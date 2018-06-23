 За сутки наемники РФ 31 раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских войск нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных Сил на странице в Facebook.

"Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз - применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие", - сказано в сообщении.

Напряженная ситуация остается в районе населенного пункта Новотошковское на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов.

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На Донецком направлении враг в основном применял стрелковое оружие и гранатометы. Бои невысокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности, возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122 калибра. Также по позициям Объединенных Сил возле Лебединского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по украинским защитникам в районе Новотошковского из минометов 82 калибра, а также дважды обстрелял позиции возле Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских войск нет.

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