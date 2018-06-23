 "Нарушается право человека на свободу мысли и мировоззрения", - ученые и правозащитники высказались в поддержку Турчиновой. ЗАЯВЛЕНИЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем заявлении.

Напомним, 7 июня в блоге для "Цензор.НЕТ" Анна Турчинова раскритиковала гендерную идеологию, которая, по ее убеждению, разрушает семью и подрывает традиционные ценности.



Высказанные ею убеждения вызвали недовольство ряда правозащитников и они обратились к ректору Национального педагогического университета имени Драгоманова Виктору Андрущенко с просьбой уволить Турчинову.

При этом в поддержку декана выступили ученые разных областей знаний, а также правозащитные и просемейные организации. Свою позицию они высказали в заявлении, текст которого приводим на языке оригинала ниже.



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ВІДКРИТА ЗАЯВА

на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини

на свободу думки, світогляду та вираження поглядів

Спільнота науковців різних галузей знань, а також правозахисні та просімейні організації, висловлюють свою стурбованість з приводу протиправних цькувань декана факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Ганни Турчинової за висловлювану нею просімейну позицію. Озвучена нею критика гендерної ідеологіїхоча і ґрунтується на нормах статті 51 Конституції України, але водночас зазнає переслідувань, зокрема, з боку окремих поборників антидискримінаційної експертизи шкільних підручників.

Виявляється, нині за висловлення елементарних наукових фактів – про природу стосунків між людьми та сімейні союзи, які є природними лише між чоловіком та жінкою – огульно вішатимуть ярлик "гомофоба" чи "ксенофоба", як це й відбувається щодо Ганни Турчинової. Як не дивно, така особа зазнаватиме дискримінаційних утисків від тих інституцій, які мали би неупереджено захищати права всіх людей, у тому числі з консервативними поглядами, а не лише певних меншин і носіїв певної ідеології.

З усією переконливістю наголошуємо, що в Україні не існує жодної обґрунтованої праці, гідної наукової уваги, на тему одностатевих стосунків та так званих прав ЛГБТ – ні в галузі медицини, ні психології, ні юриспруденції тощо. Поодинокі дослідження, які трапляються, є суцільною маніпуляцією, відрізняються відсутністю наукових аргументів і підміною понять, що йде всупереч законодавству України та загальнолюдським засадам суспільної моралі.

Саме на підставі наявної наукової бази Ганна Турчинова публічно стала на захист конституційних прав і свобод батьків,дітей та сім’ї як основи будь-якого суспільства, а також визначеного в Конституції України поняття шлюбу як союзу жінки і чоловіка. Так само це робимо й ми у своїй професійній науково-педагогічній діяльності, а також батьки та й, власне, народ України загалом, розуміючи тупиковість інших шляхів розвитку суспільства, окрім сім’ї, відповідального батьківства і материнства.

Адже ми, за покликом власної совісті, переконань та виходячи з науково доведених фактів, вважаємо, що не недопустимо на офіційному рівні називати брехню – правдою, патологію – нормою. Саме тому нами відкидається гендерна ідеологія, яка глибоко вкорінена в неомарксистському світогляді та руйнує підвалини як суспільства та держави, так і сім’ї та особистості.

Отже, прецедент з цькуванням Ганни Турчинової за виражені нею консервативні погляди створює небезпеку як для забезпечення прав людини в Україні на свободу думки та вираження поглядів, так і для вітчизняної науки, яка покликана відшуковувати об’єктивну істину і виносити її у світ, і тим більше, втілювати в законодавство. Порушується не лише право людини на свободу думки та світогляду, а й на свободу висвітлення істини у наукових дослідженнях.

Нагадаємо, що у статтях9 та 10 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод зазначається, що кожен має право на свободу думки та вираження поглядів. Зазначене право людини є основою європейської демократії. І в даному випадку саме йдеться про свободу вираження особистих (наукових чи релігійних) поглядів людини на проблематику гендерної ідеології та її критику, а не про заклик до обмеження чиїхось прав.

Однак дана ситуація доводить, що визначене Конвенцією право людини на свободу вираження поглядів не просто зазнає безпідставного обмеження, але часом підпадає під суворе "табу" на свободу висловлювання щодо конкретних груп осіб чи явищ, зокрема, критика гендерної ідеології та заяви про шкідливість пропаганди одностатевих відносин.

З огляду на вказане, висловлюємо свою рішучу підтримку висловленій просімейній позиції Ганни Турчинової, яка у боротьбі за науково доведену істину опинилася в зоні брудного, принизливого, протиправного цькування та наклепів з боку окремих журналістів і правозахисників, ангажованих неомарксистською гендерною ідеологією та скутих відповідним грантовим фінансуванням.

