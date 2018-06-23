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 Политика Украины
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Все про:Варфоломей (62) религия (677) УПЦ (651) автокефалия (63)

 УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви

Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, – работает против Константинопольской церкви, потому что решения нет.

Об этом после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем рассказал член священного синода, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, сообщает "112 Украина".

По его словам, целью встречи было обсудить сложившуюся в украинском православии ситуацию раскола и услышать из уст самого патриарха его видение вопроса о предоставлении Томоса об автокефалии украинской церкви.

"Встреча была довольно долгой, но откровенной. Каждый говорил о своем видении ситуации не только в Украине, потому что расколы бывают и есть теперь не только в Украинской православной церкви, во многих поместных православных церквях есть такие расколы. И мы должны искать пути, которые помогут нам вылечить этот раскол", - рассказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что не может быть и речи о легализации раскола, однако необходимо обсуждать пути решения ситуации, "нужно искать лекарства". Кроме того, по словам Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, однако считает своим долгом помочь решить этот вопрос.

"И мы видим, что такая откровенность строится на том, что мы будем искать это лекарство на базе каноничных наших правил", - убежден митрополит Антоний.

"То есть речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о Томосе решен, – работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться", - заключил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3073143
 
 
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А чего искать?
УПЦ МП из под Москвы переходит под Константинополь.

И все, вопрос решен.
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Горять кацапські пердаки! Значить буде автокефалія...
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".......Никто не знает, как может этот вопрос решиться", - заключил он, Антоний

А что мы так ножками засучили в МП ГБ ?
Раньше говорили "ни за что и никогда" УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 276
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когда Киевская Русь крестилась, на заболоченных землях московии бегали полудикие племена... историч. справка
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Наверно москвиты прывезли соболиные шкурки и черную икру.
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теперь ваша очередь - с салом и горилкой

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Да зря вы его заспамили. Вроде он нечего "крамольного" не сказал.
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та що там шкурки, та ікра -- є краще))), оце УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 5352
Ars UA ---з аргентинським коксом 23.06.2018 18:36
 УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 7591
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з кацяпами все ясно, а що кажуть представники Вселенського Патріарха?
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Надо бы нам, православным скинуться всем на веру.
Только вот вопрос - то ли кэшем Варфоломею, то ли уже на колокола с малиновым звоном за упокой МП ГБ УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 8029
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Буде Томос, чи ні - особисто для мене не дуже важливо.. Уособлення православ'я для мене - УПЦ КП ... Онуфрій , своєю відмовою вшанувати вставанням пам'ять полеглих воїнів ЗСУ - підписав вирок гундяєвській секті на теренах України.. Православні вірні все частіше схиляють голову під крило саме Київського патріархату..
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Библию читать начни - и раздуплись что православие самая тупиковая ветвь христеанства ...
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да и все христианство уже давно снято с производства и лишилось гарантийной поддержки.
пора переходить на последнюю версию опиума для народа - ислам.
УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 5606
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Это типа - перестать верить в одну сказку и начать верить в другую сказку...?!.... УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 378 ...
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Вселенский патриарх - это не папа Римский, это несколько другое...
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Lvbnhj,ти мерзенний покидьок.Ти заявив,що пишаєшся анунахрієм!
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Щурі побігли нашіптувати і наводити смуту..
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Что Порох в 2014 новинскому на лбу не пропечатал в кулуарах, то батюшки подписали УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 8387
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не пошли бы к себе в родные мокшанские болота потомки хлыстов и скопцов из МП УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 2275
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Если государство не может разобраться с сатаной под названием МП в Украине, так может пора патриотам очистить церкви от сатаны, например очистить Киево-Печерскую Лавру, другие священные для Украины церкви от нечистой силы МП.
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В Санктъ-чЛенинбурге принято решение расселить жителей чЛенинбургцеи Московиов по регионах РАБссии,сообщает сайт RGRU
РАБссиянцы готовьтесь принимать Гостей... УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 6212 УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 6212
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Дограються "православні" що просто приймемо нормальний цивільний закон про діяльність церковних громад. І чхати "кянонічні" чи на інші ваші догматичні понти. Державі відділена від церкви. Значить церква - це суспільна прибуткова організація. Реєстрація як організації. Податки з прибутків. Касовий апарат. Виключення тільки для церковної громади центр якої в Києві і не має закордонних центрів. Так що дограєтесь, "православні". Набридли ваші ігрища. І не лякайте мітингами виживших з розуму "православних" бабусь. Якось переживемо.
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Не даст Варфоломей Томос, значит однажды погонят московских попов из Украины калёным веником. Это ж элементарно.
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То приймемо цивільний закон. І плювати на їх "канонічні понти". Для більшості т.зв.вірян плювати в яких церквах покупати культові послуги. А більш-менш справжні віруючі - на 80 % чи УПЦ КП чи КГКЦ.
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