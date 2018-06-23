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 Bloomberg удалило карту c "неукраинским" Крымом. ФОТО

Авторитетное американское информационное агентство Bloomberg, которое ранее в своем материале опубликовало карту мира, на которой Крым был обозначен другим цветом, чем Украина, после реакции украинского посольства в США удалило карту из публикации.

Сам обновленный материал имеет пометку о правках, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Исправлено 22 июня 2018 года в 14:34 по Восточному дневному времени", – сообщается в обновленной публикации.

21 июня Bloomberg опубликовал в своей статье "Развивающиеся рынки сталкиваются с политическим вызовом: Руководство по выборам" карту мира, на которой оккупированный Россией полуостров Крым не принадлежит Украине.

На карте, где Украина была обозначена желтым цветом, как страна, в которой выборы должны состояться в 2019 году, полуостров имел светло-серый цвет. В свою очередь Россия была обозначена темно-серым цветом, как страна, в которой выборы уже состоялись.

Bloomberg удалило карту c неукраинским Крымом 01

Ранее посольство Украины в США обратилось к информационному агентству Bloomberg с просьбой внести изменения в публикацию с картой, на которой Крым не обозначен, как территория Украины.

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"В журналистике не должно быть ошибок. Агентству Bloomberg не стоит играть на руку агрессии и пропаганде России! Крым находится под временной оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте ошибку на карте, Крым должен быть обозначен желтым цветом, как Украина", – говорится в сообщении.

22 июня первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джеппар заявила, что министерство намерено подготовить письмо-реакцию на публикацию компании Bloomberg.

Источник: https://censor.net.ua/n3073121
 
   
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Пусть, ради прикола, проверять навигаторы любой из марки машин
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Это они ТАК наш МИД "взбадривают" чтоб не впадали в анабиоз?!
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И кто теперь скажет что дипломаты ничего не могут, - вот вам выкусите)
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Блумберг на сайт миротвоца попал или не успел?
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так у кацпни так целый взвод сидит,цвета крыма меняет...то на одном сайте,то на другом
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На этой карте Bloomberg раиссця похожа на вонючую облезшую гиену, подкрадающуюся туда, где, по её мнению, что-то плохо лежит возле её логова и это что-то или кого-то нужно обязательно сожрать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомBloomberg удалило карту c "неукраинским" Крымом. ФОТО
 
 
 
 
 
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