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 Политика Украины
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Все про:поздравление (652) Порошенко (15017) госслужащие (205)

 Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поздравил государственных служащих со 100-летием государственной службы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал в соцсетях.

"Поздравляю вас с 100-летием государственной службы в Украине и профессиональным праздником - Днем государственной службы", - говорится в сообщении.

"Торжественно обещаю верно служить государству украинском...", – такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание. Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал Порошенко в субботу.

Источник: https://censor.net.ua/n3073108
 
 
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Всем рекомендую почитать Талмуд... чтобы начать понимать некоторые процессы, которые казалось бы случайно у нас в Украине происходят
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уничтожить частично коренной народ.... остальных в рабов просто твари....
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нахлебники взяточники преступники и просто вша кровососущая на теле народа.......
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Самый дорогой тамада в мире в стране с самым бедным народом в Европе.
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А ещё он себе два мерса заказал бронированных всего лишь по миллиону долларов каждый, а мы оплатили
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все по-большому! и не забіть про самого кассового писателя !
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На шее украинцев сотню лет
сидит чиновник-дармоед.

Вот когда последний сдохнет, ну или хоть сядет, вот тогда и попразднуем!
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100 лет спиногрізам!устали - пора в оплаченній отпуск!

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Розумію відношення більшості українців до чиновників- та не стрижіть усіх під одну гребінку, ви не совку.
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Таким образом Порох научно доказал возможность существования государства на общественных началах, которое при всем своем аматорстве и самозванстве все же способно заключать международные договора о выплате немцам в голодный год контрибуции приблизительно 20% от урожая, так вот государство Грушевского ловко управлялось без госслужащих, хоть как то ответственных перед народом!
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шыкаладный цех поздравил шыкаладный глаз с шыкаладом.
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«Урочисто обіцяю вірно служити державі українській…», - такими словами починається присяга держслужбовця, ухвалена у 1918 році.

А можно хотя бы коротенький список чиновников, соблюдающих эти постулаты?
В петином исполнении это звучит особенно цинично.
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опора влади - адміністративний ресурс, це про них, "маленьких" і "великих" держслужбовців!
"Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал Порошенко в субботу.Источник:https://censor.net.ua/n3073108"
ну вони за "спасібо") не працюють - їм підняли з/п до 1000 баксів в еквіваленті,
це маленькім, а про великих медія розказує!
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в других странах госслужба может и почетно, но не в Украине.
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Шото вятровичи с горяча опять намутили, а наши клерки на радостях новый праздник закорпаративили. Скоро 3400 летие окончания строительства пирамиды Хиопса отмечать будем, наши украиньськи заробитчаны тоди у Египти не хило заробылы. Жах .....смих и слёзы....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине
 
 
 
 
 
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