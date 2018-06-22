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 Политика Украины
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 Эсбэушнику, в 2014 году открывшему огонь по протестующим возле Управления СБУ в Хмельницком, сообщено о подозрении, - ГПУ

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении сотруднику Управления СБУ в Хмельницкой области, который применил огнестрельное оружие в ходе мирных акций протеста в 2014 году, в результате чего погибли два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по факту применением 19.02.2014 огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, во время проведения там мирных общественных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По результатам работы следователей и прокуроров установлены обстоятельства совершения уголовных преступлений и получены доказательства достаточные для подозрения конкретного лица в их совершении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении 4 бывшим сотрудникам киевского "Беркута", - ГПУ

21 июня сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в превышении власти, которое сопровождалось насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Следствие продолжается, собираются доказательства на проверку причастности к преступлению других лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3073077
 
 
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Это к получению очередного звания типа?
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сейчас, на "пешек", все и навешают. Очередной, козел отпущения.
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Голубани і Аброскіни в МВС - керують, Литвин посол в у армян, а якомусь прапорюге підозру))) А вище немає нікого??? не шановні керівники держави...Чому плокуЛАТУЛА не може посадити ворогів, Вікул, Гепа, Допа і далі...Парашенко тобі не соромно? В райвідділах і нової поліції сидять зрадники, подонки, садисти. А ви про то що було колись...цензор не ганьби себе...давай правду..Де інфа що вчора пікетували київських патрульних Зозулю подонка якій не вийшов?
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Перед людьми Крайтор заявил, что он берет на себя всю ответственность за применение огнестрельного оружия к гражданам, которые вчера пытались попасть в помещение СБУ.
Он признал, что отдавал приказ стрелять.
Крайтора взяли под стражу сразу после отчета облрады и доставили в военную прокуратуру. Силовик признал свою вину и извинился перед депутатами и общественностью за жертв и раненых.
Начальника хмельницького СБУ Віктора Крайтора тримають у Вінниці.
Після відкриття кримінального провадження у зв'язку із вбивствами двох мітингувальників біля управління СБУ у Хмельницькій області в 2014-му році, щонайменше двоє свідків отримували погрози. Люди вважають, що вони надходили від працівників самої СБУ.
Слідство військової прокуратури Західного регіону загубило єдину непошкоджену гільзу з місця злочину з ознаками ідентифікації. За нею можна було визначити, хто і з якої зброї вбив мітингувальників біля Хмельницього управління СБУ 19 лютого 2014-го року. Колишній начальник управління Служби безпеки у Хмельницький області Віктор Крайтор, який у лютому 2014-го року взяв на себе провину за загибель двох мітингарів біля управління, нині працює в одному з управлінь СБУ і обіймає посаду на державному підприємстві «Украерорух».
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На відео він застосував зброю у приміщенні після проникнення, і не по нападникам. А до трагедії призвели рикошети. Не бачу в його діях нічого кримінального. Лише прикра випадковість або ж нещасний випадок.
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Убитый ночью парень, тоже случайность?
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За 4 года только подозрение вручили? Это намеренно затягивают дело!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭсбэушнику, в 2014 году открывшему огонь по протестующим возле Управления СБУ в Хмельницком, сообщено о подозрении, - ГПУ
 
 
 
 
 
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