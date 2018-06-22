 Из-за засухи в Крыму соберут в два раза меньше зерна, чем в 2017 году, - оккупационные власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Оккупанты ввели чрезвычайный режим еще в двух районах Крыма из-за засухи

"К сожалению, средняя урожайность в нынешнем году составляет по зерновым 16 центнеров с гектара – в два раза меньше, чем в прошлом году. И, соответственно, общий объем сбора в прошлом году был 1,7 млн тонн. В этом будет 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых", – сообщил оккупационный "глава" Крыма Аксенов.

По его словам, на данный момент уже обмолотили 132 тыс. гектаров зерновых – 24% от общей территории посевов. Он также добавил, что Крым испытывает проблемы с озимыми, яровыми и кормовыми культурами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти вывозят зерно из Крыма в Сирию, - The New York Times

"Гибель посевов озимых отмечена на площади более 18 тысяч гектаров, яровые погибли на площади около 4 тысяч гектаров. Такая же ситуация с обеспечением кормами. Сегодня в Крыму по кормам заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Установленная норма – более 17 центнеров. Согласно прогнозу, потребность в грубых кормах у нас на зимний период удается покрыть на 58%, сочных – на 15%", – отметил Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 22 июня режим ЧС из-за засухи ввели также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.