 Декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Декларации с врачами подписали свыше 9,7 млн пациентов", - написала она.
Супрун напомнила, что с 1 июля медучреждения, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья, начнут получать финансирование. "Деньги за пациентом" пойдут в 149 учреждений-чемпионов, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с Национальной службой здоровья + в 12 частных учреждений, которые также заключили договора на этой неделе", - написала она.
По словам Супрун, важно, чтобы до конца года все учреждения первичной помощи подписали договоры с НСЗУ и перешли на новую модель финансирования до 2019 года.
Местные же власти, по словам Супрун, должны автономизировать все медучреждения до конца года, поскольку закон об автономизации №2002-8 предусматривает особый упрощенный режим для этого процесса только до конца года.
Медична реформа, яку впровадила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - шлях в нікуди. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в інтерв'ю «Обозреватель».За його словами, у цій реформі немає жодних позитивних моментів.
«Її реформа - це шлях в нікуди, тут і розмовляти нема чого. Це шлях в морг або на судмедекспертизу», - зазначив Москаль.
Москаль також наголосив, що Супрун нелегітимна згідно з чинним законодавством.
«У нас такої посади, як в. о. міністра немає. Будь-яке її розпорядження може бути оскаржене в суді, і судом буде скасоване. Вона вже на два з чимось роки «прострочена»... У мене багато чого є їй сказати, але я думаю, що це в український мовний простір не впишеться. Чемодан - аеропорт - Чикаго! Чим швидше, тим більше ми збережемо життів українців», - підсумував Москаль.
А от щодо поржніх трибун, то думаю, більше половини місць заповненими не будуть. Україні ще дуже далеко до міроприємств такого рівня...
20.05.2018 13:25
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Опять же, ты видел людей, чтоб у больниц толпились? Я по дороге на работу две больницы проезжаю, там пусто...хотя, может они договор не заключили, но это центральные больницы, остальные - маленькие. Да там очередины должны были быть и ажиотаж. Вот помню, как освещали этот безвиз, столько-то за день...столько-то за месяц. В итоге, за полгода 2 миллиона при непрерывной работе, а тут за три недели лета 10 миллионов, почти всё работающее население. Она реально не представляет сколько это народу.
Ти бачив чергу в лікарню на вулиці хоч колись? Люди біля кабінетів у черзі стоять.
Да, один, а что, с каждым можно? Зайти в хирургию или там санитарку поймать, да?
Я видел очереди на улице, когда этот ID-паспорт выдавали, я видел толпы людей на улицах при эпидемии гриппа, а тут я не видел стройных рядов, чтоб весь город у больниц собирался. Все на работе или отдыхе. У меня из друзей, коллег, знакомых тоько мать-пенсионерка и спросила, а шо оно такье и надо ли? Я сказал, что в год дадут 300 гривень на лечение, а остальное за свой счёт, на том и заглохло. Больше никто за теми 300 гривнями не ломится, ведь больницы-то разные. У нас в Запорожье, например, лицевая хирургия в одной больнице на Седова, хирургия шеи на Металургов, стоматология вообще лучше не говорить, онкология только в областной. Куда идти?
Супрун не хочет проверить работу этого Центра? и как она считает сколько людей не могут себе позволить обследование и лечение по причине отсутствия средств?