 Военная прокуратура требует явится в суд генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону России

Об этом сообщает сайт Военной прокуратуры Центрального региона, передает Цензор.НЕТ .

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Согласно сообщению, генерал-майора подозревают в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Шапортов должен явится 25 июня в 14:00 в Подольский районный суд Киева, к следственному судье Ларионовой - там будут решать, удовлетворить ли просьбу прокуратуры о проведении заочного досудебного расследования. "Явка обязательна", - указано в сообщении.

Также в сообщении говорится: "Учитывая, что подозреваемый проживают на территории временно оккупированной АР Крым или в зоне проведения операции Объединенных Сил, почтовой связи с которыми отсутствует, руководствуясь ст.ст. 133, 135, 137 УПК Украины, вызов подозреваемых осуществляется путем опубликования на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины повесток об их вызове".

Ранее, по данным "Цензор.НЕТ" Станислав Шапортов был на должности бывшего заместителя начальника Управления госохраны Украины - директора департамента охраны в АР Крым УГО Украины. С этой должности был уволен 4 апреля 2014 года приказом и.о. президента Александра Турчинова.

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Перешел на сторону России, был заместителем командира воинской части Вооруженных сил РФ. 25 августа 2016 года был назначен оккупационными властями Крыма на должность "замглавы администрации Ялты". Глава оккупационной администрации Андрей Ростенко тогда заявил, что новый заместитель будет "курировать вопросы противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности населения"