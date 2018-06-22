 Из-за засухи в Крыму соберут в два раза меньше зерна, чем в 2017 году, - оккупационные власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"К сожалению, средняя урожайность в нынешнем году составляет по зерновым 16 центнеров с гектара – в два раза меньше, чем в прошлом году. И, соответственно, общий объем сбора в прошлом году был 1,7 млн тонн. В этом будет 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых", – сообщил оккупационный "глава" Крыма Аксенов.
По его словам, на данный момент уже обмолотили 132 тыс. гектаров зерновых – 24% от общей территории посевов. Он также добавил, что Крым испытывает проблемы с озимыми, яровыми и кормовыми культурами.
"Гибель посевов озимых отмечена на площади более 18 тысяч гектаров, яровые погибли на площади около 4 тысяч гектаров. Такая же ситуация с обеспечением кормами. Сегодня в Крыму по кормам заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Установленная норма – более 17 центнеров. Согласно прогнозу, потребность в грубых кормах у нас на зимний период удается покрыть на 58%, сочных – на 15%", – отметил Аксенов.
Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 22 июня режим ЧС из-за засухи ввели также в Джанкойском и Красноперекопском районах.
В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
как оно туда попало и кто єто прикривает
вот в чем вопрос
Рашка им пришлет говна.
Жрите, хоть до усерачки,
Родина у вас одна.
носют?
во де бизнесс по ведрам пошел бы - золотое крысчянское днище...
(С)
В Крыму предложили искать в храмах различных религиозных течений помощь в поиске воды для бесперебойного водоснабжения полуострова.
Такое заявление сделал в интервью "Крымской газете" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, отвечая на вопрос корреспондента: "Как будем спасать Крым?
Привет ангеле.
Воды нет,но вы держитесь.
Единственное что я могу представить - построить АЭС для опреснения морской воды.
Но в СХ эту воду будет не направить. Она будет золотой.
и бошки под камни с неба подставят.
Какое то водяное бодалово
Берёшь огород соток на 100. Сажаешь там чего то полезное. И ухаживаешь за этим.
Будешь стройным как скелет! (И жена тоже) + доход от выращенного...
Без канала перешли на пшеницу. Но в этом году такая засуха - что даже и пшеница не уродилась. (а так то ей вполне хватает и воды от дождей)
Хотя откуда тебе, обитателю сумрачных и холодных мордовских болот это знать.
Живу на Кубани (житнице России). НИ РАЗУ не видел чтоб кто то где то поливал пшеницу. (может где то в Казахских степях)
Путем нехитрых математических вычислений получаем = 10% от 2017 года.
"Приятного аппетиту" крысчане.