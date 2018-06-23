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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2550) Укрзализныця (1367) Люнгман Йоста (11)

 МВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях, - постпред Люнгман

Международный валютный фонд положительно оценивает первые результаты работы обновленного порядка назначения руководителей крупнейших госкомпаний, рассчитывая на формирование сильных наблюдательных органов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Первый опыт обновленного номинационного процесса позитивный: наблюдательный совет "Укрзализныци" сбалансирован и состоит из квалифицированных специалистов", – прокомментировал он назначение правительством нового набсовета "Укрзализныци" по рекомендации номинационного комитета.

Он отметил, что квалификация всех рассмотренных номинационным комитетом кандидатов была высокой.

"Это дает основания рассчитывать на формирование сильных набсоветов и в других госкомпаниях, и, соответственно, ожидать усиления в них корпоративного управления", - подчеркнул Люнгман.

Он напомнил, что в рамках обновленной процедуры в состав номинационного комитета, помимо делегированных правительством представителей, вошли без права голоса представители ключевых международных финансовых организаций (МФО).

"Обновленный порядок хорошо структурирован и включает исчерпывающий набор требования для отбора наиболее подходящих кандидатов", – отметил представитель МВФ.

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Он указал, что поддержку в процессе оказывает секретариат и независимое профессиональное рекрутинговое агентство.

Как сообщалось, правительство постановлением №190 от 21 марта 2018 года утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий. В частности, комитет по отбору был сокращен с 18 человек до восьми, из них четыре – представители государства, а еще четыре – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин.

От представителей государства в номинационный комитет вошли: министр Кабмина Александра Саенко, и.о. министра финансов Оксана Маркарова и первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов (четвертый член от государства может меняться в зависимости от отраслевой принадлежности компании, руководители которой отбираются – ИФ). Независимыми членами комитета являются: представитель IFC Джейсон Бретт Пеллмар, представитель ЕБРР Франсис Малиж, от МВФ Й.Люнгман и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

Комитет принимает решение большинством, минимум, в три голоса. Согласно новой процедуре, кандидатуры в состав комитета подбирает специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее.

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Кабмин 20 июня по предложению номинационного комитета сформировал набсовет "Укрзализныци" с большинством независимых членов. Ими стали старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд (Anders Aslund), экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (Sevki Acuner), член набсоветов Литовской и Казахстанской железных дорог, долго работавший в Deutsche Bahn, Кристиан Кун (Christian Kuhn) и Андреас Матье (Andreas Matje), до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

От государства в набсовет вошли директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак, его заместитель Иван Юрик, ранее возглавлявший представительство Blackstone в Украине, и руководитель службы вице-премьера Владимира Кистиона Константин Марьевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3073111
 
