогами РОССИЙСКИЙ бюджет, на деньги которго идет война в Украине. И я так понимаю, для такого главнокомандующего две фабрики в Липецке дороже Украины. Поэтому у нас и рассказывают, такие умники как вы и много соттысячных потерях, за крошки, которые летят с барского стола.
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Я не юрист і тонкощів не знаю, не цікавлюсь цією темою, вважаю, вона більше для ботів та тролей. Компромат. Не вважаю президента державним діячем, не справився він, не переборов соблазнів, лишився бізнесменом. Колись історія розсудить.
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Конечно, как только факты в лицо , Я не я и лошадь не моя. Это тема не для ботов и тролей. Это показатель ничтожности государственного деятеля. И для честного рядового гражданина рассказывать его еврейские байки про гибридную войну, миротворцев, десятки тысяч погибших украинцев, если нужно просто защищать свою страну, было ло бы хотя бы стыдно. А истрия уже рассудила. Страна на грани исчезновения благодаря тем, кого вы называете Небесной Сотней и заканчивая Барыгой и его прихлебателями, и евреями и теми, кого они купили.
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Знаєте, скільки маніпуляцій та перевернутою брехні. Я хочу чітких відповідей, а не чуток.
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Я найду вам оригинал решения суда. Там все написано. Что касается ресурсов, то понятно они могут быть тендициозными но факты упрямая вещь, и я что то не помню, чтобы даже по Рустави 2 Барыга лбратился в суд.
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Вот номер дела.
Вот номер дела Дело № А36-7720/2015
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
28 ноября 2016 года Дело № А36-7720/2015
г. Воронеж

Хватит ума открыть и почитать ?
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Дон прямо ган..? Для чего твой бред здеся? Мы ж не совковой армии, а ты не политрук Сержио?
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Особо одаренным поясняю, что я хочу своим детям оставить страну, а не нашествие евреев.
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дон-это твои проблемы портупейные. кто кому доктор?
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Зараз у дніпровському шпиталі лежить важкопоранений воїн у голову, про це казав головлікар там, так ось ...снайперська куля прошила голову і мізкі, мозок помер а серце кілька разів зупинялось, але його запускали, важке питання для чого ці жахливі експерименти якщо мозок помер людина мертва? Мозок реанімувати неможливо.
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Якщо мозок помер, то мають відключити від апаратів і дати спокійно відійти.
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Хай гояться ваші рани, хлопці, щоб ви повернулися до нормального життя.
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як петіцію підписати проти путіна - всі такі заклопотані, - потім, не зараз
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Сто болячок матерям тих покидків що вбивають українців. Я вас дістану.
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо украинских воинов ранены в течение текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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