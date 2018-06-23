EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  5188  139
Материалы по теме:
Все про:Варфоломей (62) Стамбул (142) УПЦ (651) автокефалия (63)

 Делегация синода УПЦ (МП) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом

Делегация Украинской православной церкви (Московского патриархата) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет

Делегацию священного синода УПЦ (Московского патриархата) возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

На встрече планируется обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине после 1992 года, когда произошел раскол. Делегация планирует предложить свои пути решения этой ситуации и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ при помощи пятой колонны готовят провокации для срыва украинской автокефалии, - ИС

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3073136
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Гоффноеды РАБссии завоняли Мавзолеем...Фьюююю пля...
 показать весь комментарий
 
 
На Мацковии первую Мусульманскую церковь построили в 1277 году по приказу Хана Менгу-Тимура.До этого на болотах тамошних волки выли да Хряки квакали,..,сосчитать сколько времени прошло от 988 года и до 1277 года несложно даже детсадовскому пацану... Бараны блин...
 показать весь комментарий
 
 
Да потому, что в Украине полно идиотов, которые в это верят
И если не будет Томаса, то он в Ривне или Ивано-Франковске ни за что не откажется петь асаны Кириллу и Хлу в церкви. А ведь это обязательная процедура при каждом молебне -- возносить Гундяя.

Оно там в Хмельницком и Тернополе считает, что Бог это такое существо, как его описывают жирные, толстожопые, пропившиеся попы.
Они думают, что Бог есть только в церкви, которая в исламском Стамбуле получила бумажку.
 показать весь комментарий
 
Совершенно верно, но есть вопрос.... Как дать? Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 6114
Прямой перевод оной суммы просто невозможен - через час весь мир знать будет.
Наличной баксами - пять вагонов товарных бабла....
Потому он и хочет "подворье" - это места пользующиеся правом экстерриториальности.
Завезти, отскладировать и мелкими партиями перебрасывать в Фанар Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 6114
 показать весь комментарий
 
С 1329 года 40 городов Украины получили Магдебурское Право на свободное местное самоуправление,Торговлю и так далее...,на РАБссии в это время не было НИ ОДНОГО такого города....,потому что были РАБами Ордынскими... Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 5640Холопье зачуханое Мусульманское.... Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 5640
 показать весь комментарий
 
 
Это было Русско-Литовское государство...
 показать весь комментарий
 
Русь - це українські землі. І як писав великий Вольтер Катерині 2, яка представлялась царицею Русі - "Ми не знаємо іншої Русі крім Київської..."
 показать весь комментарий
 
 
Гнать паскуд кацапских нахрен кнутом. А если будут возбухать вызвать янычар. Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 1448
 показать весь комментарий
 
 
.......и всех попов рабинов имамов и др. а культовые помещения отдать под детские дома казармы для военных......
 показать весь комментарий
 
 
Только так! Пусть там пионеры "ленинцы" живут. Культовые сооружения под амбары и избы читальни. Военных в подвалы с монастырским вином.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Государство должно быть отделено от церкви... А у нас среди научных дисциплин - теология...
 показать весь комментарий
 
Что, и в Украине уже?
Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 7938

смотрю стараетесь не отставать в накале маразма от кацапстана
 показать весь комментарий
 
Мацковия Дань платила Крымскому Хану аж до 1700 года находясь под властью Мусульманских Наместников Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 2446Холопы ау...
 показать весь комментарий
 
Официально признано и юридически задокументировано когда ужасная лапотная угро - финская Московия - Орда перестала быть колонией , и то что предоставление дани Крымскому Ханству этой московской лапотной колонией было отменено 14 июля 1700 г. Константинопольским мирным договором с Османской империей, заключённым по итогам Азовских походов припадочного московского царя угро - финнов татарина Петра I. В статье VIII говорилось ДОСЛОВНО: «А понеже Государство Московское самовластное и свободное Государство есть, дача, которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским Татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священнаго Царскаго Величества Московскаго даватись, ни от наследников его: но и Крымские Ханы и Крымцы и иные Татарские народы впредь ни дачи прошением ни иною какою причиною, или прикрытием противное что миру да сотворят, но покой да соблюдут».
Договор был заключён сроком на 30 лет. Он соблюдался до ноября 1710 г., когда военное противостояние вот теперь уже независимой лапотной Московией ( а уже с 1721 г. с потолка с потолка придуманной лапотной Россией) с Османской империей и Крымским ханством возобновилось.
 показать весь комментарий
 
На палю забити зграю свинособак. Підарчука свининського на палю навіть без вазеліну - тушку відправити xуйлу для кунцкамери. Хто взагалі це лайно випустив з України - знали про їх шкідницьку діяльність - ніколи не пізно анулювати паспорти та депортувати до мокселя
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У квази краины рвет пукан)!
 показать весь комментарий
 
Кстати в Кремле Хранятся все Артефакты Мусульмании включая личные вещи главного Мусульманина будущей РАБссии Ивана Грозного.. Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 4220Православные блин...
 показать весь комментарий
 
