 Польша пока не будет строить "стену" на границе с Украиной и Беларусью, - министр Ардановский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил новоназначенный министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

Он заявил, что Варшава ожидает профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA), исходя из которой, будет принимать окончательное решение о том, будет ли строиться заграждение.

"Решение (по поводу строительства заграждения. - Ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этом смысла. Если ныне кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока что не вижу в этом большой необходимости", - отметил Ардановский.

Он сообщил, что Польша обратилась в EFSA, чтобы этот европейский институт дал свою профессиональную оценку, будет ли заграждение эффективным противодействием для распространения АЧС. Министр отметил, что Варшава ждет ответа, от которого будет зависеть окончательное решение в вопросе строительства заграждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин

Отметим, президент Польши Дуда в конце декабря прошлого года подписал спецзакон о борьбе с АЧС, предусматривающий, в частности, и строительство заграждения длиной более 1 тыс. километров на границе с Беларусью и Украиной. Стоимость его строительства в течение 2018-2021 года должна была бы составлять 130 млн злотых (35 млн долл.). При этом в первый год функционирования средства ее содержания и обслуживания должны были бы достичь 190 млн злотых (более 51 млн долл.).

Всего в Польше с 2014 года зафиксированы 128 очагов АЧС, при этом четыре последних - на этой неделе. Кроме того, за это время болезнь АЧС обнаружена у более 2,2 тыс. диких кабанов возле польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.

Ардановский был назначен министром сельского хозяйства Польши несколько дней назад. Предыдущий министр Кшиштоф Юргель поддерживал идею строительства этого заграждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша начинает строить забор на границе с Украиной и Беларусью для борьбы с АЧС