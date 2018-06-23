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 Киевские новости
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Все про:Киев (16074) Киевсовет (1103) музей (471)

 Киевсовет своим решением подтвердил создание музея на Почтовой площади

На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей. Именно это предусматривает решение, которое приняла Киеврада в четверг, 21 июня.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба главы КГГА.

"Мы на Киевраде приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили учредить коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - заявил Кличко.

Также мэр ответил на упреки, что власть столицы, якобы, не хочет создавать музей на Почтовой площади.

"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям эти историческая находки. Нам нужно презентовать ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов, - подчеркнул Кличко. - Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил – музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - заявил мэр.

Напомним, новый проект решения был подготовлен совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовським и поддержан в зале 68 депутатами Киеврады.

Документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации до проведения археологических раскопок. И к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. Согласно решению, состоится открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

В документе говорится и о создании при КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии", который будет изучать способы возможной консервации подобных находок и заниматься их воплощением.

Также для того, чтобы обеспечить дальнейшие археологические исследования, решение предусматривает создание нового проекта укрепления объекта раскопок.

Источник: https://censor.net.ua/n3073127
 
   
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А ведь Педалик уже бабки от застройщика получил и тут такой облом.
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посмотрел бы я как бы ты кличку подобное в лицо сказал... а так то интернет воин великий ты это правда
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Ты то же в доле. Сочуйствую вам с Педаликом, борцунам с корупцией.
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по голосованию странная картина.. тягнібик и баба яга против...
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этим Киев что на колу сидеть, очень сильно мешает педалировать фейковую версию того, что представляет собой Украина, дай им волю они бы столицу хлеще москалей разбомбили, иудино племя
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Пора уже подумать, как мы увековечим память нашего первого президента реформатора Петра Порошенко. Памятной доской тут не отделаешься, нужно что то монументальное, сравнимое с масштабом его личности.
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Только Мавзолей. Человесество другого не придумало. Если пирамиду , как у Хеопса,
то надо Киев разрушить.
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Конечно. Разрушим Киев а потом "построим первый ряд пирамиды".
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А зачем разрушать? Президент Порошенко созидает, а не разрушает.
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Это точно. Нет козырей бить. Магазинов Рошен создал много. Даже сегодня была статья от ЦН, что даже Киевхлеб оштрафовали за логотип на Рошен на хлебе.
(Но почему-то ЦН сюда не подало это. Наверно решили, что это не скромно. Київрада своїм рішенням підтвердила створення музею на Поштовій площі - Цензор.НЕТ 5426
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Кличко врет, как всегда. Объясняю: постановили разрешить ТРЦ. А не музея. И это главное. А вот когда построят ТРЦ предполагается в нем часть места (не оговорено сколько) отвести под "музей". Но статуса "музея" не будет - возможно отведут 1 комнату под артефакты, возможно стенд, табличку - не оговорено сколько места отведут под "музей", по определению Кличко.
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Да пошли они все нахрен. Построим ТРЦ и будем день и ночь развлекаться.
Зачем нам эти разные музеи блин. Київрада своїм рішенням підтвердила створення музею на Поштовій площі - Цензор.НЕТ 1719
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Та на его место 1000 желающих и алкающих... При чем здесь Педалик?
Просто человек не прошел проверку на бабки.
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Будет на Почтовой музей, сменим власть и будет, а пока быдло у власти там будет ТРЦ.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет своим решением подтвердил создание музея на Почтовой площади
 
 
 
 
 
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