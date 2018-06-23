 Расстрел активистов Евромайдана в Хмельницком: Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности, - Гитлянская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Управление специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, по нашему мнению, необоснованно обвиняет сотрудника Службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины… Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обсудил ситуацию с генеральным прокурором Украины, и Юрий Луценко пообещал максимально объективно разобраться в этой ситуации", - рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ оказывала и оказывает прокуратуре полное содействие в расследовании применения 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия у центрального входа в здание УСБУ в Хмельницкой области во время проведении там мирных общественных акций протеста. Спикер спецслужбы напомнила, что во время тех событий погибли два человека, еще несколько получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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"Несмотря на то, что в распоряжении Управления СБУ в Хмельницкой области нет оружия калибра, из которого были убиты мирные протестующие, Управление передало на экспертизу в Генпрокуратуру все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время", - сообщила Е.Гитлянская.

По ее данным, сам сотрудник УСБУ остается верен присяге, не прячется, в настоящее время защищает Украину в зоне проведения операции объединенных сил.

В СБУ также не исключили, что руководитель следствия в этом деле таким образом "пытается скрыть свою неэффективность и избежать увольнения".

Как сообщила 22 июня пресс-служба Генпрокуратуры, сотруднику УСБУ в Хмельницкой области, который применил огнестрельное оружие в ходе мирных акций протеста в 2014 году, в результате чего погибли два человека, сообщено о подозрении в превышении власти.

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"21.06.2018 было сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в совершении превышения власти, сопровождавшегося насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинении неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины", - отметили в Генпрокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.