 Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана. Его департамент трансформируется в следственное управление, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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"Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следственных происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством. Поэтому никакой измены нет. Есть только надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента ", - написала Сарган.

Она отметила, что в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни изменен.

"Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом. О результате среди защитников речь не идет почему-то", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.

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Она добавила, что такой же трансформации подвергнется департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (в народе - департамент Кононенко-Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство.

О реорганизации по факту спикер пообещала сообщить на сайте ГПУ.

Ранее народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал информацию о том , что департамент специальных расследований ГПУ будет ликвидирован.