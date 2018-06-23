 Делегация синода УПЦ (МП) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Делегацию священного синода УПЦ (Московского патриархата) возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

На встрече планируется обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине после 1992 года, когда произошел раскол. Делегация планирует предложить свои пути решения этой ситуации и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.