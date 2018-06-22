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Все про:дороги (1639) Мариуполь (3518) Порошенко (15007) ремонт (795)

 Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь"

В рамках рабочей поездки в Запорожскую область Президент Петр Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Открытие этой части автомобильной дороги Глава государства назвал чрезвычайно важным событием, ведь эта трасса обеспечивает связь между двумя областями – Запорожской и Днепропетровской и между двумя городами – Запорожьем и Днепром.

"Сегодня мы здесь открываем дорогу. Дорогу, которая построена с очень высоким качеством. Дорогу, которая своевременно профинансирована. И львиная доля профинансирована из государственного бюджета, потому что мы на сегодняшний день сделали приоритетом дорожное строительство", - отметил Петр Порошенко. Он напомнил, что за последние годы объемы финансирования дорожного строительства только растут: в 2014 году на него выделялось 10 млрд, в 2015 году – 20 млрд, в 2016 году – 30 млрд, в 2017 - почти 40.

"А сейчас мы ставим задачу, чтобы дорожный фонд вместе с таможенным экспериментом приближался к 50-ти миллиардам", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет. Но сейчас он стал возможным благодаря президентской реформе децентрализации, которую поддержали Правительство и Верховная Рада, и таможенному эксперименту.

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"Никогда государство не выделяло столько денег для того, чтобы обеспечить приоритетное дорожное строительство. 23,4 километра построены именно за счет дорожного фонда, построены за счет таможенного эксперимента, который был введен мной в 2015 году и является чрезвычайно эффективным стимулом антикоррупционной борьбы, потому что все, что превышает таможенные поступления от плановых показателей – половина остается в области", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Сегодня и власть, и областная власть, областные депутаты очень тщательно следят, чтобы средства таможни шли в государственный бюджет. Благодаря этому 233 миллиона гривен только в этом году было мобилизовано к средствам, на которые будут строиться дороги", - добавил он.

Президент отметил, что приоритетом является завершение ремонта всей трассы. "Мы построили дорогу, которая соединяет Днепр и Запорожье. У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье, и до Донецкой области. Уверен в том, что это также будет построено в кратчайшие сроки и с высоким качеством", - сказал он.

Глава государства также поддержал предложение руководителя "Укравтодора" Славомира Новака о перераспределении средств на строительство автомобильных дорог в другие области, в случае их не освоения. "Я поддерживаю слова господина Новака, который четко заявил, что в тех областях, где средства таможенного, где средства дорожного фонда не будут использованы на строительство дорог, если они будут держаться на депозитах – они будут перераспределены в те области, где умеют, хотят работать и качественно строят дороги", - отметил Петр Порошенко.

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Президент также поблагодарил подрядчиков, которые с опережением почти на полгода сдали участок, который сегодня введен в эксплуатацию. "Я уверен в том, что именно так нам надо работать по всей стране", - сказал он.

На этом участке дороги Глава государства также ознакомился с проведением текущего среднего ремонта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Автомобильная дорога является основной транспортной магистралью севера Запорожской области, проходит по территории Запорожского, Ореховского, Пологовского, Розовского районов. По автомобильной дороге осуществляется постоянное движение тяжеловесного транзитного транспорта.

В 2016 году была изготовлена ​​проектная документация на текущий средний ремонт дороги, а в 2017 году выполнено работ на 160,137 млн грн. Грн. Финансирование ремонта происходило из государственного бюджета – 293,61 млн грн., областного бюджета – 9,955 млн грн., за счет таможенного эксперимента – 166,253 млн грн.

Развитие автомобильной дороги государственного значения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь позволит значительно повысить уровень транспортного сообщения, обеспечит развитие транспортной инфраструктуры, социально-экономический рост Запорожской области и прилегающих территорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3073075
 
 
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это случается,когда 4 года воруешь и перед выборами народу нечего показать
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петро инкогнито не отстает от своих российских коллег

Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 9529

https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160815-1592154/
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а потом примет резолюцию об озбоченности что не выводят
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Так я же не против, и желательно, через "зеленый коридор".
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сегодняшней воровской системе в Украине далеко даже до брежневских времен,тем генеральным секретарям даже не снились такие богатства,тогда за воровство госсобственности стреляли,а теперь награждают,разве можно было представить,что во время Брежнева генпрокурор или суд отпустил Юру Енакиевского за деньги
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какая тварь спамит дорогого Леонида Ильича Брежнева?
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Борисполів) більше чім доріг! Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 7986
і шо всю дорогу відремонтували? чи 5 км і все ок! Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 7986
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Таможенного эксперимента, придуманного Саакашвили, которого ты позорно депортировал, а юлю марушевскую все стыдили за восемьсот гривен. Теперь вот 23 км открывает. Открывалка. Тысячи км в руинах
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ну наконец то лола всплыла а то наверное целый день или даже два не открывала никакую урную или остановку автотранспорта.
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Не оскорбляйте Главнокомандующего такой мелочью. Человек все последние дни в Фейсбуке "питерпенил" в поте лица.
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и не только в фейсбуке...вон в штатах какую статью состряпал в вашингтон пост про себя любимого...
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Траса Дніпро-Запоріжжя і раніше була в відносно не поганому стані. Не порівняти з напрямком Запоріжжя-Маріуполь.
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Ви по напрямку Кривий Ріг- Миколаїв - давно мандрували?
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Поробуй Харьков-Старобельск. а ведь это жизненно-важное направление по которому идет обеспечение ВСУ и линии соприкосновения!
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Всі дороги водночас не відремонтувати. Повинні бути пріоритети, а в нашій ситуації - це траси, які в першу чергу забезпечують перевезення військових вантажів.
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Мы в 2016 из Херсона к родственникам в Марганец ездили........, дети матюков наслушались и научились🙁🙂
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Там только квази-ралли проводить для самоубийц. Ласкаво просимо, Петрику!
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открыл участок дороги....

