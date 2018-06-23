 Верховная Рада поддержит инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в Трускавце, где проходит Форум местного развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Премьер-министр и члены правительства начинают осуществлять системные шаги по борьбе с контрабандой, и если будет необходимость, чтобы на уровне законодательного органа мы смогли сделать более жесткое наказание за контрабанду, я убежден, что парламент поддержит любые законодательные инициативы правительства по усилению борьбы с контрабандой ", - сказал Парубий.
Напоминаем, Кабинет министров намерен направить в Раду изменения в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за контрабанду. Также будет осуществлено усиление работы Государственной фискальной службы, в том числе и таможенных подразделений.
"Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".
По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.
Также к максимальному тюремному заключению "приговорены" председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и бывший глава правительства Арсений Яценюк"
Это не парламент суверенной страны...
это сборище каких то клоунов...
Птьфу бля, аж верне сука падли.
Люди добрі, коли вже у нас в Україні буде НАША УКРАЇНСЬКА влада а не всілякі бариги з камуняцьких 90-х ???
результатефальсифицированных и
проституированных выборови является неработоспособным и
марионеточным.Состав этой Рады, наихудший из всех. Такая Рада должна быть давно
распущена!
Она не легитимна... Про
"какалицию" давно забыли...
був такий сралін, так він в гулаг загнав половину совка, і де той совок?! в рососії? у хуйла?
і, як сраліна не памятають, та лібрежнєва, згадайте з його посиленнями)) і покращеннями)))
а, що казав ян-овоч і пап - покращення і життя по новому))) і так 27 років...
що треба зробити? - деякі речі можливо побороти економічно, але для цього треба мати знання - і вони є у парубія, труселмана і тд!
Коррупция затронула и внешнюю разведку органов госбезопасности. Работникам внешней разведки было несложно скрывать расходование оперативных средств на собственные нужды. В справке Управления кадров МГБ СССР от 30 января 1947 г. указывалось, что бывший замначальника 4-го управления МГБ генерал-майор Н. И. Эйтингон (известный организацией убийств Чжан Цзолиня и Льва Троцкого), «в числе других руководящих работников допустил возможность использования не по прямому назначению продуктов и денежных средств, предназначенных на оперативные цели», по поводу чего руководство МГБ «в отношении Эйтингона ограничилось разбором и внушением». Уполномоченный опергруппы МГБ на Ляодунском полуострове В. Г. Случевский в феврале 1949 г. был исключен из партии за то, что брал взятки с арестованных корейцев из Южной Кореи. Советник МГБ в Чехословакии полковник В. А. Боярский в феврале 1952 г. получил партийный выговор за «излишества в расходе средств на бытовое обслуживание себя и своего аппарата».
Дивлячись на руки Парубія, так і хочеться вірити, таки "ці руки" - її поборять.А наспаравді? Для чого створювати - таке, щоб з ним постійно - "бротись?". Дозріла країна? Створить все для того, щоб не було ні боротись, ні контабанди і подібного...А пожинати. А так? Только бороться! Заради чого ж такого особенного - боротися, замість - множити, примножувати, та розвиватись?