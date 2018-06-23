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 Одесскому активисту Устименко, на которого ранее напали неизвестные, предоставили государственную охрану

Одесском активисту Устименко, на котрого напала в неизвестные предоставили государственную охрану

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Телеведущего и активиста "Автомайдана" Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым пораненнням спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения.

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Позже, 18 июня, случился приступ на главного редактора херсонского сайта "Мост", представителя ОО "Институт массовой информации" в Херсонской области Сергея Никитенко.

По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3073099
 
 
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