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 Политика Украины
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 Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана. Его департамент трансформируется в следственное управление, - Сарган

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры реорганизуют в следственное управление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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"Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следственных происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством. Поэтому никакой измены нет. Есть только надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента ", - написала Сарган.

Она отметила, что в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни изменен.

"Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом. О результате среди защитников речь не идет почему-то", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За 2017 год в суд направлено 32 обвинения и вручено 50 подозрений по делам Майдана", - Горбатюк

Она добавила, что такой же трансформации подвергнется департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (в народе - департамент Кононенко-Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство.

О реорганизации по факту спикер пообещала сообщить на сайте ГПУ.

Ранее народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал информацию о том , что департамент специальных расследований ГПУ будет ликвидирован.

Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана. Его департамент трансформируется в следственное управление, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073118
 
   
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Еще немножко и Горбатюка вообще "трансформируют", расследования убийств на Майдане нынешним небожителям не нужны.
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может ты хочешь,что бы порошенко и компания признались каким путем в кресла сели?
будут расследовать дело майдана 100 лет,потом закроют за давностью
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Судова реформа вже діє,шо аж гай шумить,тепер на черзі реформа прокуратури.А генеральний (прости Господи) прокурор ,до речі,знає про це? Чи ви йому скажете,коли проспицця?
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судовая реформа заключалась в подчинении всех судов одному преступному клану
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этот клоун будет расследовать вечно
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та йому там десь... Народ кормить, пільгами користується, як каже Василь нижче, стаж іде. На холєру йому зараз якісь загостроення мати з тим же паршивським, який зброю беркутам носив, з петром, який тихенько на пару з дружком фірташем підкидали грошенят і дурили людям голови. нема там про що говорити... Розігнати наволоч к такой-то матері!
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Жертвы майдана были не напрасны. Мы получили лучшего президента всех времен и народов. На втором сроке президента Порошенко, Украина сделает рывок по новому плану.
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костя, твій сарказм порою перевищує кордони дозволеного!
Сотні загиблих на Майдані для чого вставляти в свої придурковаті висери!
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за что погибли эти сотни на майдане,если не смогли изменить систему?
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люди сами себя одурачили,никому из воров и коррупционеров даже руку не сломали,пели и плясали на майдане,пока их не постреляли,как в тире,а потом разьехались по домама и не стали контролировать избраную власть,все точно так же как при ющенко,кланы использовали людей не отличавшихся особым умом в своих целях,что бы сместить старый клан и занять его место,так что вопрос с этим народом уже решен окончательно
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Украина свободная страна, Семен. Это тебе не Рашка. У нас каждый может свободно выражать свое мнение.
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главное же вывеска ...а что там и дальше конь не валялся... так то издержки....
(а зарплата капает и стаж идет...)
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Окончательный разгон департамента Кононенко-Грановского был бы символом реформ за которые погибли ребята. Но увы...
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"Конечно, понятно! что ж тут непонятного!" (С) Почтальон Печкин)
Трансформация - нет такого выражения в госструктурировании! Или реорганизация (всей структуры), или ликвидация, или - все, как было! А то, что нам озвучили - это в воздухе переобувание!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана. Его департамент трансформируется в следственное управление, - Сарган
 
 
 
 
 
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