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 Департамент спецрасследований ГПУ, занимающийся расследованием дел Майдана, скоро будет фактически ликвидирован, - Найем

Народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал информацию о том , что департамент специальных расследований ГПУ будет ликвидирован.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Найем отметил: "У нас совсем плохие новости. Генеральный прокурор готовится подписать приказ, который фактически ликвидирует Департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследование дел Майдана.

Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников об увольнении в связи с реорганизации подразделения. На последнее совещание по реорганизации Департамента Горбатюк даже не пригласили.

Формально ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей. Отдел процессуальных руководителей Департамента Горбатюка будет присоединен к общему Департамента процессуальных руководителей под руководством заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу на данный момент неизвестно.

Я очень хочу ошибаться. Но никакой информации, опровергающей вышеизложенное я не могу получить - ни в руководства ведомства, ни у тех, кто знаком с ситуацией изнутри".

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Департамент спецрасследований ГПУ, занимающийся расследованием дел Майдана, скоро будет фактически ликвидирован, - Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073084
 
 
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Что конкретно нарасследовал Горбатюк за пять лет? Этот танцор мне запомнился только тем, что вечно плакал, будто ему постоянно кто-то мешает. Департамент спецрасследований ГПУ, занимающийся расследованием дел Майдана, скоро будет фактически ликвидирован, -Найем - Цензор.НЕТ 8677
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винні будуть покарані.....П.Порошенко (з раннього словоблудія - 2014)
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он был?
его эе сразу слили - так что норма - не было желания ни у пшокина ни у юГика... а у ментовского предшественника тем более!!!
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Как говорил генеральный прокурор СССР: "Главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя...."
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это нормально в нашей ситуации, ничего удивительно - еще одни выборы в роли гоев - и туши свет
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Так понятно - Американские спецслужбы с пидарасами Соросами сделали Майдан .- так понятно что они боятся честного расследования. А потом пидарасы жидовские Соросы опустили гривну в три раза , Натолкали Украине кредитов через продажных чиновников и думают что захватили Украину .= Да ХУЙ вы будете сасать жидовские масонские пидарасы
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДепартамент спецрасследований ГПУ, занимающийся расследованием дел Майдана, скоро будет фактически ликвидирован, - Найем
 
 
 
 
 
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