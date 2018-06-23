 Каждое третье из 140 расследованных производств НАБУ не рассматривается судами. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже 16 месяцев (с 8 декабря 2016 года) не может состояться подготовительное заседание. Из-за запланированных отпусков судей, следующее заседание назначили на 14 сентября.

В производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепропетровска, направленном в суд в январе 2017 года, очередная попытка провести подготовительное заседание в апреле 2018 года не увенчалась успехом из-за отпуска судьи, а также из-за того, что обвиняемый не смог прибыть в зал судебных заседаний. Следующее заседание назначили на 26 июня.

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Другой яркий пример – дело в отношении директора ГП "Красный земледелец" и двух частных предпринимателей, которое не могут назначить к рассмотрению уже почти год. 14 мая дело направили в Апелляционный суд Черкасской области для определения подсудности, однако по состоянию на 31 мая 2018 года рассмотрение апелляции еще не назначено, сообщают в НАБУ

"В целом, только по 32 делам от НАБУ и САП приняты судебные решения, однако большинство из них утверждают соглашения о признании вины со второстепенными участниками коррупционных схем. Вынесенные обвинительные приговоры могут стать основанием для возвращения в доход государства средств и имущества, на которые наложен арест на стадии досудебного расследования", - отмечается в сообщении.





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