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 За сутки наемники РФ 31 раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских войск нет, - штаб ООС

В течение прошлых суток ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных Сил на странице в Facebook.

"Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз - применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие", - сказано в сообщении.

Напряженная ситуация остается в районе населенного пункта Новотошковское на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Новотошковского на Луганщине наемники РФ применили 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

На Донецком направлении враг в основном применял стрелковое оружие и гранатометы. Бои невысокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности, возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122 калибра. Также по позициям Объединенных Сил возле Лебединского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по украинским защитникам в районе Новотошковского из минометов 82 калибра, а также дважды обстрелял позиции возле Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских войск нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3073101
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
в армии не были? Сводки из всех подразделений передаются в штаб.
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первое - война гибридная. Официально состояние перемирия. Фиксируется количество нарушений этого перемирия.
Ищите логику? Обратитесь к Шойгу с запросом об участии РФ в конфликте.
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или российский налогоплательщик не имеет права знать, сколько уходит из бюджета на вооружение сепаратистов?
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А ви думали..
Якби самі під обстрілами сиділи, то ще б не так рахували.
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А як це тебе сюди пропускають з кацапії? Маєш спецдозвіл?
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Коли позбудемось московського іга..
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позбудемось тоді коли в ряди ВСУ стануть влада зі своїми дітьми візьмуть в руки зброю і звільнять рідну землю від загарбників....... а так поки гинуть бідні селяни війна ніколи не припинеться......
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Семейный бизнес Жебривского нарушает законодательство Германии об отмывании средств,-DW
Ну,это у вас там он нарушает и отмывает,а у нас он аудитор НАБУ от Пэти Параши.Тут он у нас не отмывает,а борется с отмыванием!
И что это?Правильно-Пэрэмога!
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sos
не работают киевстар номера За сутки наемники РФ 31 раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских войск нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2093
у кого-то работает киевстар?
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Уяви що трапиться коли всі відмовляться від стаціонарних телефонів.
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Надеюсь все поправятся и снова вступят в бой
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надеятся надо на скорейшее прекращение войны , а не на то, что кто-то будет жертвовать своей жизнью За добу найманці РФ 31 раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських військ немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1169
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Как,чисто юридически, Армия может ссылаться на Минские угоды? Это не закон, филькина грамота, которую Верховный Главнокомандующий не подписывал (что бы потом не сесть за измену Родине). Армия над законом?
Может Минск в Уставе прописан? Враг,согласно Устава, имеет право вас убивать и обстреливать 30-300 раз в сутки, но до калибра 82мм. Если калибр больше, Армия должна высказать глухое недовольство в атмосферу, Пете и Медведчуку, и ответить из пулемета ДШК образца 1939г. (это вояки согласно циркуляра назовут "адекватный ответ")
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чудовий ранок, вже тільки тому, що немає загиблих Героїв и поранених козаків
нахай би кожен ранок був таким!
миру нам всім і тільки радісних турбот
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Луганск, 22 июня. Жители Луганской народной республики требуют привлечь президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных украинских чиновников к ответственности за гибель мирного населения Донбасса. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в пятницу на Театральной площади в Луганске судья Украинского народного трибунала огласила приговор Порошенко и семи другим фигурантам уголовного дела. Суд признал их виновными в преступлениях против народа Украины и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Народный обвинитель УНТ Сергей Кожемякин подчеркнул, что жители Донбасса всегда были настроены на мирное решение конфликта, поэтому они имеют право обвинять Порошенко и его окружение в военных преступлениях, а также в геноциде собственного народа.

«Я все это время жил в Донецке со своей семьей. Мы прятались от бомбежек, среди моих знакомых есть люди, которые были убиты, есть дети, которые остались без родителей. Поэтому для себя, как адвокат, как юрист, я однозначно видел только одну возможность - быть обвинителем», - рассказал Кожемякин Федеральному агентству новостей.

«Я, как юрист, от всех жителей Донбасса могу обвинять Порошенко и его команду в военных преступлениях, в геноциде мирных жителей», - добавил он.

Участие в заседании УНТ приняли жители из всех городов ЛНР. В руках они держали фотографии умерших родственников, плакаты и лозунги. Елена Мягких, которая во время артбострела в январе 2015 года потеряла 24-летнюю дочь и 4-летнюю внучку, приехала из Стаханова.
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Как то сообщения штаба ООС, а ранее -АТО, живут в одной реальности, а миссии ОБСЕ - в другой, Три автоматических камеры наблюдения ОБСЕ за вечер 19 и ночь 20 насчитали где то 140 снарядов от ВСУ на восток, где то так каждый день, причем обычно в обратном направлении летит в много раз меньше.
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Остаточно хрюши ))) Че жрать будите ???
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ОЙЙ да хрюши)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наемники РФ 31 раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских войск нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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