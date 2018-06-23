 Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.



Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории Харьковщины российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".



"С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания. Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - сказано в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных обысков по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.



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