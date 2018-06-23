 Гройсман: "Перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем Twitter по результатам встречи с участниками проекта "Государственник".
"Одна из ключевых реформ - реформа госслужбы. Это перезагрузка громоздкого, несколько испорченного госаппарата. Наша задача - изменить систему и условия труда в системе. Открыть возможность прихода новых людей, новых знаний, чтобы все было современно и открыто", - написал Гройсман.
По его словам, "перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов, за которым будет разочарование".
"Эти политики приходят к власти и ничего не выполняют. Если я пообещал, что завтра что-то будет сделано, то завтра оно будет сделано. Иначе я просто не буду обещать", - отметил Гройсман.
Зустріч з учасниками проекту "Державотворець". Дуже важливо, щоб на держслужбу приходили молоді, освічені люди. Я вважаю, що досвід - це другорядне, головне, щоб горіли очі, була мотивація і бажання змінювати країну. pic.twitter.com/HDxRbToQsV— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.
Одна з ключових реформ – реформа держслужби. Це перезавантаження громіздкого, дещо зіпсованого держапарату. Наше завдання - змінити систему і умови праці в системі. Відкрити можливість приходу нових людей, нових знань, щоб все було сучасно і відкрито.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.
Чого я хочу досягти - зробити країну сильною, змінити розчарування людей на посмішку. Українці часто стикаються з несправедливістю. Наша робота має приносити позитивні зміни для людей. pic.twitter.com/HDUICLyiaU— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.
Перед виборами на нас чекає "парад нісенітниць" від популістів, за яким буде розчарування. Ці політики приходять до влади і нічого не виконують. Якщо я пообіцяв, що завтра щось буде зроблене, то завтра воно буде зроблене. Інакше я просто не буду обіцяти. #УрядГройсмана— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.
На жаль, серед українських політиків тих, хто створює – меншість, тих, хто руйнує – більшість. Люди вже стомились чекати виконання порожніх обіцянок. Тільки коли політики будуть дотримуватися свого слова, можна повернути довіру.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.
Гройсман выбры пока еще и не начинались даже
до их объявления Вам с Пецей ещше живыми дожить надо
а то кто знает...
пиздунпопулист, соответственно любая ахинея сказанная им (типа полной победы над коррупцией) истинная правда усомниться в которой может только конкурирующие популисты или агенты кремля
какой умный...аж страшно
а ролики-это отчет об уже сделанном.
какой же это популизм?
А при таком уровне коррупции не стоит даже говорить о нормальном развитии страны.
Поэтому неудивительно что экономика не развивается, безработица, что у большинства нищенские зарплаты и пенсии. Главное, что коррупционеры в шоколаде и народ помалкивает.
Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны! А Порошенко и его команда тут совершенно не при чем, это все Саакашвили....
Так что ты хотел, быдлоид Ромця Сикора, выложенной фоткой сказать?
В ответ @VGroysman
Тепер і штраф більше пенсії:
- заправити повний бак коштує більше місячної пенсії;
- рахунок за опалення більше місячної пенсії
- квиток в театр більше місячної пенсії - доба в реанімації більше місячной пенсії - і т.д. і т.п.
Це - для Гройсмана с привітом
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И в Украине Порошенко сделал точно также. А кто не согласен, тот значит популист?!
"Если я пообещал, что завтра что-то будет сделано, то завтра оно будет сделано." - Все обещания Гройсмана.
привязан к минимальной зарплате. Если бабушке добавят десятку, то чиновнику - двести.
А это означает очередной способ грабить малоимущих, поскольку дело не в
абсолютной величине выплат, а в соотношениях...