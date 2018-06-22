 Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдавия", - прокомментировал принятие резолюции постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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В комментарии Ельченко отмечается, что речь идет о требовании к России вывести свои войска из Приднестровья, которые находятся там без разрешения властей и вопреки конституции.

"Призываем РФ к немедленной имплементации принятой резолюции, а также к выполнению других международных обязательств в рамках приднестровского урегулирования", - говорится в комментарии.

Ельченко подчеркнул, что украинская сторона последовательно выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Молдавии, а также решительно осуждает политику России в отношении ее соседей.

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