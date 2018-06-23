 За сутки наемники РФ 31 раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских войск нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных Сил на странице в Facebook.
"Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз - применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие", - сказано в сообщении.
Напряженная ситуация остается в районе населенного пункта Новотошковское на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов.
На Донецком направлении враг в основном применял стрелковое оружие и гранатометы. Бои невысокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности, возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122 калибра. Также по позициям Объединенных Сил возле Лебединского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.
В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по украинским защитникам в районе Новотошковского из минометов 82 калибра, а также дважды обстрелял позиции возле Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.
Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских войск нет.
Ищите логику? Обратитесь к Шойгу с запросом об участии РФ в конфликте.
Якби самі під обстрілами сиділи, то ще б не так рахували.
Ну,это у вас там он нарушает и отмывает,а у нас он аудитор НАБУ от Пэти Параши.Тут он у нас не отмывает,а борется с отмыванием!
И что это?Правильно-Пэрэмога!
не работают киевстар номера
у кого-то работает киевстар?
Может Минск в Уставе прописан? Враг,согласно Устава, имеет право вас убивать и обстреливать 30-300 раз в сутки, но до калибра 82мм. Если калибр больше, Армия должна высказать глухое недовольство в атмосферу, Пете и Медведчуку, и ответить из пулемета ДШК образца 1939г. (это вояки согласно циркуляра назовут "адекватный ответ")
нахай би кожен ранок був таким!
миру нам всім і тільки радісних турбот
Народный обвинитель УНТ Сергей Кожемякин подчеркнул, что жители Донбасса всегда были настроены на мирное решение конфликта, поэтому они имеют право обвинять Порошенко и его окружение в военных преступлениях, а также в геноциде собственного народа.
«Я все это время жил в Донецке со своей семьей. Мы прятались от бомбежек, среди моих знакомых есть люди, которые были убиты, есть дети, которые остались без родителей. Поэтому для себя, как адвокат, как юрист, я однозначно видел только одну возможность - быть обвинителем», - рассказал Кожемякин Федеральному агентству новостей.
«Я, как юрист, от всех жителей Донбасса могу обвинять Порошенко и его команду в военных преступлениях, в геноциде мирных жителей», - добавил он.
Участие в заседании УНТ приняли жители из всех городов ЛНР. В руках они держали фотографии умерших родственников, плакаты и лозунги. Елена Мягких, которая во время артбострела в январе 2015 года потеряла 24-летнюю дочь и 4-летнюю внучку, приехала из Стаханова.