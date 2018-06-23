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 Расстрел активистов Евромайдана в Хмельницком: Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности, - Гитлянская

В Службе безопасности Украины расценивают подозрение сотруднику отдела Центра специальных операций (ЦСО) "А" Управления СБУ в Хмельницкой области в превышении власти с применением оружия и причинении телесных повреждений на мирных акциях в 2014 году как сфабрикованное дело. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал главе СБУ Василию Грицаку разобраться в ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Управление специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, по нашему мнению, необоснованно обвиняет сотрудника Службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины… Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обсудил ситуацию с генеральным прокурором Украины, и Юрий Луценко пообещал максимально объективно разобраться в этой ситуации", - рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ оказывала и оказывает прокуратуре полное содействие в расследовании применения 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия у центрального входа в здание УСБУ в Хмельницкой области во время проведении там мирных общественных акций протеста. Спикер спецслужбы напомнила, что во время тех событий погибли два человека, еще несколько получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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"Несмотря на то, что в распоряжении Управления СБУ в Хмельницкой области нет оружия калибра, из которого были убиты мирные протестующие, Управление передало на экспертизу в Генпрокуратуру все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время", - сообщила Е.Гитлянская.

По ее данным, сам сотрудник УСБУ остается верен присяге, не прячется, в настоящее время защищает Украину в зоне проведения операции объединенных сил.

В СБУ также не исключили, что руководитель следствия в этом деле таким образом "пытается скрыть свою неэффективность и избежать увольнения".

Как сообщила 22 июня пресс-служба Генпрокуратуры, сотруднику УСБУ в Хмельницкой области, который применил огнестрельное оружие в ходе мирных акций протеста в 2014 году, в результате чего погибли два человека, сообщено о подозрении в превышении власти.

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"21.06.2018 было сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в совершении превышения власти, сопровождавшегося насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинении неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины", - отметили в Генпрокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073133
 
 
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какая скорость,прошло только 4 года,Ссакашвили так не тянули,там корыто было в опасности
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Ну що за брехня..Якби вбили одну людину, то ще якось
Але ж..
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Брехня ??? Та не может такого быть ,разве могут представители власти врать ??? Расстрел активистов Евромайдана в Хмельницком: Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 8643
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Не аргумент- однією кулею може і двох вбити. Питання- хто і в кого стріляв. І з чого.
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Стріляли по натовпу. Вбили людей. От і все що є в цій історії.
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Кто стрелял,кто убивал,кто приказывал стрелять ,кто не расследует ??? Может тот ,кто приказывал ???
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Стріляли з натовпу- отримали відсіч. Така ж історія.
І ще одна- стріляли з натовпу, отримали відсіч. Далі стріляли з натовпу, вбили своїх.
І кожну версію треба доводити.
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А чому не дають зброю на експертизу ?
Я дивилась штурм, ніхто не казав що стріляли з натовпу.
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"Несмотря на то, что в распоряжении Управления СБУ в Хмельницкой области нет оружия калибра, из которого были убиты мирные протестующие, Управление передало на экспертизу в Генпрокуратуру все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время", - сообщила Е.Гитлянская. Источник: https://censor.net.ua/n3073133
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А стріляти могли із зброї з глушником чи здаля- От ніхто нічого не казав.
Презумпція невинуватості- вперта річ.
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Одно брехло вороватое пообещало другому такому-же дерьму разобраться ,ну и цирк ...
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"...применения 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия у центрального входа в здание УСБУ в Хмельницкой области во время проведении там мирных общественных акций протеста...." Источник: https://censor.net.ua/n3073133

пам'ятаємо ми ті мирні акції протесту спрямовані на захват війскових частин, будівель СБУ та міліції, особливо кімнат зберігання зброї....
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Надо было бы этого гундоса по неосторожности в колонии кончить.
КАКОЕ НЕСЧАСТНОЕ, И ОБИЖЕННОЕ СИДЕЛО ТАМ И СОПЛИ ЛИЛО.
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Лицедеи власти. Дел нет,одни спектакли. Народ платит за это своей херовой жизнью.
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Треба зайти якогось Бубенчика і на нього все повісити. А служивий виконував наказ, який йому дав вищий начальник.
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А В ЭТО ВРЕМЯ КИЕВСКИЙ ТОРТ ПРИВАТИЗИРОВАЛИ . У него один хозяин- порох. Хотя при совке его выпускали наверно разные фабрики
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Київський булочно-кондитерський комбінат" за оформлення упаковки, схожого з упаковками кондитерської корпорації Roshen.

Про це інформує прес-служба АМКУ.

Так, кондитерській компанії "Київський БКК" виписали штраф у розмірі 326 052 гривень за вчинення порушення передбаченого статтею 4 закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

При цьому назви товару, оформлення упаковки якого порушує законодавство, в повідомленні АМКУ не зазначається.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Києва заборонив ПАТ "Київхліб" виробляти торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта "Золотий ключик" корпорації Roshen.

Цей же суд також заборонив конкурентам Roshen використовувати назви "Київський торт" і "Торт Київський", а також упаковку для своєї продукції, подібно до тієї, яка у "рошенівського" кондитерського виробу.
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А может это новый вид рейдерства и титушек?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасстрел активистов Евромайдана в Хмельницком: Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности, - Гитлянская
 
 
 
 
 
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