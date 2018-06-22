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 Политика Украины
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 Суд отказался изменять меру пресечения Савченко

Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Украины Надежды Савченко, которая действует до 13 июля, на домашний арест или взятие на поруки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На заседании в пятницу суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство ее адвокатов.

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При этом суд постановил расследовать заявление стороны защиты Савченко о принудительном взятии у нее крови без решения суда.

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают впопытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отмениланеприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3073071
 
 
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Юле Волю,а Качановскую Тачанку бросить на штурм Мошквы....
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Зоя Космодемьянская Суд отказался изменять меру пресечения Савченко - Цензор.НЕТ 7467сжигавшая в дяревне Петрищево колхозные хаты Рюсских бабушек с детьми.....
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надо же, она хотела создать сюреализм а суд взял и создал, как это сидеть за решёткой.
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