 Стратегия Мининфраструктуры до 2030 года предусматривает замену маршруток "комфортабельными неолайнерами", - Омелян

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine вечером 21 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

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"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам", - заявил он.

"Одна из проблем маршруток для государства и одна из наибольших их привлекательностей для перевозчиков - серый денежный оборот. Заставьте маршрутчиков работать по-белому, и маленькие автобусы постепенно станут неконкурентоспособными. Основная проблема здесь - контроль за количеством маршрутов, количеством перевезенных пассажиров. И ее решение - электронный билет, который уже ввели во Львове и все тянут с вводом в Киеве", - прокомментировал ситуацию Андрей Исаев.

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Напомним, Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Кабинет министров утвердил 30 мая.

Данная стратегия является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины, определяющим приоритеты комплексного формирования транспортной политики и эффективного государственного управления, основные направления развития отрасли.

Планируется, что реализация данной стратегии позволит Украине уже в 2025 году занять место в Топ-50, а в 2030 году - в Топ-20 мирового рейтинга по индексу логистической эффективности, измеряемому Мировым банком.