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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (636) граница (3032) очередь (184) Польша (4388) Климкин (1745)

 Польша готова ввести совместный таможенный контроль, Венгрия - пока нет, - Климкин о борьбе с очередями на границе

В случае введения совместного с партнерами таможенного контроля очереди на границе исчезнут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Закарпатской области.

"У нас в государстве пока модель такая, что за КПП на границе отвечает таможня ГФС. Из того, что мы видим на наших границах - нам нужно эту логику менять. Почему бы сейчас, в рамках реформы децентрализации, нам средства и финансовые ресурсы, которые мы выделяем из госбюджета и получаем по международным программам, не совместить и не передать в регионы? Мы на уровне коллег-министров МИД встречаемся, о чем-то договариваемся, а потом тендер не происходит. Это нужно передать на уровень регионов - надо, чтобы распределение средств и менеджмент находился здесь. Пусть работают", - сказал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередь на персонализацию загранпаспортов составляет 572 тыс., - Госмиграция

Министр заявил, что очереди на границе исчезнут в случае введения совместного с партнерами таможенного контроля. По его словам, польская сторона уже готова внедрять такую инициативу, но венгерская пока нет.

Он также отметил, что знает о проблеме с реконструкцией КПП на границах Закарпатья, да и количество их недостаточное:

"Это неприемлемо, когда на протяжении почти 200 км нет ни одного пункта пропуска", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии к закону "Об образовании", - Сийярто

Источник: https://censor.net.ua/n3073102
 
 
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бедная польско украинская граница ,совка 27 лет нет,но он ее бичует
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Вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

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Все цивилизованные страны Мира

ПРОТИВ:

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Армения
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и....

Боливия
Бурунди
Куба
Северная Корея
Иран
Мьянма
Никарагуа
Южный Судан
Судан
Сирия
Венесуэла
Зимбабве
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Міняти таки щось треба- а в цій пропозиції є певна логіка.
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помню как то решил перейти границу в Шегени,интересно было как это пеши,впечатлений хватило на долго,с украинской стороны толпа желающих стоит в очереди,а поляки открывают ворота,как в загоне и это пестрая толпа забыв об очереди ломится кто быстрей,когда число желающих заполняет загон поляки пытаются силой закрыть ворота,силой это потому что на просьбы остановиться никто не реагирует,после того как закрыли ворота,я видел как некоторые просили пустить их тоже,давя на жалость польки офицера,короче позорище еще то,
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что меня ждет в июле, очередь, использование законов в одни ворота?....
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А что нас ждёт в июне? Тем кто на пмж пофиг, я по голубой карте в Германии и гражданство получила. Нелегалы и остальные пинком под зад.
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так вы по гражданстве или по голубой карте, а я вообще то по теме. Читайте вверху об очередях на границе
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в мене є , і гаряча також Польща готова ввести спільний митний контроль, Угорщина - поки ні, - Клімкін про боротьбу з чергами на кордоні - Цензор.НЕТ 4384
а Ви так раді , що в вас хоч зв"язок працює. То мабуть більших радощів нема Польща готова ввести спільний митний контроль, Угорщина - поки ні, - Клімкін про боротьбу з чергами на кордоні - Цензор.НЕТ 4384 Польща готова ввести спільний митний контроль, Угорщина - поки ні, - Клімкін про боротьбу з чергами на кордоні - Цензор.НЕТ 4923
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Мені пару раз на місяць приходиться перетинати кордон з Польщею. Ще жодного разу черг на кордоні не було по вині українських служб - говорю це з повною відповідальністю. Черги створює виключно польська сторона і особливо польські митники. Вони як хочуть так працюють - можуть за пів години пропустити навіть 10 автомобілів а можуть одного і вже на протязі багатьох років нічого тут не змінюється. Було невелике покращення після введення так званих "зелених коридорів" а зараз в Медиці і їх скоротили з двох до одного. Яким чином цю ситуацію може виправити спільний контроль просто не розумію. Довелось по дорозі в Грецію літом перетинати угорсько - сербський кордон черга була 8 км в два ряди але ми її проїхали за півтори години!
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таможня, податкова і більша частина держави не потрібна!
треба впроваджувати дійсно нове, а не переймати "граблі" сусідів!!!
Прибалти), Естонія - електронне врядування! - чим Україна гірша?
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І мусарня (кошелка)...на таможні ? ..І які їхні функції ? ..Лишній *ротик * для наповнення !?
.....
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сейчас авком всучит ему в руку пистолет.....
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ПРАЦІВНИЦЯ МИТНИЦІ ЗАПИСАЛА НА СВЕКРУХУ З ЛУЦЬКА «РОЛС-РОЙС» ЗА ₴9 МЛН Польща готова ввести спільний митний контроль, Угорщина - поки ні, - Клімкін про боротьбу з чергами на кордоні - Цензор.НЕТ 2344

