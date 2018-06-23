 Наемники РФ на Донбассе заняли один из частных домов и обстреляли протестующих местных жителей, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, по информации разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения (мародерства, грабежи), совершенных военнослужащими 1 и 2 Армейского корпусов Вооруженных сил РФ с использованием оружия.

"Военнослужащие одного из подразделений 2 АК силой заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против произвола оккупантов", - рассказал Мотузяник.

Спикер отметил, что безнаказанность боевиков и сокрытие командирами российских оккупационных войск их преступной деятельности приводит к недовольству гражданского населения оккупационными властями.

Это приводит к нападениям местных жителей на террористов, которые находятся вне расположения подразделений.

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