 Делегация синода УПЦ (МП) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Делегацию священного синода УПЦ (Московского патриархата) возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.
На встрече планируется обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине после 1992 года, когда произошел раскол. Делегация планирует предложить свои пути решения этой ситуации и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.
Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.
В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
И если не будет Томаса, то он в Ривне или Ивано-Франковске ни за что не откажется петь асаны Кириллу и Хлу в церкви. А ведь это обязательная процедура при каждом молебне -- возносить Гундяя.
Оно там в Хмельницком и Тернополе считает, что Бог это такое существо, как его описывают жирные, толстожопые, пропившиеся попы.
Они думают, что Бог есть только в церкви, которая в исламском Стамбуле получила бумажку.
Прямой перевод оной суммы просто невозможен - через час весь мир знать будет.
Наличной баксами - пять вагонов товарных бабла....
Потому он и хочет "подворье" - это места пользующиеся правом экстерриториальности.
Завезти, отскладировать и мелкими партиями перебрасывать в Фанар
смотрю стараетесь не отставать в накале маразма от кацапстана
Договор был заключён сроком на 30 лет. Он соблюдался до ноября 1710 г., когда военное противостояние вот теперь уже независимой лапотной Московией ( а уже с 1721 г. с потолка с потолка придуманной лапотной Россией) с Османской империей и Крымским ханством возобновилось.
Правление С конца 40-х гг. Иван IV стал править самостоятельно; в 1547 самовольно принял царский титул.Тогда татарская колония лапотная Московия при Иване Грозном, в XVI веке, платила просто огромную дань Крыму, как раньше царям Золотой Орды. Но московские имперские лже -историки отчаянно обходят молчанием рабскую зависимость лапотной колонии Москвы от Крымского ханства, явно опровергающее сам факт независимого существования Московии, как царства, в XVI веке.
В 1563 года отношения между Крымским ханством и их колонией угро - финской Московской лапотной ордой стали осложнятся из за посягательства раба ордынца половца Грозного на титул царя придуманной гораздо позже в 18 веке России - Русии. А в 1570 году османский султан Сулейман Кануни потребовал полной ликвидации какой либо автономии ужасной лапотной Московии которая даже пыталась подменить своё название.
Вот как описывает те события Н.Карамзин в "Истории государства Российского":
Давлет-Гирей, заявил Ивану IV : "Так говорит тебе Царь наш:...Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца с головы твоей: но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы - и смеешь раб хвалиться своим Царским величием, не имея ни мужества, ни стыда!.. снова буду к тебе,...если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих". Как же поступил придуманный царь - раб - половец Иоанн?.. Бил на коленях челом Хану" , лизал копыта и гениталии ханского жеребца и в 1575 году он публично сложил с себя подло придуманный титул царя - наследника Византийского, отказался от престола в пользу своего дальнего родственника, касимовского хана Саин-Булата и ушел в Александровскую слободу . Актом отречения Иван Грозный продемонстрировал крымскому хану и Османскому халифату, свою рабскую преданность, и преданность татарской колонии лапотной Московии. Колония Московия и дальше исправно платила туркам и татарам огромную дань аж до 1700 года .
Почему нельзя просто взять и вышвырнуть к чертям этого колотящего тут наглого фсбэшника в свою московию смачным пинком под рюзьгемирский зад??
1) Отношения с Россией Варфоломею важнее.
2) Опасность создания раскольнического прецендента для других церквей.