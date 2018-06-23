 Омбудсмен Денисова потребовала допустить ее к политзаключенному Балуху

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В сообщении отмечается: "Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в аннексированном Крыму, сегодня заявил о переходе на сухую голодовку.

Как отмечает Омбудсмен Людмила Денисова, в знак протеста он голодает с 19 марта 2018 года, а последние показания правозащитников утверждают, что его состояние критическое и жизнь находится под угрозой.

"Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижении и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО ", - комментирует Людмила Денисова.

Учитывая указанное, Уполномоченный Людмила Денисова обращается в Международный комитет Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, с просьбой посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, Уполномоченный также требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к Владимиру Балуха и лично проверить состояние его здоровья".

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