 Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана. Его департамент трансформируется в следственное управление, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следственных происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством. Поэтому никакой измены нет. Есть только надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента ", - написала Сарган.
Она отметила, что в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни изменен.
"Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом. О результате среди защитников речь не идет почему-то", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.
Она добавила, что такой же трансформации подвергнется департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (в народе - департамент Кононенко-Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство.
О реорганизации по факту спикер пообещала сообщить на сайте ГПУ.
Ранее народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал информацию о том , что департамент специальных расследований ГПУ будет ликвидирован.
будут расследовать дело майдана 100 лет,потом закроют за давностью
Сотні загиблих на Майдані для чого вставляти в свої придурковаті висери!
(а зарплата капает и стаж идет...)
Трансформация - нет такого выражения в госструктурировании! Или реорганизация (всей структуры), или ликвидация, или - все, как было! А то, что нам озвучили - это в воздухе переобувание!