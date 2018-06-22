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 Военная прокуратура требует явится в суд генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону России

Военная прокуратура Центрального региона вызывает в суд бывшего заместителя начальника Управления госохраны Украины - директора департамента охраны в АР Крым УГО Украины, генерал-майора Станислава Шапортова.

Об этом сообщает сайт Военной прокуратуры Центрального региона, передает Цензор.НЕТ .

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Согласно сообщению, генерал-майора подозревают в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Шапортов должен явится 25 июня в 14:00 в Подольский районный суд Киева, к следственному судье Ларионовой - там будут решать, удовлетворить ли просьбу прокуратуры о проведении заочного досудебного расследования. "Явка обязательна", - указано в сообщении.

Также в сообщении говорится: "Учитывая, что подозреваемый проживают на территории временно оккупированной АР Крым или в зоне проведения операции Объединенных Сил, почтовой связи с которыми отсутствует, руководствуясь ст.ст. 133, 135, 137 УПК Украины, вызов подозреваемых осуществляется путем опубликования на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины повесток об их вызове".

Ранее, по данным "Цензор.НЕТ" Станислав Шапортов был на должности бывшего заместителя начальника Управления госохраны Украины - директора департамента охраны в АР Крым УГО Украины. С этой должности был уволен 4 апреля 2014 года приказом и.о. президента Александра Турчинова.

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Перешел на сторону России, был заместителем командира воинской части Вооруженных сил РФ. 25 августа 2016 года был назначен оккупационными властями Крыма на должность "замглавы администрации Ялты". Глава оккупационной администрации Андрей Ростенко тогда заявил, что новый заместитель будет "курировать вопросы противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности населения"

Источник: https://censor.net.ua/n3073067
 
 
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Чогось здається, що він в прокуратуру не прийде.
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То його проблеми. А далі будуть ще більші.
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процедура заочного засудження.... далі - вирок суду, можливо з конфіскацією і в базу Інтерпола..... тепер в нього тільки "тундра і тайга кругом"... висунеться кудись за кордон педерації - арешт і видача Україні
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Видача Україні -> апеляція -> печерський суд -> виправданий... Військова прокуратура вимагає з'явиться до суду генерал-майора Шапортова, який перейшов на бік Росії - Цензор.НЕТ 8036
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Доживе до екстрадикції, якщо раніше не пришиють. СРСР розвалився через 10 років від початку санкцій, РФ не сильніше.
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Справжніх санкцій до росії не було.
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Не может быть! Думаю, должен обязательно прийти!
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Тільки, якщо буде ваша допомога у цьому☺
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И шо? Он уже побежал на вокзал, билет на Киев покупать?
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Это уже его проблемы. А дальше будут еще большие.
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Шо? Фудстемпов лишат, или с велфера попрут?
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КацаПсинам Педофила служило пол Украины во главе с Донецкой Кодлой...если не больше... Военная прокуратура требует явится в суд генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону России - Цензор.НЕТ 4213
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Пора бы уже премию какую выдумать за самое вменяемое требование (закон, постановление,ноту) на подобии "премии Дарвина", а то номинантов девать некуда
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Украинские силовики такие силовики. 90% в Крыму и на Донбассе перебежали к врагу. Дошли бы россияне до Киева, и эти бы перебежали. Многолетняя селекция - всякую мразь в СБУ и МВД.
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а местные матиосы и луценки не особо то и хотят бывших коллег сажать...
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я конечно не сторонник всемирных заговоров, но люди - кто может объяснить наличие массонского символа - всевидящее око на долларах сша и гривнах? причем этот знак к Украине?
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ты ответь на простой вопрос если есть варианты, нет - проваливай с миром
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клоунада чертова....
Чертовый пиар на крови и позоре..... Видимость работы....

https://t.co/BvXApwX9SD

Президент Петро Порошенко призначив послом у Вірменії Петра Литвина - генерал-лейтенанта ЗСУ, рідного брата нардепа, екс-голови Верховної Ради Володимира Литвина.

Военная прокуратура требует явится в суд генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону России - Цензор.НЕТ 7460
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Поспешил Петя.Треба було вместо Жебривского.А то Куц может не так красиво сдать границу Военная прокуратура требует явится в суд генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону России - Цензор.НЕТ 3443
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Лев Симкин.доктор юридических наук РАБссии.
Гитлеру служили 22 миллиона советских граждан... Военная прокуратура требует явится в суд генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону России - Цензор.НЕТ 672прямо или косвенно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенная прокуратура требует явится в суд генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону России
 
 
 
 
 
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