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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (22103) Кабмин (10541) контрабанда (1500) Парубий (1671)

 Верховная Рада поддержит инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий

Парламент поддержит любые законодательные инициативы правительства по борьбе с контрабандой.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в Трускавце, где проходит Форум местного развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр и члены правительства начинают осуществлять системные шаги по борьбе с контрабандой, и если будет необходимость, чтобы на уровне законодательного органа мы смогли сделать более жесткое наказание за контрабанду, я убежден, что парламент поддержит любые законодательные инициативы правительства по усилению борьбы с контрабандой ", - сказал Парубий.

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Напоминаем, Кабинет министров намерен направить в Раду изменения в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за контрабанду. Также будет осуществлено усиление работы Государственной фискальной службы, в том числе и таможенных подразделений.

Также читайте: "Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде

Источник: https://censor.net.ua/n3073139
 
 
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Поддержит... кто бы усомнился... И Пэтю поддержит...
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Петю поддерживай-не поддерживай а оно уже трупачок политический ,вынос тела и погребение можно проводить хоть сегодня ...
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Алло зрадофилы, проверьте, никого ли тут ваши браття из "ОРДЛОВвского суда" не пропустили?

"Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".
По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.
Также к максимальному тюремному заключению "приговорены" председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и бывший глава правительства Арсений Яценюк"
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Ну за пожизненное этим панам ещё придётся побороться ибо народный суд Украины отправит их прямиком на ближайший фонарь или к ближайшей стенке ,так шо в том ОРДЛО суд оказался достаточно гуманным а возможно им просто поступил приказ из кремля,чтобы таким приговором прикрыть своих агентов во главе с Лолитой ....
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вибори потребують фінансування - як не підтримати, з таким рейтингом! Верховная Рада поддержит инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий - Цензор.НЕТ 4682
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Контрабанда сама по себе не преступление. ? Нужно закон писать ? Тогда пишите сразу и о запрете воровства. Запрете убийства. Онанизма при людях.
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После того,что они там курят и нюхают,ещё и не такое написать можно .... Верховная Рада поддержит инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий - Цензор.НЕТ 5003
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Нет никакой Верховной Рады ,есть сборище воров,лжецов ,подлецов и подонков набивающих себе карманы на мародёрстве и устроившая в Украине самый настоящий ГЕНОЦИД !!!!
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Чтобы победить контрабанду , нужно контрабандистам сделать зарплату по миллиону гривен в месяц .
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Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос с 56% в 2016 году до 73% в 2018 году.
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Начался второй этап. Коррупцию кончили, осталась контробанда.
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Это не парламент суверенной страны...
это сборище каких то клоунов...
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А нормальные дороги будут в Украине?Куда деваются деньги которые заложены в цену топлива?
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Почему то никто не хочет на этот вопрос отвечать )))
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А хто така зараз Верховна Рада ? Це ті, типу штукатура "козака" Гаврилюка на Майдані а зараз на мерсах і по ТВ кажуть, що вони "голосують" за те, що їм багаті дядьки скажуть на яку кнопочку зараз треба їм натиснути.
Птьфу бля, аж верне сука падли.
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Не всякий казак - говрилюк. Не всякий гаврилюк - козак...
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О тож то й воно, що ми собі гаврилюків "козаками" у Зраду вибираємо, або базаровську банду з 90-х у котрих ще й зараз турєцькі труселя тіліпаються під смокінгом від "Армані" й два телефони на кишенях, один кнопочний, щоб балакати коли ніхто не бачить, а другий яблуко Х в котрому вони не шарять а тільки для показухи по прокацапських тв СТБ, ТВ Лайф-Гнусь та ТВ 112
Люди добрі, коли вже у нас в Україні буде НАША УКРАЇНСЬКА влада а не всілякі бариги з камуняцьких 90-х ???
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Нынешний парламент был избран в
результатефальсифицированных и
проституированных выборови является неработоспособным и
марионеточным.Состав этой Рады, наихудший из всех. Такая Рада должна быть давно
распущена!

