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 Политика Украины
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Все про:железная дорога (1010) Львов (3218) поезд (641) Польша (4386) Мининфраструктуры (534) пассажиропоток (10)

 Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин

Министры инфраструктуры Украины и Польши Владимир Емельян и Анджей Адамчик договорились создать рабочую группу по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением "Люблин-Львов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

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Отмечается, что стороны договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом. "До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - отметил Омелян.

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Сообщается, что решение о новом маршруте было принято в связи с успехом железнодорожного соединения Киев-Перемышль. Так, в 2017 году им воспользовались 317 тыс. пассажиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3073080
 
   
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Изучают... Исследователи... Работают, значит...
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"Министры инфраструктуры Украины и Польши Владимир Емельян..."

"Мели Емеля..."
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а построить такой жд вокзал,как в Люблине наверное денег нет,все освоили


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А что здесь особенного? Навес над платформой? Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин - Цензор.НЕТ 6202
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полный ремонт всего вокзала и прилегающей территории,а во львове вокзал с раздолбанной плиткой и циганями живущими на лужайке,на против

Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин - Цензор.НЕТ 9964
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Я все не могу понять, что здесь такого шедеврального, чтобы приводить его в пример. Колхозника, который видел только сельский полустанок, ты, наверное, удивишь. Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин - Цензор.НЕТ 9158
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а чем ты от колхозника отличаешься,мне просто интересно,где ты в Украине видел такой современный вокзал, если ты так живешь,то разницы не заметишь конечно

Україна і Польща вивчають можливість запуску поїзда Львів-Люблін - Цензор.НЕТ 9956
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бачив наживо - нічого надзвичайного....
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а этот лахтинец картинкам больше верит - ты ему не авторитет...)))
тем более - как он туда может поехать...?)
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у меня в том воеводстве вообще то прописка meldunek и я видел как строили тот вокзал,это ты дальше Николаева нигде не был
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Я там жил и видел как его делали,для Польши это нормально,а где ты такой в Украине видел?
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я ж не кажу, що це відстой.... звичайний хайтек...так в нас, за останні роки, ніби нічого і не будували нового, щоб можна було порівняти.... а от кільцева дорога навколо Любліна вразила - справжній автобан
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этот PKP вокзал строили одновременно с Aqua Lublin и это относительно небольшой Люблин,обычный хай тек,это обычно для Польши,но не для Украины


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Да за такие вокзалы как на фото и в Ужгороде да и Чоп в Украине принуждают строителей кончать жизнь самоубийством как минимум двумя выстрелами в затылок.Наглядный пример КИРПА.
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Президент Порошенко большой друг железнодорожников и пассажиров.
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Владимир Емельян(с) А шо, всё правильно! Он, сегодня, после 50 аэропортов, смахивает на персонажа. Ну, который "Мели Емеля- твоя неделя"(с)
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Изучай не изучай,лучше в ,,говновозе,,добраться за границу и там пересесть на задрыпаную ихнею электричку чем ехать на нашем супер-пупен поезде,он будет или засраным или таким дорогущим что лучше за кордон долететь на контробандном кукурузнике.
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Ну і добре більше маршрутів на захід та менше на схід на рашку.
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Вообщем верхняя шваль, что в спаме, на работе. Что ни новость, своими клешнями дерьмо по стене сразу размазывают. Все понятно. Форум остается на уровне выгребной ямы.
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Цензор, а хто такий Владімір Ємєльян? це часом не міністр інфраструктури Омелян? кацапи, блін, прізвища не перекладаються
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Куда интереснее, если запустят "Интерсити" по маршруту Киев-Варшава.
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а тем временем у высокодуховных скрепок....

Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин - Цензор.НЕТ 8101 Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 3 ч.3 часа назад
А тем временем, праздник в самом разгаре! За 9 дней #ЧМ2018Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин - Цензор.НЕТ 1679 только в Москве на Никольской обокрали уже больше 400 иностранных болельщиков. В среднем воруют бумажники, драгоценности и дорогую технику каждые 25-30 минут (!) https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/story_sto6817783.shtml#ru-tw-po … #BoycottWorldCup2018

Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин - Цензор.НЕТ 565
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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