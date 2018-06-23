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 Политика Украины
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Все про:маршрутки (344) Мининфраструктуры (534) Омелян (441)

 Стратегия Мининфраструктуры до 2030 года предусматривает замену маршруток "комфортабельными неолайнерами", - Омелян

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии, планирует до 2030 года полностью отказаться от маршруток в их нынешнем виде.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine вечером 21 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

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"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам", - заявил он.

"Одна из проблем маршруток для государства и одна из наибольших их привлекательностей для перевозчиков - серый денежный оборот. Заставьте маршрутчиков работать по-белому, и маленькие автобусы постепенно станут неконкурентоспособными. Основная проблема здесь - контроль за количеством маршрутов, количеством перевезенных пассажиров. И ее решение - электронный билет, который уже ввели во Львове и все тянут с вводом в Киеве", - прокомментировал ситуацию Андрей Исаев.

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Напомним, Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Кабинет министров утвердил 30 мая.

Данная стратегия является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины, определяющим приоритеты комплексного формирования транспортной политики и эффективного государственного управления, основные направления развития отрасли.

Планируется, что реализация данной стратегии позволит Украине уже в 2025 году занять место в Топ-50, а в 2030 году - в Топ-20 мирового рейтинга по индексу логистической эффективности, измеряемому Мировым банком.

Источник: https://censor.net.ua/n3073123
 
   
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Следующим шедевром омеляна , судя выбранной им футуристической ориентации, будут летающие такси . Пятый элемент видать смотрел много раз.
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В лучшем случае Омелян купит себе неолайнер и уедет на нём по гиперлупу.
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Это нужно делать за 1-2 года, а не до 2030-го... До 2030-го либо ныне существующие желтые уродцы совсем будут разваливаться на ходу, либо начнут закупать новые, которые отложат ликвидацию маршруточников до 2040-2050 года!

Омелян уже начинает откровенно бесить.
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неолайнер з виходом на навколоземну обіту, при запасі ходу до альфацетавра.
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Верю! Безусловно это произойдет, надо только выбрать Парашенку на 2,3 и 4 сроки, патамушта если не он то кто, создаст неолайнеры? Порохоботы, верно я говорю?
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А этот все продолжает шкварить своими васюками, так и вижу неолайнер ро маршруту мелитополь-черниговка
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Омелян? Планирует? До 2030 года? Это уже даже не кокаин. Это ЛСД...
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ті неолайнеры такі воздушные ямы повыбывають, шо на їх ямковий ремонт не то шо денёг, а й сжатого воздуха на напасёшся. маршрутки й дощоустойчивий асхфальт проще, й кошти можно вже сьодня розбазарить, а не ждать до 2030 ))
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Маршрутки это ещё один рак. Никто этими бандитами не занимаеца так как в стране тотальный беспредел, и рехвормы только в телеке , но я сколько езжу в Киеве, а ведь не вспомню когда мне даже эта тварюка маршруточная билетик дала??? А ведь это всё бабло мимо кассы..сколько перевезли? какая прибыль??? Как они налоги платят?,,,они ЧП все на едином налоге?? Законная схема легально уйти от налогообложения. Льготников мрази везти отказываюца...кто бы уже разогнал этот гадюшник маршруточный...90% этих маршруточников редкое быдло алкашное...там заходишь смотришь на синюшную харю явно не обделённую интеллектом и сразу ясно с каким контингентом имеешь дело(((
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В Киеве более мене сделали...не идеально, но многие дороги привели в порядок, и я вижу что прямо сейчас и сегодня много дорог делают. Ну это Киев, а как там на переферии не знаю..
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можно подумать не порошенко крышует серый нал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтратегия Мининфраструктуры до 2030 года предусматривает замену маршруток "комфортабельными неолайнерами", - Омелян
 
 
 
 
 
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