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 Политика Украины
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Все про:Молдова (942) Приднестровье (399) Климкин (1745)

 Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы, - Климкин

Украина с партнерами последовательно работает над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Закарпатской области 23 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

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"Мы последовательно работаем над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было. Всем понятно, что там они создали зону, которая еще хуже, чем Россия. Это какая-то смесь с СССР относительно ментальности и происходящего там. Вот помните Закарпатье и эти поджоги (поджоги офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. - Ред.)? Это организовали люди с Приднестровья. А кто руководит Приднестровьем? Федеральная служба безопасности [РФ] ... С молдавской стороной будем работать, чтобы реально все было прозрачно и всем понятно. Последовательная линия. Все, что мы делаем в формате "5+2", все, что мы делаем в рамках ООН: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это абсолютно понятно", – сказал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает позицию Молдовы и выражает обеспокоенность по поводу перемещения войск РФ в зоне безопасности приднестровского конфликта, - МИД

22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.

Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

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После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

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Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).

Источник: https://censor.net.ua/n3073131
 
   
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Продовжується- хУЙЛО послідовно заганяють в глухий кут.
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что же Украина дороги в Приднестровье не перекрыла и не остановила всякое сообщение,контрабанда идет и снабжение идет,вот и вся помощь Молдове,бла бла бла трактор в поле дыр дыр дыр,мы за мир
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У нас з молдаваними спільний ворог тому і лупити москалів має разом.
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с 1992 года россияне спокойно снабжали свою военную базу в Приднестровье и проводили ротацию через территорию Украины,не устала рука лупить москалей?
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Я про 1992 рік не спорю але на дворі 2018.
Ти проти лупити москалів?
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поедь ,открой глаза и посмотри как идет торговля с Приднестровьем и Украиной,российская база снабжается по воздуху,через Украину или они по твоему через страну НАТО Румынию летают
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В придністровїє немає аеропортів. Якщо шось і поставляють то через Кишиньов
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все оккупированные россией территории Приднестровье,Крым,ДНР и ЛНР полностью открыты со стороны Украины,что еще об украинской власти говорить,все и так давно понятно
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езжай в Одессу посмотри сколько там тачек с приднестровскими номерами. и всем насрать
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Я був минулого літа в Одесі небачив ніодної, з молдавськими номерами бачив.
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Скинь фото авто в Одесі з номерами пмр?
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IGORA поедь на границу с этими территориями и посмотри,а потом будешь выражаться матюками лагерных опущенных москалей
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Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы, - Климкин - Цензор.НЕТ 2830НОРВЕГІЯ. ТРЕНЕР ПРИВОДИТЬ ДІВЧИНУ І КАЖЕ СВОЇМ ФУТБОЛІСТАМ ЩО ЇЇ ТРЕБА НАВЧИТИ ФІНТАМ, ТЕ ЩО БУЛО ДАЛІ ПРОСТО ЗАЧАРОВУЄ
Історія, знята в Норвегії: в футбольному клубі "Стремсгодсет" з'являється нова асистентка, тренер просить спортсменів навчити її простим трюкам з м'ячем. Те сталось потім просто заворожує. Як потім з'ясувалось дівчина чемпіон по фристайлу з м'ячем.
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тамведь тамжынашилюди - адиннарот. по версии шыкаладных. Но то что гадюшник в приднестровье организован при участии Украины это правда. Питорася типа сучмы и кравчучмы безболезненно пропускали туда мордовских кизляков и военную технику.
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Ти неправельно поняв там живуть громадяни молдови.
Клімкін на стороні закона та міжнародно признаних кордонів.
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Нет.Это несправедливо.Поэтому они должны стать полноценными гражданами Молдовы.
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Это почему ? Бо негры НАТО их изнасилуют ?
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Ты нас за дураков считаешь?
Если Молдова будет гнобить наших соотечественников мы обратимся в ООН.
Даже в суд ООН,если потребуется.
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Ніхто б нікого не "истриблял" якби туди невмішалися москалі, як ніхто нікого невбивав в Донецькій та Луганській областях поки туди не запхали своє рило москалі.
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Пошла обычная ватная демагогия . Кто их там гнобит ? Рашестанские вояки ? Повторяю для особо тупых - Приднестровье это часть Молдовы . Не понимают этого только тупые мокшане , которые держат там свой контингент незаконно уже не менее десяти лет . А если начать с начала , то именно кацапы там всю кашу и заварили в 1992 году .
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Кровожадні молдаванирозпяли маленького українського мальчіка в трусіках000
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там может просто перекріть границу с приднестровьем а не просто говорить
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В любом деле главное конечный результат,а не порожняки пустослова.
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Асамблея має більшу силу чим Радбез ООН.
Читай статут ООН
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А вот и нет, они только рекомендуют а Совбеза обязательны к выполнению.
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Короче по настоящему идейных нет. В большевистский переворот сын против отца воевал.Брат против брата. За идею. Теперь же,такие как климкин...Сидят с тестем и рассматривает его медальку за Крым...И потом идет заявлять о каких-то понятиях с якобы интересом Украины. Иначе как театром абсурда,не назовешь. Кто ты ? На самом деле,климкин...
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Опять вас, казламордые, шпыняют, да, котсабы ??? Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы, - Климкин - Цензор.НЕТ 3724Бггг
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Ты сначала разорви все соглашения с Приднестровьем, перестань пропускать через Украину жратву и боеприпасы для парашистов , а потом расскажешь, кто и где должен быть. Мрази без чести и совести.
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А в это время Петр Порошенко торжественно открыл дорожный знак, установленный на трассе Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье». О сколько нам открытий чудных готовит Порошенко дух...
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Ну открыл себе и открыл . Это топ-новость у вас на Пидороссии ?
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Где-то под шконкой тихо заплакал харибда...
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Правильно грамотно и спокойно выполняет свою работу!
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Контрабанду закрыть и заместить энергию приднестровской грэс, которую они продают Молдове, украинской. Рецепт простой, но исполнение хромает.
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Против резолюции проголосовала Армения. Вовсе не удивлен.
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пУтін має змиритися з думкою, що вкрадені території все рівно прийдеться повертати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриднестровье должно стать полноценной частью Молдовы, - Климкин
 
 
 
 
 
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