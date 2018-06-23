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 Политика Украины
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 Прокуратура АРК выявила более 200 иностранцев, незаконно посещавших Крым, - Мамедов

Прокуратура АРК установила персональные данные более 200 иностранцев, посещавших аннексированный Крым в нарушение норм украинского законодательства.

Такое заявление сделал Прокурор АРК Гюндуз Мамедов 22 июня в своем выступлении перед депутатами Верховной Рады Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, привлечение к ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов Крыма.

"На сегодняшний день в компетентные органы Турецкой Республики, Республики Австрии и Федеративной Республики Германия направлены запросы об оказании международной правовой помощи по этим уголовным производствах. Готовятся запросы и в другие страны", – уточнил Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 5 уголовных производствах по фактам незаконного захода более 600 судов в закрытые порты Крыма.

"В ходе их расследования сообщено о подозрениях четырем капитанам, три из которых объявлены в розыск, а также судами по ходатайству прокуратуры арестованы четыре судна, два из которых – иностранные", – сказал прокурор автономии.

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Накануне стало известно, что в Крым планируют приехать бизнесмены и депутаты из Словакии.

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Источник: https://censor.net.ua/n3073114
 
 
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Молодцы. Эти оносранцы получили подачу от куда не ожидали. Так держать.
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Да ничего им не будет, туда за 4 года кто только не ездил и что а ничего, официального запрета на посещения Крыма не существует в ЕС
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А не хочет ли прокурватура АРК рассказать нам, каким же всё таки путём идёт сырьё из Украины на титановый заводик хвырташа? Неужели методом телепортации?
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Хохло мамедов- мамой клянусь мы их накпжем!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК выявила более 200 иностранцев, незаконно посещавших Крым, - Мамедов
 
 
 
 
 
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