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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4137) госслужащие (205)

 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов"

Одной из ключевых реформ является перезагрузка громоздкого и испорченного государственного аппарата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем Twitter по результатам встречи с участниками проекта "Государственник".

"Одна из ключевых реформ - реформа госслужбы. Это перезагрузка громоздкого, несколько испорченного госаппарата. Наша задача - изменить систему и условия труда в системе. Открыть возможность прихода новых людей, новых знаний, чтобы все было современно и открыто", - написал Гройсман.

По его словам, "перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов, за которым будет разочарование".

"Эти политики приходят к власти и ничего не выполняют. Если я пообещал, что завтра что-то будет сделано, то завтра оно будет сделано. Иначе я просто не буду обещать", - отметил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3073117
 
 
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Володя и не заметил что он первым открыл парад нелепостей
Гройсман выбры пока еще и не начинались даже Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов" - Цензор.НЕТ 9386
до их объявления Вам с Пецей ещше живыми дожить надо
а то кто знает... Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов" - Цензор.НЕТ 6725 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов" - Цензор.НЕТ 8975 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов" - Цензор.НЕТ 3736 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов" - Цензор.НЕТ 174 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов" - Цензор.НЕТ 282 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов" - Цензор.НЕТ 7983
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Гройсман решил пойти на опережение и забил за собой право на истину. Отныне любой (кроме него самого) кто будет, что то обещать пиздун популист, соответственно любая ахинея сказанная им (типа полной победы над коррупцией) истинная правда усомниться в которой может только конкурирующие популисты или агенты кремля
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Перед очередными выборами все украинцы должны прочитать талмуд, чтобы не наделать снова глупостей.
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и ознакомиться с основными тезисами каббалы
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ааа-ха-ха! (простите это нервное)
какой умный...аж страшно
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ну а ролики по ТВ за бюджетные деньги про каждыйотремонтированный кусок дороги или покрашеный сарай - так это не... не популизм конечно))
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гы...популизм-это когда обещаешь ,но не делаешь.
а ролики-это отчет об уже сделанном.
какой же это популизм?
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пофарбований сарай - це саме те, що обіцяв гройсман, і чого чекали люди. це - не популізм, авжеж.
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сараи тоже надо фарбувать,знаток...а не как при предыдущей владе
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авжеж, це як в анекдоті: "...свиню ми не зарізали, али пи3ди ій дали добре..."
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Популизм это стремление той или иной политической силы завоевать доверие, и понравится людям, при этом реальные цели политиков-популистов (борьба за власть, обогащение и т. п.), прикрываются социально привлекательными идеями и действиями, отвлекающими от истины. Проще говоря, заигрывание власти или отдельного политика с народом.
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Эти политики приходят к власти и ничего не выполняют. А что вы сделали за 4 года? Сейчас начнется мантра мол выберите еще раз и уж тогда мы развернемся и жизнь наладится у всех.)
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https://www.slovoidilo.ua/persony/hroisman-volodymyr-borysovych/obicjanky/vykonani
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Вы увласти 4 года - время не байки травить, а отвечать за то что вы наделали, только так, и никак иначе.
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А что шоколадная власть сделала за 4 года?! Даже не соизволили сломать хребет коррупции, наоборот, коррупционеры с каждым днем чувствуют себя все увереннее.
А при таком уровне коррупции не стоит даже говорить о нормальном развитии страны.

Поэтому неудивительно что экономика не развивается, безработица, что у большинства нищенские зарплаты и пенсии. Главное, что коррупционеры в шоколаде и народ помалкивает.
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странно, что порохоботы не отрапортовали тут о 146 реформах
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а можно список популистов? (типа апачводинтур, ато за години, доллар недолжен быть по 13 (хотя тут он не соврал, доллар же не 13)....)


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потому что лепости ваши типа роттердам плюс , выравнивание тарифов на газ до бесконечности достали до мозга и костей!!
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Зря вы так на премьера.Обещал человек заняться дорогами-сделал.Недавно имел "счастье" ехать из Николаева в Черкассы через Смелу.Думаю Гройсман икал весь день пока я ехал и с "благодарностью" за "отремонтированную" дорогу его вспоминал только литературными выражениями.
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После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене.

Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны! А Порошенко и его команда тут совершенно не при чем, это все Саакашвили....
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На школьных фотографиях есть одноклассник, который дослужился до командира БПЛК типа "Киев", а другого еще в 80-х расстреляли по приговору суда.
Так что ты хотел, быдлоид Ромця Сикора, выложенной фоткой сказать?
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Тобто зараз лише репетиція. Тоді навіть важко уявити, який буде сам "парад"...
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И не сами ли мы своим равнодушием, своим боязливым уползанием в норки «маленьких людей», порождаем ту наглую, презрительную, циничную ухмылку властьимущих, с которой те взирают нанарод как на бессловесный, покорный скот?!
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Volodimir Shevchenko‏ @radiogalaxy4 1 ч.1 час назад

В ответ @VGroysman
Тепер і штраф більше пенсії:
- заправити повний бак коштує більше місячної пенсії;
- рахунок за опалення більше місячної пенсії
- квиток в театр більше місячної пенсії - доба в реанімації більше місячной пенсії - і т.д. і т.п.
Це - для Гройсмана с привітом
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Омелянти, пора гройсманатки збирати і тікать... Рассєя вас пріютіт.
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что либо изменить в системе возможно лишь если есть план этих изменений. План может быть составлен лишь если в распоряжении есть методология. Методология может быть доступна лишь если известна идеология, которая является следствием общего признания для всех одинаково первостепенно важной идеи. Объявление предстоящих изменений в условиях полной безыдейности, которая единственное что культивируется постоянно и настойчиво - это и есть парад нелепостей от популистов, вот ведь как оно на самом деле все обстоит, Владимир Борисович, так что заканчивайте уже с вашим баззвордом, а то даже домохозяйки скоро будут смеяться.
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а поднятие пенсий от 1 грн до 67 это что подвиг или издевательство вова?????????
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это пиз...ец для пенсионеров. Вроде народ заслужил на кружку чая с тарелкой каши и гарниром, но оказывается нет.
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он реальный человек. По ходу это ты типичный бот, а что пи...дар аноним за свои слова не сможет ответить, а кто он?
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А знаєте, чим відрізняється Україна від Польщі та Фінляндії, які як і Україна були у складі Росії? - Польща та Фінляндія провели дерусифікацію, а Україна - ні.
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Этот парад уже идет, и во главе колонны популистов - Гройсман.
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Главная нелепость - это, когда торговец с винницкого базара без какого-либо образования и опыта, т.е. мелкий барыга, становится премьером страны и учит жизни других. Гройсману место на нарах рядом с Петей.
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а зачем вам эти выборы? Чисто для запада, что есть реформы и демократия. Все равно, не главное как проголосовали, а чей глашатай объявит результаты, того победа. Кто и как голосовал, уже не докажешь, если суд того же, как и глашатай. Немного цирка для народа, так ради отвлечения и забавы
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Прочитала в интернете - "Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии."
____________________
И в Украине Порошенко сделал точно также. А кто не согласен, тот значит популист?!
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Ти хочіш сказать чьто русскій народ ні любіт путіна??...
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Да кто их знает. Во всяком случае мои знакомые русские не в восторге от Путина, мягко выражаясь. А за остальных не скажу, не в курсе.
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Главное,что после выборов вас тварей не будет а ещё лучше если вы ВСЕ сядете ...
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"Эти политики приходят к власти и ничего не выполняют." - это он про Порошенка?

"Если я пообещал, что завтра что-то будет сделано, то завтра оно будет сделано." - Все обещания Гройсмана.
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Ну і що це - спочатку "Наша задача ... ", а потім "Перед виборами нас чекає ..."? Помилка по Фрейду, чи початок популістського параду несуразностей?
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"Повышение" минимальной зарплаты, это что? Уровень зарплаты многих высокооплачиваемых чиновников
привязан к минимальной зарплате. Если бабушке добавят десятку, то чиновнику - двести.
А это означает очередной способ грабить малоимущих, поскольку дело не в
абсолютной величине выплат, а в соотношениях...
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А в Стамбуле сейчас три миллиона вышли против эрдогана. Но наши СМИ молчат, нельзя провоцировать, а то путен нападьот на гройсмана с порошенко
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Слово,-Нелепость,- от действия " не лепится" Премьер 42 миллионной страны говорит о том, шо нас ожидает. не череда, не цепочка, -а. целый шквал того ,шо ни в какую голову не на голову,ни с боку не нахлобучить,- то есть за енто он не отвечает .Зато под его руководством можно пришпилить к пи*де рукав,. корове седло. козе коньки. обезьяне очки и много чего свеженького сучаснинького. Короче - дерзать за дерзаемое. Слава Украине.
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В условиях, когда в Украине с одной стороны имеется узкая кучка воров, нахватавших им не принадлежащее, и с другой - большинство населения Украины, еле сводящего концы с концами, стало популярным, жаловаться на «популизм». Напомню, что «популас» - это народ, который многократно ограблен «непопулистами». Такое несправедливое распределение национального богатства - гибельно для страны.
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Выборы ничего не решат. У нас есть воля президента Порошенко идти в Европу. Нам осталось подкрепить её забастовками и акциями протеста. Гройсман глуп, как пробка.

Гройсман: "Перед виборами на нас чекає" парад нісенітниць "від популістів" - Цензор.НЕТ 753
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов"
 
 
 
 
 
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