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Все про:Житомир (400) СБУ (12621) Укроборонпром (476)

 СБУ провела обыски на ГП "Житомирский бронетанковый завод"

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры проводят обыски на государственном предприятии "Житомирский бронетанковый завод".

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения и растраты  имущества, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

Управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке госконцерна "Укроборонпром" проводятся следственные действия, в том числе и на ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Обыски проводятся в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отметим, что на прошлой неделе Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона о наложении штрафных санкций в размере 300 тыс. Грн на "Житомирский бронетанковый завод" в г. Новогуйвинское Житомирского района.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073072
 
 
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стесняюсь спросить, а совок то тут при чем? (вопрос риторический)
Назначенный Порошенко бывший гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов привел свою команду ..., теперь новый ген директор "Укроборонпрома" Букин назначенный кулуарно за закрытыми дверями, тем же Порошенко продемонстрирует принципиальность, в/прокуроры и СБУ продемонстрируют непримиримую борьбу с "расхитителями капиталистической собственности" и расчистят места для уже новой команда от товарисЧа Букина до следующей ротации ген директора ... вот и весь совок.
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Совок в Житомире при моих личных наблюдениях.
Если твои личные наблюдения о Житомире другие - дело индивидуальное.

А Порошенко тут в двух ипостасях.
Он не только "назначил".
Он и прищущил назначенного вора.
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Е-е-е-е..соя ..Не гоні пургу!? ..А хто насадив в Житомирі *розенплядей* та Рабіновічей . *танкіста* Сухомліна ? Чи мо про *гешефти * Зубко не знаєш ?
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так совковые житомиряне и насадили.

там совок на совке.

кого еще они должны были выбрать ?
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и как же он это его (назначенного) "прищучил" ссылку или в словах расскажи, где кто и на чем "прищучил" Р. Романова?
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или у тебя с трудом ... отличить "Укроборонпром" от завода получается?
или фамилий не знаешь не из Украины службу несешь?
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12 февраля Романов объявил об уходе в отставку. "Считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, который он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 года были моим служением"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Романа Романова с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".
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А тем временем преступность по словам собАкова падает-Вчера вечером у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса украли кошелёк с деньгами. Об этом стало известно из источников в полиции г. Киева, куда с заявлением обратился потерпевший.

Кража была совершена в районе гостиницы, где остановился председатель КС Литвы, прибывший в Киев по служебным делам. О деталях кражи не уточняется. Шевченковское управление полиции г. Киева, в которое обратился с заявлением председатель КС Литвы, начало расследование этого инцидента
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А интересно сколько бы получил рядовой украинец за растрату или воровство 1000 гр в Украине?
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Колись петя обіцяв відрубувати руки.. Мабуть весь Печерськ вже завалений відрубаними руками?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ провела обыски на ГП "Житомирский бронетанковый завод"
 
 
 
 
 
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