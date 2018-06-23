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 Политика Украины
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 Каждое третье из 140 расследованных производств НАБУ не рассматривается судами. ИНФОГРАФИКА

На сегодняшний день детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование 140 производств и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в судебные инстанции, но по 47 делах рассмотрение по сути не началось из-за того, что до сих пор не состоялись подготовительные заседания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже 16 месяцев (с 8 декабря 2016 года) не может состояться подготовительное заседание. Из-за запланированных отпусков судей, следующее заседание назначили на 14 сентября.

В производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепропетровска, направленном в суд в январе 2017 года, очередная попытка провести подготовительное заседание в апреле 2018 года не увенчалась успехом из-за отпуска судьи, а также из-за того, что обвиняемый не смог прибыть в зал судебных заседаний. Следующее заседание назначили на 26 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре-декабре можно ожидать отчет аудиторов НАБУ, - Жебривский

Другой яркий пример – дело в отношении директора ГП "Красный земледелец" и двух частных предпринимателей, которое не могут назначить к рассмотрению уже почти год. 14 мая дело направили в Апелляционный суд Черкасской области для определения подсудности, однако по состоянию на 31 мая 2018 года рассмотрение апелляции еще не назначено, сообщают в НАБУ

"В целом, только по 32 делам от НАБУ и САП приняты судебные решения, однако большинство из них утверждают соглашения о признании вины со второстепенными участниками коррупционных схем. Вынесенные обвинительные приговоры могут стать основанием для возвращения в доход государства средств и имущества, на которые наложен арест на стадии досудебного расследования", - отмечается в сообщении.

Каждое третье из 140 расследованных производств НАБУ не рассматривается судами 01
Каждое третье из 140 расследованных производств НАБУ не рассматривается судами 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ поблагодарило общественность и СМИ за внимание к назначению аудиторов

Источник: https://censor.net.ua/n3073103
 
 
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"судьям" тоже нужно время что бы свои "честно" заработанные благодарности "осваивать" , нельзя ведь все время брать и брать..... ( 2871 пункт новой судебной реформы )
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Анекдот в тему:
Один судья советуется с другим:
- Как мне быть, Одна сторона дала мне 5 тыс., а вторая 10 тыс.?
- Отдай 5 тыс. тому, кто дал тебе 10 тыс. и суди по справедливости
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7-9% коррумпированных ублюдков от от населения не представляют жизни вне коррупции и еще процентов 20 пассивно поддерживают.Можно было давно отрезать эту гниль от здоровой части плода что б он не гнил дальше.Но самое ужасное что в эти 7 % входят люди руководящие страной и принимающие решения
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Рыба гниет с головы, или какой ПОП такой и приход.
Петя только для хохмы пообещал посадить троих друзей, а по факту они гребут все под себя, наращивая цифирки на оффшорных счетах, очень спешат, пока не началось.
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Порошенко скоро откроет знаки ЭМ и ЖО на общественном туалете
Кожне третє з 140 проваджень, що розслідує НАБУ, не розглядається судами - Цензор.НЕТ 2355 Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано аж … почти 24 километра дороги на трассе Днепр - Запорожье.
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Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать делапротив коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные приговоры или условно и т.д.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает, а нард все молча глотает.
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судова система гнила. в той же час це не заважає брати за зябра корупціонерів. дивуюсь, як до цього часу антикорупціонери Рожковій підозру не оголошують
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаждое третье из 140 расследованных производств НАБУ не рассматривается судами. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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