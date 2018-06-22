 Дело роликов с кокаином: подозреваемому в десять раз уменьшили залог

Постановление вступило в законную силу 18 июня и обжалованию не подлежит, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цена такого количества кокаина на "черном рынке" составляет 10 млн. гривен. По информации правоохранителей, наркотики транспортировались в 18 коробках с роликовыми коньками. Кокаин обнаружили таможенники и заменили на внешне похожий порошок. Задержание произошло в грузовом терминале аэропорта "Борисполь", где подозреваемый должен был забрать товар. Мужчине 38 лет, он киевлянин. Следователи заявляли также, что задержанный ранее занимался в США кибермошенничеством, был там осужден и депортирован в Украину.

Апелляцию на изменение меры пресечения подал адвокат задержанного, Виктор Овсянников. Он просил суд вообще отменить содержание под стражей, поскольку считает, что его клиента задержали со значительными нарушениями, а материалы уголовного производства в действительности не имеют никаких доказательств совершения преступления кроме факта, что человек получил коробки с роликовыми коньками.

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Суд постановил оставить подозреваемого в следственном изоляторе, а вот размер залога пересмотрел. Сумма была уменьшена в десять раз.

Мужчине грозит лишение свободы от 10 до 12 лет.