 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем Twitter по результатам встречи с участниками проекта "Государственник".

"Одна из ключевых реформ - реформа госслужбы. Это перезагрузка громоздкого, несколько испорченного госаппарата. Наша задача - изменить систему и условия труда в системе. Открыть возможность прихода новых людей, новых знаний, чтобы все было современно и открыто", - написал Гройсман.

По его словам, "перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов, за которым будет разочарование".

"Эти политики приходят к власти и ничего не выполняют. Если я пообещал, что завтра что-то будет сделано, то завтра оно будет сделано. Иначе я просто не буду обещать", - отметил Гройсман.

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Зустріч з учасниками проекту "Державотворець". Дуже важливо, щоб на держслужбу приходили молоді, освічені люди. Я вважаю, що досвід - це другорядне, головне, щоб горіли очі, була мотивація і бажання змінювати країну. pic.twitter.com/HDxRbToQsV — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.

Одна з ключових реформ – реформа держслужби. Це перезавантаження громіздкого, дещо зіпсованого держапарату. Наше завдання - змінити систему і умови праці в системі. Відкрити можливість приходу нових людей, нових знань, щоб все було сучасно і відкрито. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.

Чого я хочу досягти - зробити країну сильною, змінити розчарування людей на посмішку. Українці часто стикаються з несправедливістю. Наша робота має приносити позитивні зміни для людей. pic.twitter.com/HDUICLyiaU — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.

Перед виборами на нас чекає "парад нісенітниць" від популістів, за яким буде розчарування. Ці політики приходять до влади і нічого не виконують. Якщо я пообіцяв, що завтра щось буде зроблене, то завтра воно буде зроблене. Інакше я просто не буду обіцяти. #УрядГройсмана — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.