наш Черчилль .....
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Нифига. Дорога на горизонте закончилась Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 4152
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Дорогами минулого року і тепер почали займатися.. Поки що доводиться в Миколаїв з Дніпра їхати не через Кривий Ріг, а через Запоріжжя- Мелітополь- Нову Каховку.. Інакше машині і нервам - гаплик.. До речі - а це рівень президента України відкривати такі об'єкти? Це входить до його повноважень? Чи перед виборами при нульовому рейтингу - ще й не так розкорячишся? Потужно!
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Ну, раз Пономарь сказал.... Это же совсем другое дело.
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Спасибо за инфу! Сразу даже как-то жить спокойнее стало.
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А ну, кто рискнет проехать из Запорожья в Мариуполь? Участок он открыл. Нет такой трассы государственного значения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь. И не предвидится.
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Это просто жесть, в какой ещё стране президент летит попиарится на каждый отремонтированный кусочек дороги.
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Во всех странах крупные государственные чиновники участвуют в открытии экономически и социально значимых объектов, если это конечно соответствует их рабочему графику. В данном случае дорогу в Запорожье открыли в рамках визита Президента в Запорожье. Внезапно правда?
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Отремонтированные куски дороги может открывать какой нибуть губернатор но никак не президент.
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Э, рефолюционеры, а кагда 25 лет дороги не строили вааааще, вы где были? В глубоком подполье?
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Та бросьте! Какие революционеры? Мы- просто терпилы. И всё.
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Это вы хде такие терпилы? Странный флажок.
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В Мариуполе. А я сейчас в Республике Гана. Контракт.
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Вообще не строили, по грунтовкам только и ездили 25 лет и еду на кострах готовили. Порошенко - наш спаситель.
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Ну у тебя кроме лясопета видать ничего не было. И тот краденный в Твери...
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строили дороги все 25 лет, только они почему-то были более чем в 2 раза дороже чем сейчас, а так ничего.
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Боже-Боже,до чего же оно опустилось ,скоро новые урны будет открывать .... Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 5795
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а Вилкул открывал
Ну что вы на предводителя днепропетровских титушек?! Стыдитесь!
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Ооооо Петя дякула, опять что-то открыл, скоро обшественные туалеты будет ездить открывать. А вот по поводу финансирования дорог за@бал это пиз@дежь, лично на видео наснимал роликов про ремонты дорог, блин они тупа землей ямы засыпали ЗЕМЛЕЙ!!!! Про асфальт даже и речи не было. Так и хочется перееб@ть этого Петю.
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Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 1596Irina‏ @Irysika20 33 мин.33 минуты назад


Соскучились за перемогой?
Нате вам.
Тяжела и неказиста жизнь советского артиста.Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 9782
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Противоно слушать такие гордые новости от тех кто даже понятия в строительстве дорог не имеет.За то миллионы требубт.
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представляю заголовок в вашингтон пост:
"Президент Трапм открыл движение на отремонтированной трассе Вашингтон-Нью-Йорк"
ключевое слово "отремонтированной"
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пуйла там не найдешь, он ниже и вонючей...
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При президенте Порошенко Украина покроется сетью автобанов и гиперлупов.
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О! пардон. Еще при Порошенко Украина много чем покроется.
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Добре, добре. Не хвилюйтесь! Все буде як каже Порошенко - і долар по 10, і АТО за неділю, і все інше.
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А пока петя не открыл доррога была неделю перекрыта? Президент-открывачка...
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А кацапам все нравитсо, и территория параши вместит с десяток Польш и Украин, парадокс...

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а таке слабо ...., , і ще пару десятків таких, та тисячі км якісних автобанів....
...це просто Польша

Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь" - Цензор.НЕТ 5987
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Начни с себя, заплати налоги как в Польше.
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Капець, скільки лайна на форумі зібралося і хизується, хто більше грязюки в Порошенко кине. Ну і варіться у своїй смердючій клоаці- а Україна без вас буде розбудовуватися!
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хай будут, кто-то ж на кацапщине правда верит, что стегает им бюджеты на дело и это влияет на обзщественное мнение.
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Хай будуть? То я піду- остогидло це лайно бачити.
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Ти правий, монголоіди мокщанськи з ольгіно, зверни увагу на іх зворот речі, чисті монголоіди , які косять під украінців!!!
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Так вот почему 56% однотуровых даунов голосовали в 2014...они хотели из Пэти посмешище сделать.....поздравляю ! Получилось!!!
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Этот предвыборный год у пэдры, будет ударным.... всё лучше чем ничего. Пусть хоть что-то, даже фрагментарно, но начнет проявляться. Хотя для барыги, который везде, где только можно, дискредитировал себя, даже такие открытия "инфраструктурных об&ектов", уже не воспринимаются как ПеремогА
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А зачем дороги, если Омелян строит 50 аэропортов и гиперлуп?
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Не, но он действительно как-то под*аебал всех своим открыванием!!!! Дайте ему ящик пива пусть упражняется . На даче знакомый соорудил будку для собаки так может пригласить чиколатного с прессой, ленточку и ножницы я беру на себя!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь"
 
 
 
 
 
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