Она не легитимна... Про
"какалицию" давно забыли...
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какаліцію ти мабудь маєш на увазі довбаних дамбацьких вбивць в Україні з даМбасу 2010 - 2013 роківі, чи що ти мав на увазі, нік Yuriy Yurieff ?
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тобто, вони наразі зріжуть отой сук на якому сидять? Я правильно зрозуміла парубія?
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100 нормальных ребят погибло на Майдане, а оно живое ! Блин., где бог?
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"Премьер-министр и члены правительства начинают осуществлять системные шаги по борьбе с контрабандой, и если будет необходимость, чтобы на уровне законодательного органа мы смогли сделать более жесткое наказание за контрабанду, я убежден, что парламент поддержит любые законодательные инициативы правительства по усилению борьбы с контрабандой ", - сказал Парубий.Источник:https://censor.net.ua/n3073139

був такий сралін, так він в гулаг загнав половину совка, і де той совок?! в рососії? у хуйла?
і, як сраліна не памятають, та лібрежнєва, згадайте з його посиленнями)) і покращеннями)))
а, що казав ян-овоч і пап - покращення і життя по новому))) і так 27 років...
що треба зробити? - деякі речі можливо побороти економічно, але для цього треба мати знання - і вони є у парубія, труселмана і тд!
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Самый честный парламент в Украине был только первого созыва .потому как при плохом советском строе корупционеров и взяточников расстреливали .
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"Особо выделяется период проведения конфискационной денежной реформы в 1947 году, на которой нагрела руки большая группа чекистов. Обладая информацией о грядущем обмене старых купюр на новые, они с помощью третьих лиц внесли сбережения, желая их сохранить, в сберкассы. Так среди прочих поступили начальник УМГБ по Свердловской области Т. М. Борщев[9], начальник Молотовского (Пермского) УМГБ генерал-майор И. И. Зачепа[10], начальник Управления охраны МГБ Южно-Сахалинской железной дороги и госморпароходства А. И. Воробин. Подполковник госбезопасности Г. Крайнов, обеспечивающий безопасность советского атомного проекта, на должности представителя Совмина СССР в лаборатории N 1 Харьковского физико-технического института АН УССР занимался спекуляцией автомобилями, а в период денежной реформы «поместил на текущий счет… института под видом государственных средств свои личные деньги в сумме 25 тыс. рублей, а впоследствии взял обратно без переоценки их стоимости». Он также занимался спекуляцией автомобилями После снятия с должности Крайнов получил работу в управлении МГБ Ульяновской области.
Коррупция затронула и внешнюю разведку органов госбезопасности. Работникам внешней разведки было несложно скрывать расходование оперативных средств на собственные нужды. В справке Управления кадров МГБ СССР от 30 января 1947 г. указывалось, что бывший замначальника 4-го управления МГБ генерал-майор Н. И. Эйтингон (известный организацией убийств Чжан Цзолиня и Льва Троцкого), «в числе других руководящих работников допустил возможность использования не по прямому назначению продуктов и денежных средств, предназначенных на оперативные цели», по поводу чего руководство МГБ «в отношении Эйтингона ограничилось разбором и внушением». Уполномоченный опергруппы МГБ на Ляодунском полуострове В. Г. Случевский в феврале 1949 г. был исключен из партии за то, что брал взятки с арестованных корейцев из Южной Кореи. Советник МГБ в Чехословакии полковник В. А. Боярский в феврале 1952 г. получил партийный выговор за «излишества в расходе средств на бытовое обслуживание себя и своего аппарата».
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Коррупцию уже победили... победят и контрабанду... Верю!...
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Верховна Рада підтримає ініціативи Кабміну щодо боротьби з контрабандою, - Парубій - Цензор.НЕТ 5119
Дивлячись на руки Парубія, так і хочеться вірити, таки "ці руки" - її поборять.А наспаравді? Для чого створювати - таке, щоб з ним постійно - "бротись?". Дозріла країна? Створить все для того, щоб не було ні боротись, ні контабанди і подібного...А пожинати. А так? Только бороться! Заради чого ж такого особенного - боротися, замість - множити, примножувати, та розвиватись?
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Добрые люди подсказали... к выборам идём...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада поддержит инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий
 
 
 
 
 
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