 В деле по хищению средств Госинвестпроекта фигурируют родной и двоюродный братья Каськива, один из них задержан, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Так, 21 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали восьмого участника коррупционной схемы по завладению 259,2 млн грн, предназначавшихся для реализации ряда национальных проектов. Речь идет о двоюродном брате В.Каськива. Задержанному в тот же день сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (соучастие в хищении имущества или присвоении его путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 21 июня о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено другому близкому родственнику экс-главы Госинвестпроекта - родному брату. Поскольку этот человек находится за пределами Украины, о подозрении ему сообщено способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 Уголовного процессуального кодекса.

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В НАБУ подчеркнули, что следствие установило: в 2012 году из госбюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе на проект "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", в котором должны были быть построены инфраструктурные объекты для проведения Зимних Олимпийских игр в Украине.

Однако путем завладения в 2012-2014 годах 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн данные проекты не были реализованы.

По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства госпредприятие "Государственная инвестиционная компания", входившее в сферу контроля Госинвестпроекта, под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам этих двух предприятий. Затем бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В целом в совершении преступления в настоящее время подозреваются девять человек.

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Досудебное расследование детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.

Как сообщалось, экс-глава Госинвестпроекта В.Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 8 сентября 2016 года стало известно об аресте В.Каськива в Панаме, в марте 2017 года стало известно, что Панама отказала ему в предоставлении статуса политического беженца.

В.Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения 160 тыс. грн залога; необходимая сумма была внесена сразу же.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении В.Каськива.