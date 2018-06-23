 Польша готова ввести совместный таможенный контроль, Венгрия - пока нет, - Климкин о борьбе с очередями на границе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Закарпатской области.
"У нас в государстве пока модель такая, что за КПП на границе отвечает таможня ГФС. Из того, что мы видим на наших границах - нам нужно эту логику менять. Почему бы сейчас, в рамках реформы децентрализации, нам средства и финансовые ресурсы, которые мы выделяем из госбюджета и получаем по международным программам, не совместить и не передать в регионы? Мы на уровне коллег-министров МИД встречаемся, о чем-то договариваемся, а потом тендер не происходит. Это нужно передать на уровень регионов - надо, чтобы распределение средств и менеджмент находился здесь. Пусть работают", - сказал Климкин.
Министр заявил, что очереди на границе исчезнут в случае введения совместного с партнерами таможенного контроля. По его словам, польская сторона уже готова внедрять такую инициативу, но венгерская пока нет.
Он также отметил, что знает о проблеме с реконструкцией КПП на границах Закарпатья, да и количество их недостаточное:
"Это неприемлемо, когда на протяжении почти 200 км нет ни одного пункта пропуска", - подчеркнул он.
Вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья
ЗА:
Все цивилизованные страны Мира
ПРОТИВ:
Россия
Армения
Беларусь
и....
Боливия
Бурунди
Куба
Северная Корея
Иран
Мьянма
Никарагуа
Южный Судан
Судан
Сирия
Венесуэла
Зимбабве
у кого еще проблемы?
а Ви так раді , що в вас хоч зв"язок працює. То мабуть більших радощів нема
треба впроваджувати дійсно нове, а не переймати "граблі" сусідів!!!
Прибалти), Естонія - електронне врядування! - чим Україна гірша?
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75-річна жителька Луцька володіє люксовим авто Rolls-Royce Wraith 2014 року випуску, ціна якого становить близько 350 тисяч доларів, або ж близько 9 мільйонів гривень. Вона є свекрухою працівниці львівської митниці ДФС, на яку завели кримінал через декларування неправдивих відомостей щодо своїх статків.
Вперше «на публіку» шикарний автомобіль на волинській реєстрації «виплив» близько місяця тому - його помітили в містечку Стрий, що на Львівщині.
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І це одна митник - сосалка ! А скільки їх ?!
Доречі, всі чуваки знають, шо через Закарпаття саме краще контрабас везти, менші такси ніж через блатну Львівську митницю таку як Рава - Руська чи Краківець.......
Закарпаття це ще перевалочний пункт " ЄС - Азія", де нелегальні мігранти за винагороду легко попадають в ЄС.... Навіть по "показушних відпрацюваннях митниці" показують часто, що типу когось там з монголії - китаю затримали.... Але це так, для Києва показуха "бурних відпрацювань митників" час від часу для статистики !
Мы станем мощным региональным центром влияния в в Европе.