 Четверо украинских воинов ранены в течение текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение. Артиллерия калибром 122 мм била по позициям ВСУ вблизи Лебединского, Талаковки и два раза у Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.

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К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо украинских воинов.

По данным разведки, сегодня был уничтожен военный автомобиль "Урал" российских оккупационных войск.

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