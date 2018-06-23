 Верховная Рада поддержит инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в Трускавце, где проходит Форум местного развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр и члены правительства начинают осуществлять системные шаги по борьбе с контрабандой, и если будет необходимость, чтобы на уровне законодательного органа мы смогли сделать более жесткое наказание за контрабанду, я убежден, что парламент поддержит любые законодательные инициативы правительства по усилению борьбы с контрабандой ", - сказал Парубий.

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Напоминаем, Кабинет министров намерен направить в Раду изменения в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за контрабанду. Также будет осуществлено усиление работы Государственной фискальной службы, в том числе и таможенных подразделений.

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