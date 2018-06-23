 Климкин: Давим всеми возможными средствами, чтобы Денисова посетила украинских политзаключенных в РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге в субботу, 23 июня, в рамках рабочей поездки во Львовскую область.

"Давим всеми возможными средствами, в том числе с помощью наших друзей, союзников и партнеров", - сказал Климкин.

Он отметил, что с самого начала всем было понятно, что Россия будет "играть с допуском" украинского омбудсмена к политзаключенным в России.

"Они (российские власти. - Ред.) там придумывают все что угодно, например, что у Олега (Сенцова - Ред.) гражданство российское, или у Саши Кольченко", - добавил Климкин.

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Он выразил надежду, что украинская сторона в конце концов получит допуск к политзаключенным, но, "к сожалению, не сразу".

"Будем давить дальше. Сейчас они говорят об определенном плане (посещений. - Ред.)... Я верю только в четкие политические решения. В России эти политические решения принимает один человек. Но мы должны все же убедиться, в каком физическом и главное психологическом состоянии находятся наши ребята. Пока в отношении Олега (Сенцова. - Ред.) есть только то, что сказал адвокат. Этого, конечно, мало", - подчеркнул Климкин.

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Напоминаем, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России. Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором призвала способствовать ей во встрече с украинскими политзаключенными.

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