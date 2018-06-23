 Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы, - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Закарпатской области 23 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы последовательно работаем над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было. Всем понятно, что там они создали зону, которая еще хуже, чем Россия. Это какая-то смесь с СССР относительно ментальности и происходящего там. Вот помните Закарпатье и эти поджоги (поджоги офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. - Ред.)? Это организовали люди с Приднестровья. А кто руководит Приднестровьем? Федеральная служба безопасности [РФ] ... С молдавской стороной будем работать, чтобы реально все было прозрачно и всем понятно. Последовательная линия. Все, что мы делаем в формате "5+2", все, что мы делаем в рамках ООН: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это абсолютно понятно", – сказал Климкин.
22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.
Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.
Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.
После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.
В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.
Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).
Ти проти лупити москалів?
Історія, знята в Норвегії: в футбольному клубі "Стремсгодсет" з'являється нова асистентка, тренер просить спортсменів навчити її простим трюкам з м'ячем. Те сталось потім просто заворожує. Як потім з'ясувалось дівчина чемпіон по фристайлу з м'ячем.
Клімкін на стороні закона та міжнародно признаних кордонів.
Если Молдова будет гнобить наших соотечественников мы обратимся в ООН.
Даже в суд ООН,если потребуется.
Читай статут ООН
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHxMX17OnbAhXIDZoKHRXwCQMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Finforesist.org%2Fv-seti-pokazali-unikalnuyu-kartu-ukrainyi-ot-1919-goda-s-kryimom-i-kubanyu%2F&psig=AOvVaw1h_TA0AOTX-5TPc9w5_Tzv&ust=1529845459058286
карта Украины 1940 год