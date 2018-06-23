 Каждое третье из 140 расследованных производств НАБУ не рассматривается судами. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже 16 месяцев (с 8 декабря 2016 года) не может состояться подготовительное заседание. Из-за запланированных отпусков судей, следующее заседание назначили на 14 сентября.
В производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепропетровска, направленном в суд в январе 2017 года, очередная попытка провести подготовительное заседание в апреле 2018 года не увенчалась успехом из-за отпуска судьи, а также из-за того, что обвиняемый не смог прибыть в зал судебных заседаний. Следующее заседание назначили на 26 июня.
Другой яркий пример – дело в отношении директора ГП "Красный земледелец" и двух частных предпринимателей, которое не могут назначить к рассмотрению уже почти год. 14 мая дело направили в Апелляционный суд Черкасской области для определения подсудности, однако по состоянию на 31 мая 2018 года рассмотрение апелляции еще не назначено, сообщают в НАБУ
"В целом, только по 32 делам от НАБУ и САП приняты судебные решения, однако большинство из них утверждают соглашения о признании вины со второстепенными участниками коррупционных схем. Вынесенные обвинительные приговоры могут стать основанием для возвращения в доход государства средств и имущества, на которые наложен арест на стадии досудебного расследования", - отмечается в сообщении.
Один судья советуется с другим:
- Как мне быть, Одна сторона дала мне 5 тыс., а вторая 10 тыс.?
- Отдай 5 тыс. тому, кто дал тебе 10 тыс. и суди по справедливости
Петя только для хохмы пообещал посадить троих друзей, а по факту они гребут все под себя, наращивая цифирки на оффшорных счетах, очень спешат, пока не началось.
Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано аж … почти 24 километра дороги на трассе Днепр - Запорожье.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает, а нард все молча глотает.