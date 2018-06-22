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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:засуха (17) зерно (281) Крым (20214) урожай (165) Аксенов (246)

 Из-за засухи в Крыму соберут в два раза меньше зерна, чем в 2017 году, - оккупационные власти

Средняя урожайность зерновых культур в оккупированном Крыму в 2018 году будет в два раза меньше показателей предыдущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Оккупанты ввели чрезвычайный режим еще в двух районах Крыма из-за засухи

"К сожалению, средняя урожайность в нынешнем году составляет по зерновым 16 центнеров с гектара – в два раза меньше, чем в прошлом году. И, соответственно, общий объем сбора в прошлом году был 1,7 млн тонн. В этом будет 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых", – сообщил оккупационный "глава" Крыма Аксенов.

По его словам, на данный момент уже обмолотили 132 тыс. гектаров зерновых – 24% от общей территории посевов. Он также добавил, что Крым испытывает проблемы с озимыми, яровыми и кормовыми культурами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти вывозят зерно из Крыма в Сирию, - The New York Times

"Гибель посевов озимых отмечена на площади более 18 тысяч гектаров, яровые погибли на площади около 4 тысяч гектаров. Такая же ситуация с обеспечением кормами. Сегодня в Крыму по кормам заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Установленная норма – более 17 центнеров. Согласно прогнозу, потребность в грубых кормах у нас на зимний период удается покрыть на 58%, сочных – на 15%", – отметил Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 22 июня режим ЧС из-за засухи ввели также в Джанкойском и Красноперекопском районах. 

В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3073083
 
   
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А с вёдрами по мосту на Кубань "сбегать" - слабо?!))
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а чье же они зерно єкспортируют в Сирию?
как оно туда попало и кто єто прикривает
вот в чем вопрос
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ответ для мордвы - это прошлогодняя пшеница.
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наверно это зерно торгового партнёра с Киева Через посуху в Криму зберуть вдвічі менше зерна, ніж у 2017-му, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 9453
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Ну канешна с Киева, прям с клумбы на Крещатике... Через посуху в Криму зберуть вдвічі менше зерна, ніж у 2017-му, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 2183
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Да пес с ними, главное чтобы наше зерно им продавать не додумались.
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а чого? по світових цінах нехай купляють
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А зачем им зерно? Пусть рыбу ловят на своем острове. Или лягушек.
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Да с такими глубокими мыслями вам дорога в мировой парламент))
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Крысчане)))) мастерите из моста АКВЕДУК!))) и качайте с Кбани воду в Крысм)))
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Россияне постепенно превратят Крым в военный полигон.
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Мало соберут зерна?
Рашка им пришлет говна.
Жрите, хоть до усерачки,
Родина у вас одна.
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шо там а крысме с водой?
носют?
во де бизнесс по ведрам пошел бы - золотое крысчянское днище...

(С)
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В синагогу, в мечеть, в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит, - глава "Вода Крыма" о вариантах спасения полуострова от засухи
В Крыму предложили искать в храмах различных религиозных течений помощь в поиске воды для бесперебойного водоснабжения полуострова.
Такое заявление сделал в интервью "Крымской газете" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, отвечая на вопрос корреспондента: "Как будем спасать Крым?
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Відповідь про спасіння проста- повернути Крим Україні.
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Пожары морской водой тушить будут?! Что не гарит , то от соли повянет
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Дональд Трамп планирует ввод 20-процентной таможенной пошлины на автомобили из ЕС.
Привет ангеле.
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Трамп дебил. Вводит США в изоляцию и строиться с потенциальными союзниками.
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Для чего мост строили?! Для водовозов, вот пусть так возят и поля поливают. Дизель по 42 фубля литр!!!
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там ветер дует - ну привезут туда, а от туда что, навоз везти чтобы с моста не сдуло...?)))
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Генеральна асамблея ООН у п'ятницю, 22 червня, схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Молдови, повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН.
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Самое интересное там - кто проголосовал против (15-ть стран): Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Куба, КНДР, Иран, Мьянма, Никарагуа, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
Через посуху в Криму зберуть вдвічі менше зерна, ніж у 2017-му, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 4292
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Уровень России , хотя зимбабве даже выше. Но они еще это не поняли.
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И что, плевали они на резолюции асамблеи, к выполнению обязательны только резолюции Совбеза ООН.
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Це не правда,рішення прийнято і воно буде мати наслідки.До речі,про те що Крим це Україна та залишається її невід"ємною частиною було підтверджено на генасамблеї ООН.Ті питання що не можна прийняти в Совбезі можна прийняти простою більшістю голосів на генасамблеї
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В пустыне люди живут.
Воды нет,но вы держитесь.
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У нас сейчас другие проблемы, надо думать где брать газ когда сп-2 мимо нас пустят.. как вариант на воду для Крыма менять и будут.
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там же где и последние два года! - ничего не поменяется.
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чуваш. так вся проблема на крысьме в том, что до сих пор руснявые крысы электрику с Херсонщины получают.
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Не надо врать, электрику получает только завод Титан Фирташа..
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Титан, содовый и далее Джанкой, и на запад Евпатория, Саки, приозерное.
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Какая разница откуда они ее получают? Так и воду от нас получать будут, что у нас что в РФ у власти барыги - они договорятся.
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Есть такое .У вас свои позитивы а в Украине у главы Нафтогаза премия 47 митллионов долларов - тоже позитив
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Каким образом - интересно?

