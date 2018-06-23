 Четверо украинских воинов ранены в течение текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение. Артиллерия калибром 122 мм била по позициям ВСУ вблизи Лебединского, Талаковки и два раза у Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.
К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо украинских воинов.
По данным разведки, сегодня был уничтожен военный автомобиль "Урал" российских оккупационных войск.
А где противобатарейные радары?
в 1978 году, на кафедре артиллерии, я уже знал о таких РЛС
что за проблема склепать эту хрень
Там даже не нужны какие-то особые детали
только китайский ширпотреб
или нужно, чтобы убивало людей?
бл
забесплатно
не не так
пока они там воруют, я ещё доплачу
умным пид..ам
А смаі би на фронт пішли, чи хтось інший мусить ?
Донецьк поки стоїть і ніхто його не бомбардував. Поряд інші області, міста, їм в разі чого теж дістанеться. Ваша гордовита бойовитість нічого крім поразки нам не принесе.
І до чого аеропорт ?
ви розумієте з кого береться прибуток на росії ? з кацапів, не з українців.
частину їм повертають разом з податками.
https://strana.ua/news/70595-milliard-v-byudzhet-rossii-lipeckaya-konditerskaya-fabrika-roshen-opublikovala-otchet-za-2016-god.html
Вот номер дела Дело № А36-7720/2015
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
28 ноября 2016 года Дело № А36-7720/2015
г. Воронеж
Хватит ума открыть и почитать ?