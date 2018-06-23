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 Двое парней 16 и 18 лет утонули на Харьковщине, - Нацполиция

Тела двух подростков 16 и 18 лет найдены в пятницу, 22 июня, в р.Сухой Торец в г.Барвенково Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что 19 июня в Барвенковсское ОП обратились два местных жителя, дети которых пошли гулять и не вернулись домой.

"Выяснилось, что ребята решили в жаркий день искупаться в местной речке. В пятницу их тела были найдены водолазами на дне водоема", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена до ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала июня на водоемах Украины погибли 135 человек, с начала года - 455, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3073104
 
 
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Вроде уже и не дети? ИМХО один начал тонуть, другой пытался спасти. А тонущий в панике затянул за собой и пытающегося спасти.
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у меня племяши с воды не вылазят, а у нас глубоко местами. Читаешь такое и сердце ноет, молодые, а жизнь окончена в 16 и 18
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Молодежь сейчас отчаянная, бывает хожу на причал местный - спиннинг покидать. Ну, то что они прыгают вниз головой - это само собой, так и по разговорам слышно, что еще и не редко перед этим насекутся элей в этих "живыхпивах" в такую жару.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое парней 16 и 18 лет утонули на Харьковщине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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