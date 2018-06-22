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 Политика Украины
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Все про:ООН (2507) Приднестровье (398)

 Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдавия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдавия", - прокомментировал принятие резолюции постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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В комментарии Ельченко отмечается, что речь идет о требовании к России вывести свои войска из Приднестровья, которые находятся там без разрешения властей и вопреки конституции.

"Призываем РФ к немедленной имплементации принятой резолюции, а также к выполнению других международных обязательств в рамках приднестровского урегулирования", - говорится в комментарии.

Ельченко подчеркнул, что украинская сторона последовательно выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Молдавии, а также решительно осуждает политику России в отношении ее соседей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073068
 
   
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Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 7931
Картина молодого тувинского, прости господи,художника Ай-Хаана Адыг-оола "Министр обороны РФ Сергей Шойгу и полководец Чингисхана Субэдэй" на отчётной выставке Кызылского колледжа искусств им. А.Чыргал-оола.
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самолеты, лошади, геликоптеры, шойга, кремль-в этом квинтэссенция нынешнего маразма
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Ты лучше подумай как их будут выводить, маршрут, транспорт, загрузка транспорта чем и кем
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Там разве кроме хлама есть что выводить? Там несчастных 1,5 тысячи рашистов ну наверно с семьями. Вот облом, им были положены повышенные оклады, как работа за границей, квартирки там небось прохватили получше, как мотороллка в лугандоне, а теперь уезжать в парашу в комуналку на нищую зарплату и пенсию
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вето в совбезе оон, на генассамблее его нет, и решения генассамблеи носят рекомендательный характер
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27 июня 2018 года в Конгрессе США состоится званый обед для Конгрессменов США .Главная тема Валить Северный поток-2.С речью вступительной выступит президент Дональд Трамп. Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 2894
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КацаПсины Педофила,пишите жалобу в ООН.Еще есть ВРЕМЯ
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Ну знаете, рашисты держали Приднестровье в заложниках десятилетия, шантажируя запад и Молдову , а сеичас так по решению ООН , хоп и выведут рашистские воиска и руководство из приднестровья ?!то что параша доводит до состояния вызженой земли любую территорию которую захватывает все знают.
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а если нет. то Украина им отключит газ и свет.
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Та ну?! А почему так поздно? Свет туда с Украины идет? .опа
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Теперь уже не получится оккупация Приднестровья под видом "миротворцев"! Это резолюция официально сбросит с волков овечьи шкуры.
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Ерунда, о выводе армихонских войск из Карабаха принято аж ЧЕТЫРЕ резолюции, 20 лет назад, и что? Пока сука уруситская жива - ничегт не будет.
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КацаПсины обожают Цыганей Приднестровья,а чеченов любють с 1966 года,именно тогда чеченская банда взяла Москву в Оборот...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья
 
 
 
 
 
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