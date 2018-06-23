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 "Тяжело сделать первый шаг", - Сенцов написал письмо российским кинематографистам. ДОКУМЕНТ

Российский кинопродюсер Евгений Гиндилис обнародовал текст письма от Олега Сенцова из колонии, датированное 22 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В письме отмечается: "Трудно сделать только первый шаг. Кто его сделал сразу, а кто-то только недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому, что я не знаю ли ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем".

"Сдвиг в сознании советских людей, привели сначала к перестройке, а затем к краху империи и свободы начался именно тогда, когда кинематографисты начали эти изменения со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, и вам выпала та же миссия и задачи, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы"- говорится в опубликованном документе.

Тяжело сделать первый шаг, - Сенцов написал письмо российским кинематографистам 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3073100
 
 
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