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 Омбудсмен Денисова потребовала допустить ее к политзаключенному Балуху

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой осуществить визит к удерживаемому в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху и "предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В сообщении отмечается: "Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в аннексированном Крыму, сегодня заявил о переходе на сухую голодовку.

Как отмечает Омбудсмен Людмила Денисова, в знак протеста он голодает с 19 марта 2018 года, а последние показания правозащитников утверждают, что его состояние критическое и жизнь находится под угрозой.

"Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижении и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО ", - комментирует Людмила Денисова.

Учитывая указанное, Уполномоченный Людмила Денисова обращается в Международный комитет Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, с просьбой посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, Уполномоченный также требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к Владимиру Балуха и лично проверить состояние его здоровья".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3073098
 
   
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Требовать - это их кредо, надо же пецця создавать видимость паЦриотизма
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Блин, как же ваши раиские роги то ТОРЧАТ...((
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Молодец Денисова.
Еще надо от Меркель потребовать . А то Меркель очень волновалась за Вышинского. А то, что 4 года украинский режиссер в тюрьме кацапской ее не волновало
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Денисова . Пиши открытое письмо Меркель, Трампу, Папе через ведущие СМИ мира. Сколько еще терпеть издевательства недомерка над украинцами
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Не ужели никто и в правду не понимает что обмен любит тишину, а вся эта шумиха делает только хуже и сложнее, нет для PRа отдельных деятелей очень удобная тема но тогда надо самим себе ответить что важней
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А вот хватит эту кгбистскую лапшу вешать . За 4 года никого не освободили. Все договоренности срываются. Конечно кгбистам хотелось бы в тишине еще сто лет людям голову морочить. Пусть лучше мир знает, какие кацапы гавно.
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я е этим и закончил - что важней? чтоб мир знал или чтоб человека спасти
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Да прекратите покрывать подлость режима хремля.
Эта кровавая стыдливость в мире не приветствуется. И пусть хуло в своих 100 дворцах лишиться сна .
В западном мире никто правды не скрывает - и Украина тоже должна открыто говорить о проблеме политзаключенных в раше. На весь мир
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соглашусь с вами, только тогда перестаньте слёзы лить в комментах ведь это всего лишь вынужденная жертва такого важного дела как раскрытие миру подлости режима хремля
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Мертветчук тоже ШОТО там ТИХОНЬКО ДОГОВАРИВАЛСЯ. Результата- нуль . Но зато " сидите тихо а то Хутин нападет " все услышали . 4 года военные в плену. На сегодня уже не могут найти их живьем . Фио есть- а людей нет
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Тишину? Та не смеши... Он возле Чемпионат по футболу кровь из носу обязан ПОПИАРИТЬСЯ ... а ты говоришь тишину.. Посмотришь, будет все обставлено как благодатЬ спустилась на землю с кремля.... Они уже сами себя стали Богами считать ((
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так оно и происходит, тихо договариваются не только об обменах, но и о том как это будет подано простым смертным, а вот этим гамом что мы его всем миром дожмем и он скажет - сдаюсь забирайте, только уменьшается возможности благополучного исхода или очень серьёзно его усложняет
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Прямо так тихо договариваются, ЧТО ДЕНИСОВА В КРАСНЫЙ КРЕСТ ОБРАТИЛАСЬ.
Не смеши мои тапочки
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я с этого и начал, что этим Денисовым и всем остальным меньше всего дела есть хорошо это для него или плохо, главное что это очень хорошо им самим
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Совок в вас неистребим . Я про просо - вы про гречку.
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так бывает) непонимание в переписке, мне так же кажется
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может хватит позорится? и танцевать под дудку росии
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Представляю как соевая омбуцменша ненавидит наших сограждан, заложников недомерка плешивого...
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как "левый" флаг , то сразу- "соевый" ))) Пора в методички новые эпитеты вводить а то "ПАЛИТЕСЬ"
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Ваще не понял ваш ход мысли, наверно время позднее, жара... Что касается омбуцменши, то где вы видели в барделе Мать Терезу?
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Порошенко опустил Плешивого Педофила ниже Погреба...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОмбудсмен Денисова потребовала допустить ее к политзаключенному Балуху
 
 
 
 
 
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