 СБУ провела обыски на ГП "Житомирский бронетанковый завод"

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
Управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке госконцерна "Укроборонпром" проводятся следственные действия, в том числе и на ГП "Житомирский бронетанковый завод".
Обыски проводятся в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Отметим, что на прошлой неделе Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона о наложении штрафных санкций в размере 300 тыс. Грн на "Житомирский бронетанковый завод" в г. Новогуйвинское Житомирского района.
Назначенный Порошенко бывший гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов привел свою команду ..., теперь новый ген директор "Укроборонпрома" Букин назначенный кулуарно за закрытыми дверями, тем же Порошенко продемонстрирует принципиальность, в/прокуроры и СБУ продемонстрируют непримиримую борьбу с "расхитителями капиталистической собственности" и расчистят места для уже новой команда от товарисЧа Букина до следующей ротации ген директора ... вот и весь совок.
Если твои личные наблюдения о Житомире другие - дело индивидуальное.
А Порошенко тут в двух ипостасях.
Он не только "назначил".
Он и прищущил назначенного вора.
там совок на совке.
кого еще они должны были выбрать ?
или фамилий не знаешь не из Украины службу несешь?
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Романа Романова с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".
Кража была совершена в районе гостиницы, где остановился председатель КС Литвы, прибывший в Киев по служебным делам. О деталях кражи не уточняется. Шевченковское управление полиции г. Киева, в которое обратился с заявлением председатель КС Литвы, начало расследование этого инцидента