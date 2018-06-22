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Все про:Минюст (1301) наемники РФ (503) Лусварги (17)

 Террорист Лусварги не обращался к нам с просьбой отбывать наказание в Бразилии, - Минюст

Боевик "ДНР" из Бразилии Рафаэль Лусварги не обращался в Министерство юстиции относительно отбывания наказания в Бразилии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ  сообщила начальник управления международной помощи Минюста Екатерина Шевченко.

"Ну я могу сказать, что он к нам не обращался", - заявила пресс-секретарь, добавив, что "возможно он обратился в Бразилию, потому что есть два центральных органа в двух государствах, пока он к нам не обращался".

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Напомним, Павлоградский горрайонный суд арестовал бразильца Рафаэля Лусварги на 60 сутокбез возможности внесения залога. Согласно решению, принятому 7 мая, Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.

Ранее сообщалось, что представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с Лусварги процессуальные действия, а собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" "полностью была подтверждена решением суда".

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"Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах", - отметили в СБУ.

Вечером в тот же день пресс-служба прокуратуры г.Киева сообщила, что на рассмотрении в суде прокуратура будет настаивать на взятии под стражу Лусварги."

Источник: https://censor.net.ua/n3073076
 
 
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я был в Бразилии две недели и мне хватило,а мой знакомый больше года,потом еще полгода в Украине каждого шороха ночью боялся,говорил что два самолета бразильцев хватит ,что бы Раду не просто разогнать,но предварительно и ограбить каждого депутата вместе с охраной
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хохохо а чего?В Бразильской тюрьме ему быстро вставят,украинские блатные это дети по сравнению с теми отморозками
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Зал..у ему, а не бразилию! Пойдет этот гей на обмен - 1/100 !!!
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кому этот залетный всрался,россиянам свои не нужны
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??? Росияне теперь вместо репы едят шаурму, по закону кремлёвского султаната! Вот и посчитай сколько шаурмы выйдет с этого козла !!!
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Для этого надо его сначала кастрировать, чтобы мясо при жарке козлятиной не смердело))
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Бразилія? Це та країна де так багато диких "обезьнніков"? Давайте Рафаеля в обезьннік!
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Хай сидить тут.. Екзотичні кончіти в Україні - поки в диковинку..
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А чому , як завжди , сплять мінстець і українські спецслужби ? Чому , цей бібізян , ще не дав розлоге інтерв'ю в якому б він яскраво описав жахливі будні Лугандону і якеб , відомство Клімкіна , могло б розповсюдити на весь Світ ...?
Чи український апарат пропаганди працює лише на імідж офшорника ?
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Чи український апарат пропаганди працює лише на імідж офшорника ?

...
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Стець не для цього.. Стець для вилизування та зализування найсолодшого..
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так ото ж ... А потім дивуються - чому , в них , завжди все через ...опу ?!
Такий чудовий мають матеріал , а не використвують ...
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И не обратится. Тюрьмы Бразилии - одни из самых худших в Мире.
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Сообразить ему ,,Колумбийский галстук,, и отпустить на родину в целофановом пакете! Для агитации местных долбоёбов!
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"Подяка" патріотам України за затриманого терориста

...У п'ятницю, 18 травня, Валентин Рибін, який є адвокатом терориста Рафаеля Лусваргі (відомого, як Бразилець) через суд домігся Порушення крімінальної справи проти лідера націонал-патріотичного руху С14 Євгена Карася по ст.146 КК України (незаконне позбавлення Волі) і ст. 258 КК України (терористичний акт)
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нафига ему та Бразилия???, он в лавре по монашкам бегает!)))
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а если обратится ? то що ? уже придумали что будете делать ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Лусварги не обращался к нам с просьбой отбывать наказание в Бразилии, - Минюст
 
 
 
 
 
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