 Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал в соцсетях.
"Поздравляю вас с 100-летием государственной службы в Украине и профессиональным праздником - Днем государственной службы", - говорится в сообщении.
"Торжественно обещаю верно служить государству украинском...", – такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание. Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал Порошенко в субботу.
сидит чиновник-дармоед.
Вот когда последний сдохнет, ну или хоть сядет, вот тогда и попразднуем!
А можно хотя бы коротенький список чиновников, соблюдающих эти постулаты?
В петином исполнении это звучит особенно цинично.
"Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал Порошенко в субботу.Источник:https://censor.net.ua/n3073108"
ну вони за "спасібо") не працюють - їм підняли з/п до 1000 баксів в еквіваленті,
це маленькім, а про великих медія розказує!