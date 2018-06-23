 Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте: Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

"Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН. Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев. Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения. Республика Молдова должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику, добиваться международного признания своего нейтралитета", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко. ВИДЕО+ФОТО

"Залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта. Уже через несколько месяцев, после парламентских выборов, в Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, которые будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнёрских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит как Кишинёв, так и Тирасполь", - заявил Додон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова предоставить "коридор" для вывода российских войск из Приднестровья, - Крыжанивский

22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.

Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

Также читайте: Молдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ

После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским"

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).