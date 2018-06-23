 Прокуратура АРК выявила более 200 иностранцев, незаконно посещавших Крым, - Мамедов

Такое заявление сделал Прокурор АРК Гюндуз Мамедов 22 июня в своем выступлении перед депутатами Верховной Рады Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, привлечение к ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов Крыма.

"На сегодняшний день в компетентные органы Турецкой Республики, Республики Австрии и Федеративной Республики Германия направлены запросы об оказании международной правовой помощи по этим уголовным производствах. Готовятся запросы и в другие страны", – уточнил Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 5 уголовных производствах по фактам незаконного захода более 600 судов в закрытые порты Крыма.

"В ходе их расследования сообщено о подозрениях четырем капитанам, три из которых объявлены в розыск, а также судами по ходатайству прокуратуры арестованы четыре судна, два из которых – иностранные", – сказал прокурор автономии.

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Накануне стало известно, что в Крым планируют приехать бизнесмены и депутаты из Словакии.

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.