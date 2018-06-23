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Все про:Молдова (941) ООН (2509) Приднестровье (399) резолюция (204) Россия (69735) Додон (97)

 Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что голосование в Организации Объединенных Наций 22 июня за принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выводе зарубежных войск из Приднестровья было "антироссийским демаршем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН. Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев. Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения. Республика Молдова должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику, добиваться международного признания своего нейтралитета", - написал он.

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"Залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта. Уже через несколько месяцев, после парламентских выборов, в Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, которые будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнёрских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит как Кишинёв, так и Тирасполь", - заявил Додон.

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22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.

Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

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После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

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Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).

Правительство Молдовы совершило очередной антироссийский демарш, - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073116
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
и шо,неужели молдованам никак нельзя прододонизировать этого отброса ?
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они же сами его туда впихнули .. в молдавии как и у нас в основном одни совки ...
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молдаване сами себе проблемы создают с приднестровьем,то их дело
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Это правда. Все молдаване как молдаване, а этот выродок гандон просто рузький чилавек.
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выбрали додона в своем большинстве Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья - Цензор.НЕТ 4382 хотя мы и яныка выбирали большинством, так что тут стрелки переводить как то не очень хочется Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья - Цензор.НЕТ 4382
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Это им Приднестровье выбрало. 102 % от списка избирателей дало. Тоже самое нас ждет после выполнения "Минска-2" в полном объеме.
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В пмр вибирали президента Молдови?
Як вони там контролювали процес виборів і хто не москальські солдати яких хочуть вигнати?
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Ни как...!... - "продукт" этого "ни как" и вбросил кремлевского "га - додона" в президентское кресло Молдовы....
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а там без паспортов голосуют ? в лицо всех знают ? одни приднестровцы под видом молдаван голосовали ?
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а откуда инфа про 102 процента?как то у меня сомнения в официальности этой цифры, хотя точно известно, что голоса приднестровцев решили исход голосования
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Так за этого дибила молдавские ватники голосовали,совковые стараперды плевать хотели на будущее молодежи,твари.
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Жил-был "славный" царь Додон, с молоду он был ......(да,именно тот самый и был)
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Додон хлеба кацапские зря жрет. Пора понять "президенту Додону", что он свадебный генерал. Надо бы и у нас так .
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Хорошо, когда правительство в стране вменяемое. У нас же шо гарант, шо правительство отморозки какие то
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Куда уж нам до процветающей Молдовы, которая в итоге все равно станет либо частью Румынии, либо частью Приднестровья, а третьего не дано.
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ты бы не за Молдовой следил, а за Закарпатием, крымом и долбасом с лугандоном. Чем они стали при пэтькином мудром правлении
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А я думал, шо это тебя успехи Молдовы вдохновляют.
Всего-лишь напомнил, куда их вменяемое правительство пока что ведет. Туда же - прыжки на месте.
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Резолюция ООН солидней выглядит минского пэрэмырря, не находишь？
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Это да! Резолюция Генассамблеи ООН выглядит на полноценную озабоченность, а не на какую-то там обеспокоенность.
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Эт точно! Противно стало на ЦН заходить. Где этой быдлоты набрали.
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Этот "президент" не хочет, чтоб из его страны выводили незаконно размещенные войска чужой армии? И самое страшное, что нашлось очень много молдавских ватников, которые голосовали за него... Этой осенью там выборы в парламент, а т.к. Молдова - парламентская республика замес будет жестокий. Репетиция уже вовсю идет в Кишинёве
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потому и не хочет выводить кацапню.шоб вся гэбня помогала выборы в приднестровье фальсифицировать
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Их не признают пока раша не выведет воиска.
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Я не пойму, там у них вооще доЛдон Шо то решает или так, просто типа Шо б був? Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья - Цензор.НЕТ 7545
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не щастить: одного русофіла легше проштовхнути, ніж цілий парламент
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Йуля...это наш украинский долдон...ее взгляды точно такие же как и у молдавского долдона..
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Сходи к ветеринару, может у тебя в шерсти клещ. ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЮЛЯ ПРИДУРОК?
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у порохоботов в методичках рекомендация--совать ту юлю куда только можно, главное, чтоб в негативном ключе Уряд Молдови здійснив черговий "антиросійський демарш", - Додон засудив резолюцію ООН про виведення військ РФ із Придністров'я - Цензор.НЕТ 9258 скоро мы узнаем, что петя бы уже давно коммунизм бы построил и в ес с нато вошел, но шатуны типо юли и саака ему помешали Уряд Молдови здійснив черговий "антиросійський демарш", - Додон засудив резолюцію ООН про виведення військ РФ із Придністров'я - Цензор.НЕТ 9258
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Ну насчет коммунизма не знаю, но у нас при Петруччио будет все РОШЕН.
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а трамп готовится к встрече с хуйлом Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья - Цензор.НЕТ 420.теперь будет спрашивать-когда войска из приднестровья выведешь
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А ХУЙЛО БОТАКСАНОЕ ему скажет: Когда захочу, тогда и выведу. Ну и что ты будешь делать? Наденешь вышиванку и пойдешь вареники жрать?
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и чо?брежнев и все остальные старички тоже быковали...пока совок не развалили.
хуйло я думаю тоже справится,как раз возраст подходящий
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ограничится очередной констатацией что путин--куйло и пообещает, что в следующий раз уже точно куйла нагнут Уряд Молдови здійснив черговий "антиросійський демарш", - Додон засудив резолюцію ООН про виведення військ РФ із Придністров'я - Цензор.НЕТ 50
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Вот пришло такое додон и уничтожает все, что было сделано до него.
По умному Молдове нужно воссоединиться с Румынией и стать уже завтра в ес . Тогда изолированное приднестровье станет просто логическим бонусом , которое само приползёт к Молдове.
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на самом то деле, там такие же ватаны, как в нашем домбассе, и вряд ли им европа дороже, чем скрепный кацапстан
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Респект правительству Молдовы и удачи в его решениях, Додон - пофиг.
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Додон от имени россии заявил что резолюция генассамблеи пофиг.
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Гондон не знает куда ещё лизнить кремлёвского карлика.
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Он с прошлого года пребывает в Москве на параде победобесия.
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растов не резиновый. там лолита кокорина запасной аэродром для себя построила.
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Да уже давно ясно, что Додон - это Пропердон!
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Да уж, в какой стране еще такой цирк увидишь, през открованно топит за окупацию своей страны
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Параша оккупировала часть твоей страны, а ты пресмыкаешься перед ней как наша оппорыгоблевотина. Ты хуже *овна - так и запиши
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Я не могу понять, в законах Молдовы нет статьи за госизмену? Президент (не кто попало) конкретно к ней призывает и сидит спокойно. Это ж если вдуматься, как вы говорите, он защищает оккупацию страны.
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ЧТО ЗА ТУПОРЫЛОЕ ЧМО??? Весь в Хуйла.
Важно не кто инициировал голосование а как проголосовали на Генассамблее.
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Вот уж прыщ засел в Кишиневе. Маленький, а портит общий вид.
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Правь Молдавией Додон ! А зовут его гандон...
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это пипец конечно.....
На фоне Додона даже колаборант и вор Порошенко выглядет патириотом своей страны...
Молдаване..., проясните ситуацию.... - что там у вас происходит?
Как вы терпите этого открытого предателя?
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Ось цю важливу подробицю Цензор не опублікував у новині:

