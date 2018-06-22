 Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

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Отмечается, что стороны договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом. "До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - отметил Омелян.

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Сообщается, что решение о новом маршруте было принято в связи с успехом железнодорожного соединения Киев-Перемышль. Так, в 2017 году им воспользовались 317 тыс. пассажиров.