75-річна жителька Луцька володіє люксовим авто Rolls-Royce Wraith 2014 року випуску, ціна якого становить близько 350 тисяч доларів, або ж близько 9 мільйонів гривень. Вона є свекрухою працівниці львівської митниці ДФС, на яку завели кримінал через декларування неправдивих відомостей щодо своїх статків.

Вперше «на публіку» шикарний автомобіль на волинській реєстрації «виплив» близько місяця тому - його помітили в містечку Стрий, що на Львівщині.

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І це одна митник - сосалка ! А скільки їх ?! Польща готова ввести спільний митний контроль, Угорщина - поки ні, - Клімкін про боротьбу з чергами на кордоні - Цензор.НЕТ 4866
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Венгрія не хоче тому що через Венгрію йде багато контрабасу !
Доречі, всі чуваки знають, шо через Закарпаття саме краще контрабас везти, менші такси ніж через блатну Львівську митницю таку як Рава - Руська чи Краківець....... Польща готова ввести спільний митний контроль, Угорщина - поки ні, - Клімкін про боротьбу з чергами на кордоні - Цензор.НЕТ 9039
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Природньо що угорщина поки ще не готова до загального митного контролю бо ви собі навіть не уявляєте яка контра банда проходить через українсько-угорський кордон зі сторони Угорщини і тягнеться вона ще з часів совка.якщо хтось це памятає -і мобільні телефони і побутова технвка і електроприлади і різне елетронне барахло і інші вироби.
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Мої всі знайомі, які "передачі бусами" з Італії, Британії, Португалії возять їдуть всі через Закарпаття.... Менша такса, провезти можна всьо що хочеш !

Закарпаття це ще перевалочний пункт " ЄС - Азія", де нелегальні мігранти за винагороду легко попадають в ЄС.... Навіть по "показушних відпрацюваннях митниці" показують часто, що типу когось там з монголії - китаю затримали.... Але це так, для Києва показуха "бурних відпрацювань митників" час від часу для статистики !
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За міграцю людей відповідать погранці.
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В будущем после смены власти в Польше, когда Президентом Польши станет адекватный человек и в Парламенте большинство сформируют не прокацапские шовинисты, а нормальные люди - Украина и Польша, как исторические соседи, сформируют военный экономико-политический союз (который не будет противоречить НАТО и ЕС). Данный союз будет оплотом НАТО, у нас будут размещаться военные базы НАТО (изменения в Коституцию Украины будут внесены позже).
Мы станем мощным региональным центром влияния в в Европе.
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Близький союз Польщі та України (на парітеті) то так 80 млн. населення, найбільший сг виробник в Европі а можливо і світі, два моря (Азовське я не забув).
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У йоббіків все не як у людей. Зараз ще мадяро-фашисти почнуть дзявкати : "поки Україна не скасує закон про освіту - сумісного митного контролю не буде". Треба ж кремлівське бабло відпрацьовувати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша готова ввести совместный таможенный контроль, Венгрия - пока нет, - Климкин о борьбе с очередями на границе
 
 
 
 
 
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