"....У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності до правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи російських Збройних сил з території Придністров'я у відповідності до зобов'язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року". Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/23/7083527/
............

Тобто уявіть собі, кацапи офіційно визнають, "що вони там є", на території Молдови, взяли на себе ще у 1999 році зобов,язання вивести війска, але тупо цього не роблять! Тобто оце, оцей факт, як приклад та контраргумент треба приводити всім західним політикам, які за "формулою Штанмаєра" хотіли і хочуть нагнути Україну до "першого кроку доброї волі на зустріч кацапії та хуйлу", тобто першими провести вибори, а потім начебто кацапи виведуть війська...
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ну там то кацапы точно есть, официально всмысле, это у нас они маскируются под местных
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я в іншому контексті писав: про те, що Україні в разі важче вести перемовини про вивід окупаційних війск, аніж молдованам. Бо у кацапів перша межа оборони яка ці всі роки війни: "настамнет". А без визнання цього неможливо взагалі вести ніякі перемовини, бо з самого початку з вами грають не по правилам і перемовини заходять у глухий кут з самої першої їхньої відмазки, як вони за звичай дурака ліплять - "настемнет, ми нє понімаєм што ви от нас хотітє". Наможливо сідати з шулером за стіл гри (перемовин), коли ви знаєте, що у нього пять тузів в колоді на це йому прямо вказуєте, а він вам нагло в очі каже "чотири тузи" і наполягає грати (вести перемовини) тільки при такому розкладі та за його правилами! Це відправний пункт, бо не можна просуватися у перемовинах, якщо з першого кроку йде відверта брехня та шулерство з того боку і ви якщо хочете просунутися у перемовинах, то повинні сприйняти цю брехню, та підисатися під нею.... А молдованам цього доказувати вже не треба, цього шулерського козиру ("настамнєт") у агресора в перемовинах з Молдовою нема, більш того, вони офіційно взяли на себе зобов,язання вивести свої війска. Але 20 років вже пройшло з того моменту, вже давно там не гараче, як було 20 років тому, як вони зобов,язалися. Всі уявні та неуявні можливі строки пройшли, 20 років, Карл! Не може бути ніяких виправдань там залишатися. Але ж не виводять всерівно!
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Дадон,напиши краще ще що небудь і в Twitter.А потім вкантакте і ваднакласніках.Тому що в Молдові клали на тебе великий болт,як і на твого хазяїна #уйла.Але ж і не забувай,що растов не резінавий...
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Не дай Боже і в Україні обрати такого президента...
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бог ничего не выбирает.. хотя бы по причине его отсутствия .. а стадо баранов ещё и не такого овоща может выбрать ..
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А Петя, что, лучше? Такой же кремлевский прихвостень, только под прикрытием.
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слышь, ты,лев кот,ты шо ли НЕ ворюга и НЕ колаборант? небось из лугандонии строчишь?
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Винторогие скотокацапы - получите:



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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья
 
 
 
 
 
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