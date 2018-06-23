 Декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Декларации с врачами подписали свыше 9,7 млн пациентов", - написала она.

Супрун напомнила, что с 1 июля медучреждения, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья, начнут получать финансирование. "Деньги за пациентом" пойдут в 149 учреждений-чемпионов, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с Национальной службой здоровья + в 12 частных учреждений, которые также заключили договора на этой неделе", - написала она.

По словам Супрун, важно, чтобы до конца года все учреждения первичной помощи подписали договоры с НСЗУ и перешли на новую модель финансирования до 2019 года.

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Местные же власти, по словам Супрун, должны автономизировать все медучреждения до конца года, поскольку закон об автономизации №2002-8 предусматривает особый упрощенный режим для этого процесса только до конца года.