 Украина и Польша будут совместно противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", - Климпуш-Цинцадзе

Встреча состоялась на полях Форума регионального развития в Трускавце Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Стороны также обсудили перспективы украинско-польского сотрудничества и привлечения финансовых и технических инструментов ЕС в части макрорегионального развития, в частности, для развития Карпатского региона. Принятие Карпатской стратегии и продвижение этой идеи на уровне институций ЕС активно поддерживает действующая власть Польши и на правительственном, и на парламентском уровне", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на правительственном уровне этим проектом занимается министерство инвестиций и развития Польши и лично министр Ежи Квецинский. Украина также активно поддерживает эту инициативу.

Отдельно собеседники договорились и в дальнейшем координировать общую позицию противодействия строительству газопровода Северный поток-2, который представляет угрозу для безопасности обеих стран и ЕС. "Польша твердо стоит на своих позициях вместе с Украиной, важно постоянно поддерживать друг друга в этом вопросе", - сказал Квецинский.

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Подчеркивается, что польская сторона рассматривает перспективы объединения энергетической инфраструктуры двух государств, в частности, строительство газового интерконнектора как стратегического проекта в Центрально-Восточной Европе, направленной на обеспечение транспортировки газа из Польши в Украину.

Во время встречи Ежи Квецинский также высоко оценил результаты реформ в Украине, подчеркнув, в частности, что Польша приветствует принятие законодательства, направленного на запуск работы Антикоррупционного суда.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.