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 Политика Украины
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Все про:железная дорога (1011) Мариуполь (3520) металлургия (256) перевозки (232)

 Из-за задержки железнодорожных вагонов металлурги в Мариуполе снизили производство, нет сырья, - Гусак

Украинские металлурги вынуждены сокращать объемы производства из-за сбоев и ограничении перевозок по железной дороге. Критическая ситуация, как отмечают производители, наблюдается на участке Камыш-Заря-Волноваха, ведущем в Мариуполь.

Из-за задержки железнодорожных вагонов один из меткомбинатов региона сейчас производит вдвое меньше продукции, чем позволяют мощности предприятия, об этом сообщает Телеканал 24.

"Металлурги в Мариуполе снизили производство, потому что нет сырья. За апрель-июнь в Европу не поставлен 1 миллион тонн украинской железной руды, которую продали. И по всей стране срываются программы дорожного строительства. У меня вопрос, что же все-таки происходит постоянно на "Укрзализнице"? И просьба – помочь "Укрзализныце", чтобы не было проблем с экономикой Украины", – заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак.

Кроме неудовлетворительной пропускной способности, также указывалось на плохое состояние локомотивов. Из-за их изношенности железная дорога сокращает количество вагонов в составах поездов. А это существенное уменьшает объемы перевозок готовой продукции.

Источник: https://censor.net.ua/n3073128
 
 
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какие там вагоны??? вы что?
не сбивайте мечтателя... от 50 аэропортов и неолайнеров...
вагоны... примитив...скукота...
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а что эта картинка символизирует?
я вот на неё смотрю и не могу понять - хороший петр или плохой?
Из-за задержки железнодорожных вагонов металлурги в Мариуполе снизили производство, нет сырья, - Гусак - Цензор.НЕТ 6327
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Чужого президента легко обругать. Особенно если твой президент Хуйло. Через затримку залізничних вагонів металурги в Маріуполі знизили виробництво, немає сировини, - Гусак - Цензор.НЕТ 9208
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украинец тем и отличается от выродка в кацапскими рабскими генами, что имеет право ругать президента.
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кацапы тоже имеют право ругать президента, не своего конечно, а любого другого
и они этим право отлично пользуются.
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ти би логіку підлючило для початку, а вже потім рота відкривало ))
потомство шарікових...
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захлопни клюв и не кудахтай! я украинец и имею правол ругать любое государственное рыло! а ты делай три КУ перед порохлом! биомусорка с рабскими генами!
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та ругай собі на здоров'я, іншого ж нічого не можеш..
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так чего квохкаешь? на кухню проваливай, баба!
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Нормальные украинцы президента Порошенко только поддерживают, а не ругают. Реформы набирают оборот.
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И не думал. В глазах украинского общества президент Порошенко только набирает.
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Конечно посмотрим. И порадуемся за нашего президента Порошенко.
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Там треба нову залізничну лінію будувати на Маріуполь бо можлива морська блокада Азовського моря рашкою а це збільшить і так навантаження на залізницю. та і Волноваха лінія то майже фронт.
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Один из меткомбинатов региона сейчас производит вдвое меньше выбросов, чем позволяют мощности предприятия Метинвест, Я думаю если губернатор Донецкой области В.Куць закроет Азовсраль как советское прошлое,то мариупольцы через 5 лет будут выдвигать его Президентом Украины. Из-за задержки железнодорожных вагонов металлурги в Мариуполе снизили производство, нет сырья, - Гусак - Цензор.НЕТ 2079 Источник: https://censor.net.ua/n3073128
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Не бутьте наївними. дебіли... у вас звичайна нестача сировини (металобрухту )
При збільшенні вивозного мита до 42 евриків.
скупка упала з 6.5 грн до 5 грн.
народ тупо перестав вести брухт. прийомки майже порожні.
всі чекають на зимові ціни (7.5-8.5 грн).
Пишу тому що кожного дня в курсі подій. підіт і поцілуйте в дупу шляшка.
за його турботу про вас.
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Олэксандр, а про железную руду, агломерат, кокс, газ, ферросплавы,огнеупоры ничё не слышно?
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в Европу не поставлен 1 миллион тонн украинской железной руды, которую продали.

Изя Пэтрэнко це не виробництво а торгівля сировиною і полуфабрикатом

+ всі почали шукати інші логістичні шляхи після проблем з рашкою на азові...
А обвал ціни на брухт їм ще ікнеться...
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Та ты шо, сердечный, и газ вагонами везешь? Прям ренатобот выискался.
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Какая-то заказуная тема. А куда отгружают готовую продукцию на экспорт. Раньше убывала через Керченский пролив, а теперь Россия кошмарит сухогрузы, которые идут в Мариуполь и из Мариуполя. Плюс своим дебильным мостом перекрыла дорогу кораблям высотой выше 35 м от ватерлинии. Это что на рентабельность экспорта метпроизвоства в Мариуполе не влияет, во всем виноват дефицит вагонов?
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За чотири роки "рудий гудок" (який сам і ініціював "рузькій мір" на Донбасі) міг інвестувати трожки з награбованого в модернізацію залізниці в районі Маріуполя-Волновахи та їхнього сполучення з Придніпровською Залізницею, а не "скігліті"(с) зараз, що "мєня дєвушкі нє любят"(с)!
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от Маиуполя до Розовки всего 50 км, вдвое ближе чем через Волноваху
(железка с Камыш Зари идет через Розовку на Волноваху)
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Не кизди - пользуясь тупостью народа и собственной жабой Рената цену на металлолом опустили на уровень угля по Ротердаму, вот и хрен вам , а не вагоны.Сосите дружно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за задержки железнодорожных вагонов металлурги в Мариуполе снизили производство, нет сырья, - Гусак
 
 
 
 
 
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