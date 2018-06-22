 Эсбэушнику, в 2014 году открывшему огонь по протестующим возле Управления СБУ в Хмельницком, сообщено о подозрении, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по факту применением 19.02.2014 огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, во время проведения там мирных общественных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По результатам работы следователей и прокуроров установлены обстоятельства совершения уголовных преступлений и получены доказательства достаточные для подозрения конкретного лица в их совершении", - говорится в сообщении.

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21 июня сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в превышении власти, которое сопровождалось насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Следствие продолжается, собираются доказательства на проверку причастности к преступлению других лиц.