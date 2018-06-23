 Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН. Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев. Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения. Республика Молдова должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику, добиваться международного признания своего нейтралитета", - написал он.
"Залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта. Уже через несколько месяцев, после парламентских выборов, в Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, которые будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнёрских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит как Кишинёв, так и Тирасполь", - заявил Додон.
22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.
Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.
Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.
После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.
В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.
Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).
Як вони там контролювали процес виборів і хто не москальські солдати яких хочуть вигнати?
дамбаз,гудбай..
Всего-лишь напомнил, куда их вменяемое правительство пока что ведет. Туда же - прыжки на месте.
та шо ж такоє?
хуйло я думаю тоже справится,как раз возраст подходящий
По умному Молдове нужно воссоединиться с Румынией и стать уже завтра в ес . Тогда изолированное приднестровье станет просто логическим бонусом , которое само приползёт к Молдове.
Важно не кто инициировал голосование а как проголосовали на Генассамблее.
На фоне Додона даже колаборант и вор Порошенко выглядет патириотом своей страны...
Молдаване..., проясните ситуацию.... - что там у вас происходит?
Как вы терпите этого открытого предателя?
"....У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності до правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи російських Збройних сил з території Придністров'я у відповідності до зобов'язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року". Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/23/7083527/
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Тобто уявіть собі, кацапи офіційно визнають, "що вони там є", на території Молдови, взяли на себе ще у 1999 році зобов,язання вивести війска, але тупо цього не роблять! Тобто оце, оцей факт, як приклад та контраргумент треба приводити всім західним політикам, які за "формулою Штанмаєра" хотіли і хочуть нагнути Україну до "першого кроку доброї волі на зустріч кацапії та хуйлу", тобто першими провести вибори, а потім начебто кацапи виведуть війська...