 Украина и Польша изучают возможность запуска поезда Львов-Люблин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Отмечается, что стороны договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом. "До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - отметил Омелян.
Сообщается, что решение о новом маршруте было принято в связи с успехом железнодорожного соединения Киев-Перемышль. Так, в 2017 году им воспользовались 317 тыс. пассажиров.
"Мели Емеля..."
тем более - как он туда может поехать...?)
Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 @Vitauskas_A 3 ч.3 часа назад
А тем временем, праздник в самом разгаре! За 9 дней #ЧМ2018 только в Москве на Никольской обокрали уже больше 400 иностранных болельщиков. В среднем воруют бумажники, драгоценности и дорогую технику каждые 25-30 минут (!) https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/story_sto6817783.shtml#ru-tw-po … #BoycottWorldCup2018