 Очередной раунд консультаций между Минобразования и венгерской общиной состоится в начале июля, - Климкин

Об этом он сообщил во время общения с журналистами во Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Сначала венгерская сторона настаивала на возвращении к тому, что было, – фактически переписать статью седьмую нашего нового закона об образовании. Это уже "до свиданья", то есть это уже прошло. Все прекрасно понимают, что этот закон направлен на помощь нашим общинам. Сейчас мы говорим не об изменениях в этой статье (языковой), а каким образом этот закон реализовать", - подчеркнул министр.

По словам Климкина, для этого нужно увеличить переходный период имплементации закона. "Мы должны обучить учителей, изменить методики… Нам нужны обмены. Мы сейчас договариваемся об обменах", - сообщил он.

Помимо этого глава украинского МИД отметил, что есть договоренности относительно проведения следующего раунда консультаций между Министерством образования и науки Украины и венгерской общиной.

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По словам Климкина, он намечен на начало июля.

Напомним, накануне прошла встреча представителей Украины и Венгрии, во время которой основное внимание было обращено на новую языковую политику государства. Представители Венгрии интересовались, когда Украина планирует имплементировать рекомендации Венецианской комиссии, которые затрагивают переходный период и гарантии возможности выбора языка обучения в частных школах.

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.