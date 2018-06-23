 Из-за задержки железнодорожных вагонов металлурги в Мариуполе снизили производство, нет сырья, - Гусак

Из-за задержки железнодорожных вагонов один из меткомбинатов региона сейчас производит вдвое меньше продукции, чем позволяют мощности предприятия, об этом сообщает Телеканал 24.
"Металлурги в Мариуполе снизили производство, потому что нет сырья. За апрель-июнь в Европу не поставлен 1 миллион тонн украинской железной руды, которую продали. И по всей стране срываются программы дорожного строительства. У меня вопрос, что же все-таки происходит постоянно на "Укрзализнице"? И просьба – помочь "Укрзализныце", чтобы не было проблем с экономикой Украины", – заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак.
Кроме неудовлетворительной пропускной способности, также указывалось на плохое состояние локомотивов. Из-за их изношенности железная дорога сокращает количество вагонов в составах поездов. А это существенное уменьшает объемы перевозок готовой продукции.
не сбивайте мечтателя... от 50 аэропортов и неолайнеров...
вагоны... примитив...скукота...
я вот на неё смотрю и не могу понять - хороший петр или плохой?
и они этим право отлично пользуются.
потомство шарікових...
При збільшенні вивозного мита до 42 евриків.
скупка упала з 6.5 грн до 5 грн.
народ тупо перестав вести брухт. прийомки майже порожні.
всі чекають на зимові ціни (7.5-8.5 грн).
Пишу тому що кожного дня в курсі подій. підіт і поцілуйте в дупу шляшка.
за його турботу про вас.
Изя Пэтрэнко це не виробництво а торгівля сировиною і полуфабрикатом
+ всі почали шукати інші логістичні шляхи після проблем з рашкою на азові...
А обвал ціни на брухт їм ще ікнеться...
(железка с Камыш Зари идет через Розовку на Волноваху)