 Террорист Лусварги не обращался к нам с просьбой отбывать наказание в Бразилии, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщила начальник управления международной помощи Минюста Екатерина Шевченко.
"Ну я могу сказать, что он к нам не обращался", - заявила пресс-секретарь, добавив, что "возможно он обратился в Бразилию, потому что есть два центральных органа в двух государствах, пока он к нам не обращался".
Напомним, Павлоградский горрайонный суд арестовал бразильца Рафаэля Лусварги на 60 сутокбез возможности внесения залога. Согласно решению, принятому 7 мая, Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.
Ранее сообщалось, что представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.
В Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с Лусварги процессуальные действия, а собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" "полностью была подтверждена решением суда".
"Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах", - отметили в СБУ.
Вечером в тот же день пресс-служба прокуратуры г.Киева сообщила, что на рассмотрении в суде прокуратура будет настаивать на взятии под стражу Лусварги."
Чи український апарат пропаганди працює лише на імідж офшорника ?
...
Такий чудовий мають матеріал , а не використвують ...
...У п'ятницю, 18 травня, Валентин Рибін, який є адвокатом терориста Рафаеля Лусваргі (відомого, як Бразилець) через суд домігся Порушення крімінальної справи проти лідера націонал-патріотичного руху С14 Євгена Карася по ст.146 КК України (незаконне позбавлення Волі) і ст. 258 КК України (терористичний акт)