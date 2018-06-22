 Задержанным за избиение пограничников в кафе Мариуполя избрали меры пресечения, - Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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"По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц) УК Украины. Одному из подозреваемых в совершении указанного преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17620 грн; другому - круглосуточный домашний арест", - написал он.

Лысенко отметил, что прокуратура не согласилась с решением суда в отношении последнего из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу.

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Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.

19 июля полиция открыла уголовное дело по факту избиения сотрудников ГПСУ в кафе Мариуполя.