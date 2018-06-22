 Учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%, - Гриневич

Об этом сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич во время своего визита на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам министра, за эти средства местные власти должны закупить оборудование, согласно тем рекомендациям, которые разработали в Минобразования. Такие подходы должны помочь учителям украинского языка в школах нацменьшинств улучшить методологию с изучением языка и поощрить детей к обучению государственного языка.

"Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно поэтому сейчас Кабмин выделили средства на оборудование кабинетов украинского языка в таких школах. А также мы установили этим учителям надбавку до 30% - самую высокую, которая есть, чтобы они имели поощрение", - отметила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полтора года зарплату учителям подняли на 75%, - Гройсман

Кроме того, министр образования напомнила, что актуальным является вопрос о продлении продолжительности переходного периода имплементации "языковой" статьи закона об образовании. Такие рекомендации предоставила Венецианская комиссия, подготовлен соответствующий законопроект.

"Это законопроект №8046 вчера стоял в повестке дня, но до него не дошла очередь, - прокомментировала Гриневич. - Законопроект говорит об увеличении продолжительности переходного периода до 2023 года. Если мы хотим действительно научить детей украинскому языку, должны подготовить все так, чтобы эти изменения стали необратимыми. Нам важно это делать постепенно, чтобы не вызвать сопротивления детей".

Также читайте: Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования

Как пояснила чиновник, планируется, что сначала дети будут изучать все на родном языке, а затем постепенно будут внедряться предметы на украинском пока не будет достигнуто соотношение "60% на государственном языке, и 40% использования языка нацменьшинств".