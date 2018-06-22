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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1733) украинский язык (583) учитель (267) Гриневич (303)

 Учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич

46 млн гривен в бюджете заложено на кабинеты украинского языка в школах с другими языками обучения. Учителям украинского языка в таких школах повысили зарплаты.

Об этом сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич во время своего визита на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам министра, за эти средства местные власти должны закупить оборудование, согласно тем рекомендациям, которые разработали в Минобразования. Такие подходы должны помочь учителям украинского языка в школах нацменьшинств улучшить методологию с изучением языка и поощрить детей к обучению государственного языка.

"Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно поэтому сейчас Кабмин выделили средства на оборудование кабинетов украинского языка в таких школах. А также мы установили этим учителям надбавку до 30% - самую высокую, которая есть, чтобы они имели поощрение", - отметила Гриневич.

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Кроме того, министр образования напомнила, что актуальным является вопрос о продлении продолжительности переходного периода имплементации "языковой" статьи закона об образовании. Такие рекомендации предоставила Венецианская комиссия, подготовлен соответствующий законопроект.

"Это законопроект №8046 вчера стоял в повестке дня, но до него не дошла очередь, - прокомментировала Гриневич. - Законопроект говорит об увеличении продолжительности переходного периода до 2023 года. Если мы хотим действительно научить детей украинскому языку, должны подготовить все так, чтобы эти изменения стали необратимыми. Нам важно это делать постепенно, чтобы не вызвать сопротивления детей".

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Как пояснила чиновник, планируется, что сначала дети будут изучать все на родном языке, а затем постепенно будут внедряться предметы на украинском пока не будет достигнуто соотношение "60% на государственном языке, и 40% использования языка нацменьшинств".

Источник: https://censor.net.ua/n3073086
 
   
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С какого лешего？ чем учителя украинского в обычных школах не такие？
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Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными Источник: https://censor.net.ua/n3073086
не читатель, а писатель?
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за что доплата？ за униженность？какие нахер нацменьшинства вообще в принципе？не мыслитель, а читатель порохосоевый шоле？
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Дерьмо! В Украине зарплата должна быть 2000 евро и пенсия 1000 евро в месяц уже сегодня!

Учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич - Цензор.НЕТ 639
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одно в вас радует, это то, что вы лузеры и все за что вы беретесь для вас заканчивается противоположностью вами запланированного результата. Чем более силой вы насаждаете то, что подлежит личному выбору любого человека, тем более презираемо ваше дело и вы с ним, так вы этого и не поняли, бывшие комсомольские вожаки об которых ноги не вытирал разве что ленивый
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а сайты ДНР зачем перепечатываешь, пропагандист ?
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В начале 60-х кацапы доплачивали 15% учителям, чтобы те переходили на преподавание на "рузком" вместо украинского. История повторяется...
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А що з цього приводу гавкне пан Сіярто?
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вимагає підняти на 30% зп знедоленим вчителям угорської
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Учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6426

Учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6356 Discipline‏ @tac_ins 21 июн.

Discipline Ретвитнул(а) InfoResist

Наверное они поняли, что дела плохи когда Трамп сказал, что "#Крым принадлежит РФ, потому что, там все говорят по сРусски."

https://twitter.com/InfoResist/status/1009823836420956161

Учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9524 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist

В Латвии запретили обучение в частных вузах на русском языке https://inforesist.org/v-latvii-zapretili-prepodavat-v-chastnyih-vuzah-na-russkom-yazyike-novosti-mira/ …

Учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич - Цензор.НЕТ 3132
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Ну, оказывается, идиоты есть не только в Украине...
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не уж то, твойи родственники уже и за пределами Украины? чтоб ты знал - русня официально признана окупантом за 1940 и 1945 годы, а как, это в отвоеванных териториях на немецком шпрехать в Харькове или Одессе, так сказать - 1946 обсолютно законно, да
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Нарешті в правильному напрямку дії.
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ну заголовок провокационный, кстати, некоторые спеша и клюнули. Обсолютно поддерживаемая инициатива, но есть одно но - учителя украинского языка заинтересованы в существования школ нацменьшинств (кстати, а кто у вас признаны нацменьшинствами, вот Балтииские страны руске окупантов не признаёт нацменьшинством - окупант и его отприски не могут попасть под особую защиту их интересов)
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Сейчас все украинские учителя захотят преподовать для нацменьшинств, для украинских детей будут преподавать ...нацменьшинства☺
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич
 
 
 
 
 
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