 Департамент спецрасследований ГПУ, занимающийся расследованием дел Майдана, скоро будет фактически ликвидирован, - Найем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "У нас совсем плохие новости. Генеральный прокурор готовится подписать приказ, который фактически ликвидирует Департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследование дел Майдана.

Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников об увольнении в связи с реорганизации подразделения. На последнее совещание по реорганизации Департамента Горбатюк даже не пригласили.

Формально ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей. Отдел процессуальных руководителей Департамента Горбатюка будет присоединен к общему Департамента процессуальных руководителей под руководством заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу на данный момент неизвестно.

Я очень хочу ошибаться. Но никакой информации, опровергающей вышеизложенное я не могу получить - ни в руководства ведомства, ни у тех, кто знаком с ситуацией изнутри".

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