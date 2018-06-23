 Bloomberg удалило карту c "неукраинским" Крымом. ФОТО

Сам обновленный материал имеет пометку о правках, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Исправлено 22 июня 2018 года в 14:34 по Восточному дневному времени", – сообщается в обновленной публикации.

21 июня Bloomberg опубликовал в своей статье "Развивающиеся рынки сталкиваются с политическим вызовом: Руководство по выборам" карту мира, на которой оккупированный Россией полуостров Крым не принадлежит Украине.

На карте, где Украина была обозначена желтым цветом, как страна, в которой выборы должны состояться в 2019 году, полуостров имел светло-серый цвет. В свою очередь Россия была обозначена темно-серым цветом, как страна, в которой выборы уже состоялись.

Ранее посольство Украины в США обратилось к информационному агентству Bloomberg с просьбой внести изменения в публикацию с картой, на которой Крым не обозначен, как территория Украины.

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"В журналистике не должно быть ошибок. Агентству Bloomberg не стоит играть на руку агрессии и пропаганде России! Крым находится под временной оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте ошибку на карте, Крым должен быть обозначен желтым цветом, как Украина", – говорится в сообщении.

22 июня первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джеппар заявила, что министерство намерено подготовить письмо-реакцию на публикацию компании Bloomberg.