 
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Сила в безумной жадности и спрятана на Мальдивах
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не - зрад нет ..., одни премии, и ЗП в 1 000 000 000 грн МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 6502...- разве это "зрада"
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Гройсман двигает своих......"Константин Марьевич - действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона - ставленника Владимира Гройсмана. В правительство попал из Винницы, где работал в аппарате горсовета. В Киеве работал в Управлении делами аппарата Верховной Рады и Минрегионе"
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Грося по старій звичці - захоплює козирні місця на базарі.
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Нет никакой старой привычки - есть система, и он делает все как нужно.
Только результат работы этой системы для нас печален - минус 1 млн. чел трудоспособного населения только за прошлый год, война на востоке которой края не видно, вымирание коренного населения...
Это система
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Так они и так не слабо тырят. Куда уже сильнее, или они имеют в виду, чтобы не грабили? Так прямо и говорите , что воров в тюрьмы и фамилии воров.
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Я пропонував, там де Ярмо на Європейському майдані, збудувати тюрму з прозорими стінами, щоб виходили в бік Хрещатика. І в ті камери саджати наших "слуг народу", що попалися на злодійстві. Ті злодії будуть бачити народ, а народ злодіїв. Буде дуже ефективно для українського суспільства.
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це Ви дуже мя"кий і дорогий, довгий) метод))) пропонуєте!
на Хрещатика і в інших місцях в центрі Києва є стовпи і дерева.
може краще використовувати їх?
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...що поробиш, жирне життя притупляє мислення. МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 7285
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я про таке не чув, там солідні)) люди працюють і отримують солідну з/п!
для чого їх саджати - вони в темі! МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 4931 МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 4931
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Вопрос "на засыпку": кто из этих двоих президент Украины?
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а хто він такий, цей Йоста Люнгман, аби його слова щось важили для доморощених Ыкспердів.)))
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зато хто ти такий відомо всьому сайту)))
То шо? Таки перемога, саша?
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якщо комментувати новини тільки про тебе, то можна форум закривати, бо таких не пригадую)))
То хто такий Йоста Люнгман??? Я звідки знаю, може ти з ним особисто знайомий , як охфіцер сбу і повєдаєш форумчанам, раз вони такі всі "недалекі"? МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 9680
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А форум таки можна закривати- завдяки тобі та тобі подібним. Зараз на форумі 102 дописувачі.
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Ну, ясно, що завдяки мені так мало дописувачів)))) Вони ж всі сюди приходили почути про солоднькі перемоги і 146 рехформ , від тебе і таких як ти)
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Ні, звичайно- вони приходили, аби дозволити лити на себе бруд і читати плітки про себе.
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шо-шо? плітки? Це ти мені будеш говорити? Аха-ха-ха....
Ти мене бачив хоч раз на помийках "ваших" тем? Повстидався б!
Хоча, кому я це говорю? ...... в очі, буде казати що Божа роса! Тьху!
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Ні- ти і тобі подібні гидити на людей поза очі.
https://censor.net.ua/news/3072969/poroshenko_novyyi_zakon_o_valyute_pozvolit_otoyiti_ot_sovetskoyi_traditsii_kogda_kajdyyi_biznesmen_otkryvayuschiyi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_67261100
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А шо тут "поза очі"??? Все в очі якраз)))
Чи ти далі будеш відхрещуватись від всіх своїх тролячих акаунтів, ахфіцер сбу в отставкє МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 7152
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Ти зробив мій день!)))))))
Тобто, форум був би забитий дописувачами, якби ти зі всіх своїх аккаунтів сам з собою, , славив петрові перемоги МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 5855 МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 5855 Я вже давно так не сміявся!!!! Красава!!!
Адміне, випустіть всі сашкові аккаунти)))) Будете мати рейтинг!!!
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День дурню не важко зробити- він власною думкою багатіє. І власним "шЮткам юмора" радіє.
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хто з нас дурень і пліткар, хай люди читають і роблять висновки)))
Вільний, ахфіцер запаса сбу МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 9426
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то чого ти тут тоді трешся, якщо з такою зневагою ставишся до форумчан? Заберися і піди на...... Ти ж ахфіцер в кінці-кінців чи камандір?
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О! Вилізла кацапська сутність)))) Що і требувалось доказати
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Внешнее управление всегда целесообразно для свинарников, коими и являются наши госкомпании
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Нафтогаз госкомпания, а зарплаты и премии менеджеры компании себе назначают какие пожелают. .
Понятно, что и нужных людей из властных структур прикармливают, без этого никак. Устроили себе кормушку и гребут не стесняясь. Мрази.
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Да гнать в шею этот МВФ! Чего задумал - что бы наблюдательные советы контролировали госкомпании - а воровать тогда как!?
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Цензор, а чого ви вічно запізнюєтесь з новинами на українській мові? Це дискримінація державної, бо мокшанська у вас головує. Чи ви там всі мокшани і так повільно перекладаєте зі своєї на чужу вам українську?
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МВФ рассчитывает прежде всего на высокую сознательность украинцев. Никакой наблюдательный совет не подотрет попу ни одному украинцу.

МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад у держкомпаніях, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 6401
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях, - постпред Люнгман
 
 
 
 
 
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