 
Царствование половца Иоанна IV (25.08.1530 - 18.03.1584 гг., грязный холоп раб татар но и великий князь самозванец с 1533 г., и даже якобы "русский царь" с 1547 г.) Сын Василия III Ивановича и Елены Глинской. Его родословная получается Иван IV был потомком хана Мамая. Рано пробудившаяся ордынская жестокость полу- монгола Ивана IV проявилась в мучительности животных, в первом смертном приговоре, который он вынес в 13 лет, боярину А.М.Шуйскому и многом другом.
Правление С конца 40-х гг. Иван IV стал править самостоятельно; в 1547 самовольно принял царский титул.Тогда татарская колония лапотная Московия при Иване Грозном, в XVI веке, платила просто огромную дань Крыму, как раньше царям Золотой Орды. Но московские имперские лже -историки отчаянно обходят молчанием рабскую зависимость лапотной колонии Москвы от Крымского ханства, явно опровергающее сам факт независимого существования Московии, как царства, в XVI веке.
В 1563 года отношения между Крымским ханством и их колонией угро - финской Московской лапотной ордой стали осложнятся из за посягательства раба ордынца половца Грозного на титул царя придуманной гораздо позже в 18 веке России - Русии. А в 1570 году османский султан Сулейман Кануни потребовал полной ликвидации какой либо автономии ужасной лапотной Московии которая даже пыталась подменить своё название.
 показать весь комментарий
 
 
"С 1563 по 1570 г. Трусливый рабь Иванъ напрасно старался предотвратить татарское нашествие... Безуспешно лапотные послы Нагой и Ржевский, являлись к хану с миролюбивыми речами и великолепными царскими подарками...Но султан потребовал немедленного признания колонией выдуманного Московскаго княжества - улуса подвластным Порте"./ стр. 224. А сам недопустимый факт посягательства раба Ивана IV на наследие древнего титула царя византийского Кесаря зафиксирован 1561 годом. А крымский хан считал своим подданным, раба Ивана IV . Вот за это Хан Девлет Гирай решил проучить строптивого раба самозванца, посягнувшего на титул византийского императора. И в 1571 году войска крымского хана двинулись выжигая всё на своём пути, форсированным маршем прямо к Москве. Московский князь самозванец ( царь ) вначале трусливо бежал без оглядки в дремучие ярославские леса, однако затем скуля приполз на коленях на переговоры с "милосердным братом".
Вот как описывает те события Н.Карамзин в "Истории государства Российского":
Давлет-Гирей, заявил Ивану IV : "Так говорит тебе Царь наш:...Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца с головы твоей: но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы - и смеешь раб хвалиться своим Царским величием, не имея ни мужества, ни стыда!.. снова буду к тебе,...если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих". Как же поступил придуманный царь - раб - половец Иоанн?.. Бил на коленях челом Хану" , лизал копыта и гениталии ханского жеребца и в 1575 году он публично сложил с себя подло придуманный титул царя - наследника Византийского, отказался от престола в пользу своего дальнего родственника, касимовского хана Саин-Булата и ушел в Александровскую слободу . Актом отречения Иван Грозный продемонстрировал крымскому хану и Османскому халифату, свою рабскую преданность, и преданность татарской колонии лапотной Московии. Колония Московия и дальше исправно платила туркам и татарам огромную дань аж до 1700 года .
 показать весь комментарий
 
 
Гоффноеды примазавшиеся к Истории и Православию Киевской Руси....,а Ярослав Мудрый Мацковский Князь это ваще Шедевр рюсских Гоффноедов,Князь умер в 1054 году,а Москву тльео начал строить Хан Менгу - Тимур аж в 1272 году...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
 показать весь комментарий
 
По какому праву понаехавший сюда кацап новинский решает за меня, за нас, что и как нам делать??
Почему нельзя просто взять и вышвырнуть к чертям этого колотящего тут наглого фсбэшника в свою московию смачным пинком под рюзьгемирский зад??
 показать весь комментарий
 
 
паля вже на нього чекає - залежно від поведінки альбо вазелін альбо муштарда
 показать весь комментарий
 
Крысы вы КацаПсины без роду и ПЛЕМЕНИ......,Ордынское Отребье...
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас козломордые начнут пугать Вселенского патриарха деньгами...
 показать весь комментарий
 
Ну, якщо Вселенський є справжнім патріархом, то мав би прогнати кацапів як служителів мамони. А якщо він має свою ціну, тоді томос від нього не потрібний. УПЦ (КП) спокійно живе та розвивається вже десятки років без "визнання" церков.
 показать весь комментарий
 
Моё личное Спасибо Александру Глебычу Невзорову,умному и тонкому Мужику за помощь в поисках Истины... Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 9357Есть на РАБссии не РАБссияне,а руцкие настоящие Мужики Делегація синоду УПЦ (МП) прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом - Цензор.НЕТ 9750
 показать весь комментарий
 
 
Завозились мокшане.Чувствуют,что им пинка под зад дают.
 показать весь комментарий
 
Саакашвили вышвырнули из страны на раз-два, а тут ни служб ни грозных указов нет. походу власти по .уй.
 показать весь комментарий
 
 
да не дадут автокефалию, по двум причинам:
1) Отношения с Россией Варфоломею важнее.
2) Опасность создания раскольнического прецендента для других церквей.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация синода УПЦ (МП) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом
 
 
 
 
 
 вверх