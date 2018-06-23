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Все про:медицина (1610) Минздрав (1616) врачи (578) реформы (3024) Супрун Ульяна (302)

 Декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев, - Супрун

Министр здравоохранения Уляна Супрун напомнила, что с 1 июля медучреждения, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья, начнут получать финансирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Смотрите: Супрун рассказала о дезинформировании касательно сроков подписания меддеклараций и попросила не поддаваться на провокации. ФОТО

"Декларации с врачами подписали свыше 9,7 млн пациентов", - написала она.

Супрун напомнила, что с 1 июля медучреждения, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья, начнут получать финансирование. "Деньги за пациентом" пойдут в 149 учреждений-чемпионов, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с Национальной службой здоровья + в 12 частных учреждений, которые также заключили договора на этой неделе", - написала она.

По словам Супрун, важно, чтобы до конца года все учреждения первичной помощи подписали договоры с НСЗУ и перешли на новую модель финансирования до 2019 года.

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Местные же власти, по словам Супрун, должны автономизировать все медучреждения до конца года, поскольку закон об автономизации №2002-8 предусматривает особый упрощенный режим для этого процесса только до конца года.

Источник: https://censor.net.ua/n3073138
 
   
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У нас старухам сказали - и побежали наперегонки... а то умереть вовремя не успеют...
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Упсс, это зрада или как? Скорее всего нет,это для нашей медицины шанс хоть чуть чуть приблизится к стандартам нормальны стран, но так считаю я, а как считают российские тролли и наши зрадофилы, сейчас мы от них услышим. Итак, время пошло!
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Чого тільки вони? Про це відкрито говогять навіть представникм "шоколадної влади" Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 4331
Медична реформа, яку впровадила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - шлях в нікуди. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в інтерв'ю «Обозреватель».За його словами, у цій реформі немає жодних позитивних моментів.
«Її реформа - це шлях в нікуди, тут і розмовляти нема чого. Це шлях в морг або на судмедекспертизу», - зазначив Москаль.
Москаль також наголосив, що Супрун нелегітимна згідно з чинним законодавством.
«У нас такої посади, як в. о. міністра немає. Будь-яке її розпорядження може бути оскаржене в суді, і судом буде скасоване. Вона вже на два з чимось роки «прострочена»... У мене багато чого є їй сказати, але я думаю, що це в український мовний простір не впишеться. Чемодан - аеропорт - Чикаго! Чим швидше, тим більше ми збережемо життів українців», - підсумував Москаль.
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У кожного свої авторитети- серед моїх авторитетів НІЯКИХ москалів немає.
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Ага, в тебе тільки Порошенко з Медведчуком й Трухановим в авторитетах. Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 1260 Хоча в сраці я мав тебе й твоїх "авторитетів"...
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А в тебе тільки хУЙЛО в авторитетах- таке ж неспростовне твердження.
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Та із задоволенням користуєшся його енергоносіями, завдяки яким ти зараз сидиш з електрикою в інеті та гидиш на діючу владу з приводу чи без!
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А ти чиїми користуєшся? Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 7319 Любимий твій шоколад й пальцем не поворухнув, аби були інші...
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Я користуюся тим, що дає український бізнес тамвлада- і не сиплю за це прокльони на їх голову. А про те, що влада нічого не зробила для енергетичної незалежності України- це відверта брехня від тебе. Як і абсолютна більшість усіх твоїх коментів на форумі.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Больницы пустые ,у людей нема бабок на операции и лечение ,то что творит банда порошенко это самый настоящий ГЕНОЦИД народа Украины и действует так эта банда по приказу из Кремля !!!
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Тікай в Ростов, як ти мрієш- там тебе вилікують.
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Зачем в Ростов ,сейчас в Донецке неплохо лечат а главное бесплатно а вот тебя уже не вылечить ,так и подохнешь идиотом ...
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Впізнав і Хардіна, і Владу, і Павла Шевченко, і Честь Імею і навіть Лариса Іванівну! )))
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????????????? А чЁ по приказу из кремля,а не из ТельАвива?
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Оце і є справжня оцінка медичної-реформи, а не політично-депутатсько-тролячий гвалт!
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Убоге ти є. Знищити медицину, а людям не дати нічого іншого, як підписувати пустопоржні "декларації"... Горіть в пеклі, тварюки шоколадні!
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Тішся, як тебе завтра "декларація" буде лікувати...
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Та мені то справді пох... Просто знаю, що підітрешся "декларацією"
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Лише твоїми словами підітруся- більшого вони не варті. Як і твої "вангування".
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Панько Недобрий

А от щодо поржніх трибун, то думаю, більше половини місць заповненими не будуть. Україні ще дуже далеко до міроприємств такого рівня...

