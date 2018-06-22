 Дело о нападении на Стерненко передано в Главное следственное управление Нацполиции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "По данным полиции, осуществляется расследование в рамках уголовных производствах, открытых по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), а также по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Сейчас полицейские проводят ряд следственных действий, направленных на установление обстоятельств этих уголовных правонарушений".

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Напомним, в ночь против 25 мая экс-лидер одесского "Правого сектора" Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. По словам Стерненко это третье нападение на него за последние месяцы.

Во время инцидента Стерненко нанес ножевое ранение одному из нападавших, после чего тот скончался от полученных травм. Сам Стерненко говорит, что он оборонялся.

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Как сообщила жена Стерненка Наталья Усатенко, нападавший скончался от полученных ранений.

Полиция задержала второго фигуранта и установила личность погибшего и расследует инцидент как умышленное убийство, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Однако уже 26 мая полиция отпустила второго нападающего на Стерненка.

Полиция изъяла видео с камер и рассматривает все возможные версии событий, от банального бытового конфликта или ограбления в умышленного нападения по политическим мотивам за его общественную деятельность.

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