 Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал в соцсетях.

"Поздравляю вас с 100-летием государственной службы в Украине и профессиональным праздником - Днем государственной службы", - говорится в сообщении.

"Торжественно обещаю верно служить государству украинском...", – такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание. Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал Порошенко в субботу.