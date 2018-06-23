 Из-за задержки железнодорожных вагонов металлурги в Мариуполе снизили производство, нет сырья, - Гусак

Из-за задержки железнодорожных вагонов один из меткомбинатов региона сейчас производит вдвое меньше продукции, чем позволяют мощности предприятия, об этом сообщает Телеканал 24.

"Металлурги в Мариуполе снизили производство, потому что нет сырья. За апрель-июнь в Европу не поставлен 1 миллион тонн украинской железной руды, которую продали. И по всей стране срываются программы дорожного строительства. У меня вопрос, что же все-таки происходит постоянно на "Укрзализнице"? И просьба – помочь "Укрзализныце", чтобы не было проблем с экономикой Украины", – заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак.

Кроме неудовлетворительной пропускной способности, также указывалось на плохое состояние локомотивов. Из-за их изношенности железная дорога сокращает количество вагонов в составах поездов. А это существенное уменьшает объемы перевозок готовой продукции.