Единственное что я могу представить - построить АЭС для опреснения морской воды.

Но в СХ эту воду будет не направить. Она будет золотой.
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Крым это, сейсмоактивная зона, строить там АЭС полное безумие.... - поэтому совок и прекратил строительство "Крымской АЭС" в свое время....
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отклюют по сусекам.....

и бошки под камни с неба подставят.
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Вы кричите что Крым это Украина и радуетесь если у его жителей трудности, поверьте желания вернутся это у них не прибавляет.
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У Украины тоже нет желания возвращать, предателей, особенно военных, всяких чинуш перекрашеных, а остальные захотят в Украину аж бегом. Предателям конечно придется экстренно валить в рашу вместе с понаехами
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крысиных свинособак никто ни о чем не спрашивает и нам посрать на их "желания". Крысы на крысме будут денатурализованы поголовно.
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В Крыме мало пресной воды,в Киеве мало горячей.
Какое то водяное бодалово
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Не в "Крыме" , а в Крыму. Вата малообразованная
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Спорим жена твоя не для тебя талию сделала,и не за твои деньги.
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Ещё лучший способ:

Берёшь огород соток на 100. Сажаешь там чего то полезное. И ухаживаешь за этим.

Будешь стройным как скелет! (И жена тоже) + доход от выращенного...
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Так нельзя. Он съест то что вырастит и опять потолстеет.
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Тогда надо сажать огурцы... Отвечаю: хоть ужрись - не потолстеешь!
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Хотя с него станется продать их - и купить сала...
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Засуха в мозгах:

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Интересно, почему те из комментаторов которые умеют отличать зябь от зяблика, не подскажут остальным, что пшеницу вообще то никогда и не поливали. Тем более в Крыму, из крымского канала. Это же не рис. А какая урожайность зерновых в Херсонской области?
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Раньше в Крыму сажали рис.

Без канала перешли на пшеницу. Но в этом году такая засуха - что даже и пшеница не уродилась. (а так то ей вполне хватает и воды от дождей)
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не тупи калмыкомариэл. Рис выращивают не на поливных площадях а на заливных (чеках). А раннюю пшеницу выращивают под орошением на территориях с недостаточным уровнем осадков.
Хотя откуда тебе, обитателю сумрачных и холодных мордовских болот это знать.
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на территориях с недостаточным уровнем осадков.

Живу на Кубани (житнице России). НИ РАЗУ не видел чтоб кто то где то поливал пшеницу. (может где то в Казахских степях)
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В 12-м и 13-м годах, урожай в Крыму, был ещё хуже, чем в этом. А тогда ещё не вся днепровская вода сливалась в море. Пшеницу в Крыму никогда не поливали. Это в Саудовской Аравии поливают. Потому, что танкеры идущие за нефтью заполняют водой из Гудзона, что бы они не перевернулись.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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По зерну Росія рванула дуже потужно за останні роки і там дощі, немає спеки. А що Крим без дніпровської води то так і має бути завжди бо Дніпро давно обмілів.
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Нафиг им зерно, на россии нефти завались пусть её едят.
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Как обычно крысо-власти раз в ПЯТЬ наврали.
Путем нехитрых математических вычислений получаем = 10% от 2017 года.
"Приятного аппетиту" крысчане.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за засухи в Крыму соберут в два раза меньше зерна, чем в 2017 году, - оккупационные власти
 
 
 
 
 
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