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 Экономика, За рубежом
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Все про:граница (3032) Польша (4388) АЧС (3)

 Польша пока не будет строить "стену" на границе с Украиной и Беларусью, - министр Ардановский

Пока нет смысла в строительстве заграждения на границе с Белорусью и Украиной с целью борьбы против АЧС (африканской чумы).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил новоназначенный министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

Он заявил, что Варшава ожидает профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA), исходя из которой, будет принимать окончательное решение о том, будет ли строиться заграждение.

"Решение (по поводу строительства заграждения. - Ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этом смысла. Если ныне кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока что не вижу в этом большой необходимости", - отметил Ардановский.

Он сообщил, что Польша обратилась в EFSA, чтобы этот европейский институт дал свою профессиональную оценку, будет ли заграждение эффективным противодействием для распространения АЧС. Министр отметил, что Варшава ждет ответа, от которого будет зависеть окончательное решение в вопросе строительства заграждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин

Отметим, президент Польши Дуда в конце декабря прошлого года подписал спецзакон о борьбе с АЧС, предусматривающий, в частности, и строительство заграждения длиной более 1 тыс. километров на границе с Беларусью и Украиной. Стоимость его строительства в течение 2018-2021 года должна была бы составлять 130 млн злотых (35 млн долл.). При этом в первый год функционирования средства ее содержания и обслуживания должны были бы достичь 190 млн злотых (более 51 млн долл.).

Всего в Польше с 2014 года зафиксированы 128 очагов АЧС, при этом четыре последних - на этой неделе. Кроме того, за это время болезнь АЧС обнаружена у более 2,2 тыс. диких кабанов возле польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.

Ардановский был назначен министром сельского хозяйства Польши несколько дней назад. Предыдущий министр Кшиштоф Юргель поддерживал идею строительства этого заграждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша начинает строить забор на границе с Украиной и Беларусью для борьбы с АЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3073110
 
 
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у кого більше тої свинячої чуми?
в Польщі чи в Україні?
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Они очевидно полагают, что источник АЧС у нас. Будет прикольно, если построят и после этого АЧС прекратиться у нас, а не у них
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в тому той справа, що в Україні і так знищують поголів"я) свиней!
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Яценяка, а где украинская стена на границе в агрессором? Все молчат. Деньги прикарманили втихую и все? Гнойсман, где стена?
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ЛорА)) тут тема про ачс свиней, ті дві особини точно хворіють ачс?!
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Главное с Кенинсбергов постройте забор....
Что бы швайны не ломанулись галопом!))
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И заминируйте на всяк случай...
Бо у нас прое...и на Дамбазе!
И стаи диких свиней уже 4 года тероризируют Восток Украины
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А между прочим,Геракл Платонович...ваше предложение в тему,ибо:"Также в июле 2017 г. произошла вспышка АЧС в Омской области.В ноябре 2017 г. зарегистрирована вспышка АЧС в Калининградской и Тюменской области"...могут и ломануться,если че)
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А я о чем говорю!))
У нас на Донбассе одна особо упоротая чумная свинья обещала дойти до Лондона!)))
А ЕС оно нужно?
Вот потив нашествия и готовятся в ЕС отряды по утилизации швайнов
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Оно и понятно,а как же украинские работяги будут назад возвращаться? ,лучше бы поляки помогли Украине на востоке границу закрыть,а потом можно было и белярусов подтянуть в прежний Союз и закрыть у них восточную границу от Московии Польша пока не будет строить "стену" на границе с Украиной и Беларусью, - министр Ардановский - Цензор.НЕТ 1474
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Так я так и не понял это хорошо или плохо?
Да и кстати если поляки вдруг все таки решат строить стену на нашей с ними границе строить ее по иронии судьбы придется нашим заробитчанам.
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З українського боку там є колючий дріт, полоса і т.д. ше з часів совка, кабанам воно не перешкода, правда колись один знайомий мисливець розказував шо кабани більше мігрують з Польщі в Україну (то було в 90 тих роках), зараз не знаю.
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поляки бояться української малини ? Польща поки не будуватиме "стіну" на кордоні з Україною і Білоруссю, - міністр Ардановський - Цензор.НЕТ 2
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПольша пока не будет строить "стену" на границе с Украиной и Беларусью, - министр Ардановский
 
 
 
 
 
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