 Польша готова ввести совместный таможенный контроль, Венгрия - пока нет, - Климкин о борьбе с очередями на границе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Закарпатской области.

"У нас в государстве пока модель такая, что за КПП на границе отвечает таможня ГФС. Из того, что мы видим на наших границах - нам нужно эту логику менять. Почему бы сейчас, в рамках реформы децентрализации, нам средства и финансовые ресурсы, которые мы выделяем из госбюджета и получаем по международным программам, не совместить и не передать в регионы? Мы на уровне коллег-министров МИД встречаемся, о чем-то договариваемся, а потом тендер не происходит. Это нужно передать на уровень регионов - надо, чтобы распределение средств и менеджмент находился здесь. Пусть работают", - сказал Климкин.

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Министр заявил, что очереди на границе исчезнут в случае введения совместного с партнерами таможенного контроля. По его словам, польская сторона уже готова внедрять такую инициативу, но венгерская пока нет.

Он также отметил, что знает о проблеме с реконструкцией КПП на границах Закарпатья, да и количество их недостаточное:

"Это неприемлемо, когда на протяжении почти 200 км нет ни одного пункта пропуска", - подчеркнул он.

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