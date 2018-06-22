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Все про:Мариуполь (3518) пограничники (1091) Лысенко (1010)

 Задержанным за избиение пограничников в кафе Мариуполя избрали меры пресечения, - Лысенко

В Мариуполе избрана мера пресечения лицам, которые подозреваются в причинении телесных повреждений военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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"По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц) УК Украины. Одному из подозреваемых в совершении указанного преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17620 грн; другому - круглосуточный домашний арест", - написал он.

Лысенко отметил, что прокуратура не согласилась с решением суда в отношении последнего из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу.

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Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.

19 июля полиция открыла уголовное дело по факту избиения сотрудников ГПСУ в кафе Мариуполя.

Задержанным за избиение пограничников в кафе Мариуполя избрали меры пресечения, - Лысенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073069
 
   
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Избить пограничников в прифронтовой зоне при Режиме Пораженко стоит максимум 17 тыс. гривен.
Или ничего не стоит.
PS. 54% блядей, будьте вы прокляты!
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Хотя по большому счёту ДАУНетское быдло мало отличается от Быдла Плешивого Педофила...
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а быдло оно и в пограничниках - быдло.
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Те кто воспитал и подтолкнул донецкое "население " на предательство страны с комфортом живут в Киеве и кошмарят всю страну! А глупцы пожинают плоды "независимых републик"! Как то не правильно с организаторами заколоту поступили...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанным за избиение пограничников в кафе Мариуполя избрали меры пресечения, - Лысенко
 
 
 
 
 
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