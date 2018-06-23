 Двое парней 16 и 18 лет утонули на Харьковщине, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что 19 июня в Барвенковсское ОП обратились два местных жителя, дети которых пошли гулять и не вернулись домой.

"Выяснилось, что ребята решили в жаркий день искупаться в местной речке. В пятницу их тела были найдены водолазами на дне водоема", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена до ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" УК Украины.

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