20.05.2018 13:25

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на 370 гривень можно вылечить больного??????????
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Можно сделать вскрытие ,если суд разрешит .... Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 8441
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Такой красивый ракурс и жест... Ей бы сейчас косу в руки!
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то чого тут страждаєте ? кінець для кожного один..
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А кто вам сказал, что я страждаю. Я просто с вас балдею.
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Она совсем не понимает масштаб цифр? Это получается, что в день врач заключал договор с 2800 человек. Она рехнулась? Это по 2 человека в минуту круглосуточно без перерывов и выходных.
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Поділися своїми розрахунками- а поки вони голослівні.
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Это я самый оптимал взял с учётом, что те 149 учреждений заключили договор 1 числа в 00:00 и врач сидел круглосуточно. А так, если брать 8 часовой рабочий день, то получается, что каждое из 149 учреждений должно было обслужить 65 000 человек за 23 дня или по 2800 в ден, или по 400 в час. Вот такие вычисления. Просто интеллигенты мыслят абстрактно, там миллион, да хоть мильярд. Вот, например, татаро-монгольское иго: историки говорят, что напало на Русь около миллиона татар, но знающие люди говорят, что физически больше 30 000 быть не могло, а с пирамидами: миллион рабов на одной маленько стройплащадке, где даже города не нашли...

Опять же, ты видел людей, чтоб у больниц толпились? Я по дороге на работу две больницы проезжаю, там пусто...хотя, может они договор не заключили, но это центральные больницы, остальные - маленькие. Да там очередины должны были быть и ажиотаж. Вот помню, как освещали этот безвиз, столько-то за день...столько-то за месяц. В итоге, за полгода 2 миллиона при непрерывной работе, а тут за три недели лета 10 миллионов, почти всё работающее население. Она реально не представляет сколько это народу.
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Тобто ти, НЕ ІНТЕЛІГЕНТ, вважаєш, що в медичному закладі працює один лікар, з яким підписують контракт?
Ти бачив чергу в лікарню на вулиці хоч колись? Люди біля кабінетів у черзі стоять.
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Нет, я профессию имею и могу думать самостоятельно.

Да, один, а что, с каждым можно? Зайти в хирургию или там санитарку поймать, да?

Я видел очереди на улице, когда этот ID-паспорт выдавали, я видел толпы людей на улицах при эпидемии гриппа, а тут я не видел стройных рядов, чтоб весь город у больниц собирался. Все на работе или отдыхе. У меня из друзей, коллег, знакомых тоько мать-пенсионерка и спросила, а шо оно такье и надо ли? Я сказал, что в год дадут 300 гривень на лечение, а остальное за свой счёт, на том и заглохло. Больше никто за теми 300 гривнями не ломится, ведь больницы-то разные. У нас в Запорожье, например, лицевая хирургия в одной больнице на Седова, хирургия шеи на Металургов, стоматология вообще лучше не говорить, онкология только в областной. Куда идти?
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Та пойду. Вот выборов только дождусь, если опять рыгионал станет президентом, то даже побегу.
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А я тікати нікуди не буду, я буду вас, падлу рилоанальну, нищити...
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Это просто ложь ,но только в неё уже ДАВНО,НИКТО не верит ....
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Вернись в палату ,пора уколы принимать ... Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 3063
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В Ростове милок нема местов ,одно осталось,но его держат для пэти порошенко ... Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 3473
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А ты там охранником работаешь и держишь место? Хуйло хорошо платит?
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Откуда мне знать сколько платят порохоботам ... Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 2239
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Що буде? Все у цеії бабці - закінчиться крахом. Хто при грошах на бацю ... поклали. Хто без? Чекають - "зеленку", а не нано - technologies. Є розвиток суспільства, а в першу чергу ЕКОНОМІКА і складові. Це не у нас, це у нормальних. Тоді? Такі бабці і нафіг не потрібні.Так? Все це "хороша гра" при поганій погоді.(Коли країна перестане фантазувати, почне творити, та не слухати бабусь - тоді все стане тим, що потрібно для життя і в житті.)
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У меня родственница ездила в Киев в Онкологический центр на обследование. Обошлось ей все это "удовольствие" в 10 тыс. гривен (муж взял кредит в банке). Все анализы платные (это официально) и кроме того врачам за прием 1000 гривен в карман. Если не положишь, то и разговаривать с тобой не будут. Сейчас ей надо проходить лечение, тоже все платное, плюс врачам в карманчик.

Супрун не хочет проверить работу этого Центра? и как она считает сколько людей не могут себе позволить обследование и лечение по причине отсутствия средств?
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"Министр здравоохранения Уляна Супрун напомнила, что с 1 июля медучреждения, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья, начнут получать финансирование." - не министр здравоохранения, а и. о. министра здравоохранения.
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Тебя моэно и за более мелкую сумму вылечить. Прримрено за стоимость куска веревки и малюсенького кусочка мыла.
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Цензор, мой совет: новости про супрун лучше подавать без её фотографии...
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да все нормально будет - легкие болезни излечат, а за серьезные просто не будут браться - ктож такие деньги найдет...а это в свою очередь запустит процесс естественного отбора, в чем огромные плюсы для страны - люди с хроническими и наследственными болезнями просто не доживут до фертильного возраста, освободив дорогу для носителей здоровых генов... Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 193 все будет хорошо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев, - Супрун
 
 
 
 
 
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