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 Политика Украины
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 Климкин: Давим всеми возможными средствами, чтобы Денисова посетила украинских политзаключенных в РФ

Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все возможное для давления на Российскую Федерацию, чтобы добиться посещения омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных и получить информацию о реальном состоянии их здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге в субботу, 23 июня, в рамках рабочей поездки во Львовскую область.

"Давим всеми возможными средствами, в том числе с помощью наших друзей, союзников и партнеров", - сказал Климкин.

Он отметил, что с самого начала всем было понятно, что Россия будет "играть с допуском" украинского омбудсмена к политзаключенным в России.

"Они (российские власти. - Ред.) там придумывают все что угодно, например, что у Олега (Сенцова - Ред.) гражданство российское, или у Саши Кольченко", - добавил Климкин.

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Он выразил надежду, что украинская сторона в конце концов получит допуск к политзаключенным, но, "к сожалению, не сразу".

"Будем давить дальше. Сейчас они говорят об определенном плане (посещений. - Ред.)... Я верю только в четкие политические решения. В России эти политические решения принимает один человек. Но мы должны все же убедиться, в каком физическом и главное психологическом состоянии находятся наши ребята. Пока в отношении Олега (Сенцова. - Ред.) есть только то, что сказал адвокат. Этого, конечно, мало", - подчеркнул Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет расширить список визитов Москальковой с 34 до 50 заключенных граждан РФ, - Денисова

Напоминаем, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России. Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором призвала способствовать ей во встрече с украинскими политзаключенными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073119
 
   
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все обратили внимание, что своими резкими и неоднократными заявлениями в адрес рашки и путина по украинским заложникам Климкин как бы дразнит Кремль и осложняет их освобождение ?....

На это уже многие обратили внимание....

Вот думаю.., для чего это нужно....
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Я вижу- 100% договорняк. Климкин- никто. Он- просто болтает то, что ему предпишут. Логики тут искать не стоит. Её нет и не было. изначально. А дразнит- не только он. А все. Повторяюсь: тут везде договорняк. А нас, как уже сложилось, держат за лохов. И правильно делают.
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так а в чем суть того договорняка?обмен хоть будет в ближайшем времени?
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А кому оно надо? Я- вполне серьезно. Сегодня, ночью, была новость выложена, о Сенцове. Если бы вы не спали, как я, то вы бы увидели: этот Сенцов- никого не интересует. То есть:в принципе никого. Удалены были много-много комментов. И- справедливо. Эта тема- никому не интересна. Кто начнет тельняшку рвать, возражая: я просто нахер пошлю. Даже ценой БАНа.
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ну как никого?неоднократные новости были, что различные деятели призывают его освободить, в тч и иностранные деятели
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Ну и хорошо. Меня эти твари-деятели, особенно иностранные- не только не интересуют. Я их всех- ненавижу. Они- твари. Подставившие нас- под Невиданный Доселе Звиздорез, который ещё даже не начинался.
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Денисова тоже вместо Москвы, где нужно и можно договариваться о посещении политзаключённых, поехала в Салехард. Где местное начальство её дальше забора не пустила. Это же факт, чиновники на местах ничего не решают.
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печально, но не удивительно
удивительно было когда согласились...
но вот когда начались отбрешки и откровенная ложь - все стало на свои места
раша - та еще па-раша выгребная, не чищенная столетиями
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надавите тогда на необходимость признания партнерами невменяемости попыток продолжать именовать москалей и их смердов русскими на основании того, что это велел своим холопам в отношении своих смердов делать москаль петр 1. В итоге станет очевидным, что дети украинского народа не могут быть частью ордынского населения, которое в связи с безыдейностью своего существования при своих кремлевских альфа-козлах народом попросту быть не может из-за отсутствия идейной связи поколений. Пока вы игнорируете необходимость назвать вещи своими именами продолжается не только гибридная война, но и гибридное восприятие партнерами всех происходящих с украинцами убийств и заточений. Виноваты в этом вы, вы подельники тех, кто создал для всего этого условия.
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Единственные кого вы давите это народ Украины !!!
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Ну освободят нашего Сенцова. А потом что? В тюрьму как Савченко?
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На брифинге во львовской области, да , ты герой. Дайте хоть один прямой эфир со встречи с недолошадью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин: Давим всеми возможными средствами, чтобы Денисова посетила украинских политзаключенных в РФ
 
 
 
 
 
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