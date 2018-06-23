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 Политика Украины
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Все про:Газ (8852) газопровод (639) Польша (4388) Северный поток (288) Климпуш-Цинцадзе (254)

 Украина и Польша будут совместно противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с министром инвестиций и развития Польши Ежи Квецинским, в частности, обсуждалось развитие Карпатского региона и "Северный поток-2".

Встреча состоялась на полях Форума регионального развития в Трускавце Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Стороны также обсудили перспективы украинско-польского сотрудничества и привлечения финансовых и технических инструментов ЕС в части макрорегионального развития, в частности, для развития Карпатского региона. Принятие Карпатской стратегии и продвижение этой идеи на уровне институций ЕС активно поддерживает действующая власть Польши и на правительственном, и на парламентском уровне", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на правительственном уровне этим проектом занимается министерство инвестиций и развития Польши и лично министр Ежи Квецинский. Украина также активно поддерживает эту инициативу.

Отдельно собеседники договорились и в дальнейшем координировать общую позицию противодействия строительству газопровода Северный поток-2, который представляет угрозу для безопасности обеих стран и ЕС. "Польша твердо стоит на своих позициях вместе с Украиной, важно постоянно поддерживать друг друга в этом вопросе", - сказал Квецинский.

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Подчеркивается, что польская сторона рассматривает перспективы объединения энергетической инфраструктуры двух государств, в частности, строительство газового интерконнектора как стратегического проекта в Центрально-Восточной Европе, направленной на обеспечение транспортировки газа из Польши в Украину.

Во время встречи Ежи Квецинский также высоко оценил результаты реформ в Украине, подчеркнув, в частности, что Польша приветствует принятие законодательства, направленного на запуск работы Антикоррупционного суда.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3073140
 
 
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Ну кроме Климпуш-Цинсадзе никто остановить не сможет ....
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А почему я должен хотеть ,чтобы ворью не перекрыли кормушку ...
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без ихней помощи Трамп не справится

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хоч тепер будуть протистояти, як основні дозволи на будівництво отримані! Украина и Польша будут совместно противостоять строительству газопровода Северный поток-2, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4375
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Мадам, вы чем занимаетесь?... За что зарплату получаете?...
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ну если сказала климпуш, да еще цинцадзе, то это вам не бык перднул
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Дело в том что Украинский Народ живёт без своей газовой трубы все 27 лет .На украинской трубе наживались только ублюдочные чиновники - Кучмы ,Бакаи ,Лазаренки ,Тимошенки .Так что Украинский Народ не пострадает от Северного потока - 2 .
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нет, какая-то денежка в бюджет всеж таки капала, хотя и воруют просто страшно... Украина и Польша будут совместно противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1271
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После 2 сосальных конфет от Трампа к Меркель, для западной Европы это тоже вопрос принципа.
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а может для Трампа вопрос принципа не разрешить СП-2...
Україна та Польща спільно протистоятимуть будівництву газопроводу "Північний потік-2", - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1089

его-то хотелка потолще будет чем у Меркель
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сильные, но легкие... Украина и Польша будут совместно противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9550 надо было кацапам долю давать в транзите через Украину - потеряли бы только часть прибыли, а теперь потеряется весь транзит, бо немцы твердо хотят дешевый газ.
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Звичайно, всі "причастні" - заполошилися. Бо це кацапський газ та ще й в обхід - "прічастніх". Хто ж захоче втри-дорога, через "прічастних" - реалізовувати свое надбання? Ну так - деверсифікація. Чого? Здорового глузду? Розрахунків? Мабуть, глузд тільки Меркель, та ще деякі його мють. Жаль, що до цього - примішана політика. Що потрібно? Без ПОЛІТИКИ - підходити до знаменника, що корисне, а що ні і без "прічастних". Керуватись логікою, економічними законами, реальними можливостями, а не "прічастними" і "хотелкамі" тільки для своєї кишені, без людей, територій та народів.
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Логика бывает разная, у каждого своя - а если по чесноку, то надо делать что выгодно вот и вся логика.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Польша будут совместно противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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