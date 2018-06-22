 Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Открытие этой части автомобильной дороги Глава государства назвал чрезвычайно важным событием, ведь эта трасса обеспечивает связь между двумя областями – Запорожской и Днепропетровской и между двумя городами – Запорожьем и Днепром.

"Сегодня мы здесь открываем дорогу. Дорогу, которая построена с очень высоким качеством. Дорогу, которая своевременно профинансирована. И львиная доля профинансирована из государственного бюджета, потому что мы на сегодняшний день сделали приоритетом дорожное строительство", - отметил Петр Порошенко. Он напомнил, что за последние годы объемы финансирования дорожного строительства только растут: в 2014 году на него выделялось 10 млрд, в 2015 году – 20 млрд, в 2016 году – 30 млрд, в 2017 - почти 40.

"А сейчас мы ставим задачу, чтобы дорожный фонд вместе с таможенным экспериментом приближался к 50-ти миллиардам", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет. Но сейчас он стал возможным благодаря президентской реформе децентрализации, которую поддержали Правительство и Верховная Рада, и таможенному эксперименту.

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"Никогда государство не выделяло столько денег для того, чтобы обеспечить приоритетное дорожное строительство. 23,4 километра построены именно за счет дорожного фонда, построены за счет таможенного эксперимента, который был введен мной в 2015 году и является чрезвычайно эффективным стимулом антикоррупционной борьбы, потому что все, что превышает таможенные поступления от плановых показателей – половина остается в области", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Сегодня и власть, и областная власть, областные депутаты очень тщательно следят, чтобы средства таможни шли в государственный бюджет. Благодаря этому 233 миллиона гривен только в этом году было мобилизовано к средствам, на которые будут строиться дороги", - добавил он.

Президент отметил, что приоритетом является завершение ремонта всей трассы. "Мы построили дорогу, которая соединяет Днепр и Запорожье. У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье, и до Донецкой области. Уверен в том, что это также будет построено в кратчайшие сроки и с высоким качеством", - сказал он.

Глава государства также поддержал предложение руководителя "Укравтодора" Славомира Новака о перераспределении средств на строительство автомобильных дорог в другие области, в случае их не освоения. "Я поддерживаю слова господина Новака, который четко заявил, что в тех областях, где средства таможенного, где средства дорожного фонда не будут использованы на строительство дорог, если они будут держаться на депозитах – они будут перераспределены в те области, где умеют, хотят работать и качественно строят дороги", - отметил Петр Порошенко.

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Президент также поблагодарил подрядчиков, которые с опережением почти на полгода сдали участок, который сегодня введен в эксплуатацию. "Я уверен в том, что именно так нам надо работать по всей стране", - сказал он.

На этом участке дороги Глава государства также ознакомился с проведением текущего среднего ремонта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Автомобильная дорога является основной транспортной магистралью севера Запорожской области, проходит по территории Запорожского, Ореховского, Пологовского, Розовского районов. По автомобильной дороге осуществляется постоянное движение тяжеловесного транзитного транспорта.

В 2016 году была изготовлена ​​проектная документация на текущий средний ремонт дороги, а в 2017 году выполнено работ на 160,137 млн грн. Грн. Финансирование ремонта происходило из государственного бюджета – 293,61 млн грн., областного бюджета – 9,955 млн грн., за счет таможенного эксперимента – 166,253 млн грн.

Развитие автомобильной дороги государственного значения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь позволит значительно повысить уровень транспортного сообщения, обеспечит развитие транспортной инфраструктуры, социально-экономический рост Запорожской области и прилегающих территорий.