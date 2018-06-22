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Все про:голодовка (624) Сенцов (582)

 "Пока держусь и не унываю", - Сенцов. ФОТО

Украинская театральная и киноактриса Римма Зюбина опубликовала письмо, полученное от Олега Сенцова 22 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

В тексте письма отмечается: "Мне ответил Олег !!! Я написала 20.06. Сегодня утром ответ пришел. "Чувстую себя более менее, только слабость сильная. Пока держусь и не унываю. Привет всем нашим "

Пока держусь и не унываю, - Сенцов 01
Пока держусь и не унываю, - Сенцов 02

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3073095
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Это старо, как мир. Ещё в конце 80-х/начале 90-х такое делали в Харькове.
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пора уже транслировать каждый час по всем центральным каналам как мученик посветит и какие у него анализы...
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Савченко 2.0 Такой же "троянский конь " будет,если обменяют.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал-- http://myway.2sms.ru
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Наверное его давно обменяли бы, если бы меньше трындели в СМИ и понастойчивее были, когда ГРУшников за Надьку.
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будет все так как захочет хуйло. никто на него нажать не может. всех интересует только бабло, торговля с кацапией. все ноют, призывают, пикетируют и толку ноль. мировое сообщество даже нещасного Ына не раздавило. порошенко только безуспешно пораженческие речи толкает. тьфу...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Пока держусь и не унываю", - Сенцов. ФОТО
 
 
 
 
 
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