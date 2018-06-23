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Все про:контрразведка (74) СБУ (12628) теракт (1952) терроризм (17882) Харьков (3896)

 Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории Харьковщины российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".

"С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания. Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - сказано в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных обысков по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

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Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 01
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 02
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 03
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 04
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 05
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 06
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 07

Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 08
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 09
Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 10


Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА 11

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Источник: https://censor.net.ua/n3073125
 
   
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Хорьковчане они такие. Не удалось ХНР но они зайдут с другой стороны...
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А вдруг она режиссёр
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В военное время какое оно и есть должен быть расстрел на месте.
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Внеочередная "малороская свиноматка" решила в восстание на "Арсенале" поиграть. Надеюсь допрос будет с пристрастием и использованием "хеоргиивских" ленточек в... А после можно и у кацапни на наших обменивать. Нам этот биомусор и даром не нужен.
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Ну на свиноматку оно не тянет. Какое-то рахитичное мелкое чучело.

Хотя в остальном с Вами полностьтю согласен. Разве что "ленточки в..." стоит всё же заменить на привычную для укрофожиздких карателей монтажную пену.
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таких упоротих "партизанів" треба після відбуття покарання позбавляти українського громадянства та департувати.
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навіщо, вони не повинні з тюрми виходити, або краще статус негромадянина з позбавленням всіх прав в т.ч. лікування і пенсії
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президент казахстана нурсултан назарбаев своим указом приказал ликвидировать все памятники советской эпохи.удар в спину нато.
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И опять по месту проживания данной особи фотки выглядят как с бомжатника. Так в основном, когда узкомирскую шваль задерживают, почему-то.
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До речі там біля пам'ятника УПА ще і церква поруч стоїть та спортивний комплекс для студентів. Так що ця ватна самка терористка.
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роssiя всегда использует женщин-террористок
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Cамое главнАЄ Шо хуйло на стЄнЄ, мля... Контррозвідка СБУ попередила теракт у Харкові біля пам'ятника воїнам УПА - Цензор.НЕТ 5121
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прабабка известного политика сергея удальцова розалия землячка похоронена в кремлевской стене.эта особа только в крыму лично застрелила около 200 000 человек.кровавая бабка продолжала убивать и вне крыма.
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А що тут дивного? Це діти тих, хто зраджував свою Батьківщину. Такі завжди були.
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И поехала туда не голота явно, а тела с деньгами,соціялісти строители райских галактик для всех угнетенных.
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георгиевские ленточки закупили в китае 100 тонн.это мало.надо 200
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надо еще тщательней обыскать, где-то обязательно должен быть запрятан список из 47 запланированных террактов.
Контррозвідка СБУ попередила теракт у Харкові біля пам'ятника воїнам УПА - Цензор.НЕТ 507
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без гексогена и домов в москве по улице гурьянова и каширском шооссе это не теракт,а фикция и насмешка над москвичами
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фсб никогда не взрывало роssiю,покойный литвиненко пошутил
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Сами организовали теракт и сами предупредили-гениально,видимость работы и пиар.
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шито білими нитками...
Контррозвідка СБУ попередила теракт у Харкові біля пам'ятника воїнам УПА - Цензор.НЕТ 6894
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успешную работу по ликвидации населения тамбовщины решили простым способом.5 000 артиллерийских снарядов с химическим оружием и умерли все дети старики женщины прятавшиеся в лесах тамбовщины,а будущий маршал тухачевский получил орден за ликвидацию американского насеениия тамбовщины.учитесь воевать украинцы
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у кремлетроля іноді є якесь патріотичне погоняло.
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ну и .....хоть одна тварь воющая с памятниками понесет примерное наказание или снова судьи своих не накзывают
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успешная ликвидация детей в беслане войдёт в историю, как лучшая спецоперация спецназа за всю историю человечества
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якось ватне чмо мені доводило, що операція в Норд-Ості, як успішний приклад наводиться по всьому світу. типа співвідношення загиблих терористів і мирного населення.
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Щоб там диванні иксперди не пиз діли ,а контррозвідка таки працює,і працює зовсім не погано.От якби ще цю кацапську курву і посадили б на максимальний термін...а то буде,як зі штепою...
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пополнение в камеру к сявке гадченке.
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Этой сраной рашистской шалаве переломать руки-ноги, а триколор и ленточки затолкать в дупу.
Почему почти вся прорашистская шваль выглядит как шалавы с окружной?
Почти всегда очки на лбу, даже ночью, затянуты,сиськи навыпуск, орут, зачастую агрессивные истерички..? Что в ЛуГандоне, что в остальных местах...
Сраные прорашистские стервы и мрази. В Украине эту шваль нужно выкорчевать, уничтожить повсеместно.
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Так это отличительная особенность рашистских бабамразей - выглядеть как дешевая блядь, всегда готовая к употреблению.
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давно пора створювати аналогічні групи на території козлостану......
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Тушка уже не особо молодая, но сисяндры высунула наружу, даже идя "на дело", мечтая подцепить кого-нибудь.
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Курве срюськой бабах не удался !! Печалька !! 😀
СБУшникам респект !!
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Памятник, какой то убогий.Специально поставили,чтобы ловить бомбистов.
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Сколько же еще скрытых сволочей в Украине.
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Зараз ватні жінки в соцмережах здійснюють більшу активність ніж чоловіки. А чому так? тому що піндеть ~ не мішки тягати, бо чоловіки зрозуміли трохи що таке війна а кого вже і нема в живих. А ось ватних курв бомбить пукан.
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Ось це чиста правда. Дійсно, так воно і є.
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ну, респект СБУ. Единственное, очень долго, что то, ловили. 4 года, считай, эта быдлота гадила.
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Киньте ее к старым зэчкам в камеру,
а заодно расскажите за что взяли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове возле памятника воинам УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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