Вимагаємо скасування проведення антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм як такої, що дискредитувала себе через нефаховість та ідеологічну заангажованість через закордонне фінансування Фондом імені ГайнріхаБьолля. Натомість залишити лише як обов’язковою науково-методичну експертизу підручників і освітніх програм, яка передбачає значно вищі вимоги як до відповідних експертів, так і до процедури її проведення.

Закликаємо наших колег-науковців та усіх людей доброї волі протистояти спробам обмежити наукову свободу та основоположні права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів.

Підписанти з боку наукової спільноти:

Тетяна Камінська – доктор економічних наук, ректор Київськогокооперативного інституту бізнесу і права, професор, Віце-Президент громадської організації "Ділові українські жінки"; Максим Балаклицький – доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна; Леонід Кістерський – доктор економічних наук, директор Інституту міжнародного ділового співробітництва, професор; Іван Мозговий – доктор філософських наук, професор Сумського державного університету; Ігор Охріменко– доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи Київського кооперативного інституту бізнесу і права. А до громадських організацій; Володимир Медведєв – доктор медичних наук, доцент; Марина Медведєва – доктор юридичних наук, доцент; Сіданіч Ірина Леонідівна – доктор педагогічних наук; Сергій Пастушенко – доктор технічних наук, Заслужений працівник освіти, професор; Олег Жерноклеєв – доктор історичних наук, професор; Роман Ляшук – доктор юридичних наук; Валентин Жалко-Титаренко – доктор медичних наук; Владислав Ольховський – доктор фізико-математичних наук; Роман Лаба – доктор біблійного богослів’я; Ніна Білоусова – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана; Олена Багацька – кандидат філологічних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Євгеній Білоножко – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Надія Стоволос – кандидат економічних наук, доцент Сумського національногоаграрного університету; Максим Палій– кандидат юридичних наук, завідуючий кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", доцент; Алла Ханенко – кандидат економічних наук, доцент; Людмила Гридковець – кандидат психологічних наук; Олена Львова – кандидат юридичних наук; Катерина Божко – кандидат психологічних наук; Олекса Петрів – кандидат юридичних наук; Марина Домашенко – кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету; Юрій Решетніков– кандидат філософських наук; Віталій Чопчик – кандидат медичних наук; Олена Гула – кандидат економічних наук; Зоя Хитра – кандидат педагогічних наук; Валерій Решетінський – кандидат технічних наук; Адріан Буковинський – кандидат філософських наук; Вячеслав Кузьмич – кандидат педагогічних наук; Дмитро Петренюк – кандидат фізико-математичних наук; Петро Гусак– кандидат філософських наук; Олег Шеремета– кандидат медичних наук; Анатолій Райчинець – кандидат філософських наук; Михайло Рябенко – кандидат педагогічних наук, доцент; Ростислав Огірко – кандидат юридичних наук; Хома Валерій Олександрович – кандидат юридичних наук; Роман Онуфрійчук – кандидат філософських наук; Світлана Губіна – кандидат педагогічних наук; Олександр Антонець – кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Марина Антонець – кандидат психологічних наук, доцент; Андрій Пальчик – кандидат філософських наук; Андрій Терлецький – кандидат фізико-математичних наук; Убогов Сергій Геннадійович – кандидат фармацевтичних наук; Наталія Василенко – методист методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

Підписанти з боку громадськості:

Громадянський рух "Всі разом!" Громадська організація "Ні хабарництву!" Всеукраїнський благодійний фонд "За гідність людини" Громадська організація "Капеланське служіння війську" Асоціація журналістів, видавців і мовців "Новомедіа" Всеукраїнський благодійний фонд "Сім'я" Асоціація християн юристів "Хушай" ВГО "Інститут ґенези життя та Всесвіту" Громадська організація "Знати, щоб жити" Благодійний фонд "Сила любові" Всеукраїнський благодійний фонд "Соборність" Асоціація "Поклик" Громадська спілка Альянс "Україна за сім’ю" Товариство християнських комунікацій "Виноградник" Громадська організація "Добробут" Благодійний фонд "Щаслива родина" Громадська організація "Солідарність" Громадська організація "Дитяча місія" Асоціація творчої освіти "Дивосвіт" Громадська організація "Зараз твій час" Громадська організація "Імпульс" МГО "Наша спадщина"; Міський центр допомоги; Громадська організація "Інноваційна кооперативна асоціація"

Підписи станом на 23 червня 2018 року

Заява відкрита до підписання: Ukraine4family@gmail.com