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 Политика Украины
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Все про:залог (314) наркотики (1324) суд (21040)

 Дело роликов с кокаином: подозреваемому в десять раз уменьшили залог

Мужчине, которого работники СБУ недавно задержали по подозрению в контрабанде из Панамы пяти с половиной килограмм кокаина, Киевский апелляционный суд уменьшил залог с десяти до одного миллиона гривен.

Постановление вступило в законную силу 18 июня и обжалованию не подлежит, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цена такого количества кокаина на "черном рынке" составляет 10 млн. гривен. По информации правоохранителей, наркотики транспортировались в 18 коробках с роликовыми коньками. Кокаин обнаружили таможенники и заменили на внешне похожий порошок. Задержание произошло в грузовом терминале аэропорта "Борисполь", где подозреваемый должен был забрать товар. Мужчине 38 лет, он киевлянин. Следователи заявляли также, что задержанный ранее занимался в США кибермошенничеством, был там осужден и депортирован в Украину.

Апелляцию на изменение меры пресечения подал адвокат задержанного, Виктор Овсянников. Он просил суд вообще отменить содержание под стражей, поскольку считает, что его клиента задержали со значительными нарушениями, а материалы уголовного производства в действительности не имеют никаких доказательств совершения преступления кроме факта, что человек получил коробки с роликовыми коньками.

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Суд постановил оставить подозреваемого в следственном изоляторе, а вот размер залога пересмотрел. Сумма была уменьшена в десять раз.

Мужчине грозит лишение свободы от 10 до 12 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3073063
 
 
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Панама - це святе.. Не для того петя потужно реформував судову систему, щоб вона була завадою для дружніх відносин петі з Панамою.. Дело роликов с кокаином: подозреваемому в десять раз уменьшили залог - Цензор.НЕТ 7333
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Цена такого количества кокаина на "черном рынке" составляет 10 тыс. гривен???
Дело роликов с кокаином: подозреваемому в десять раз уменьшили залог - Цензор.НЕТ 995
Источник: https://censor.net.ua/n3073063
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Лолита Панамская своих не бросает!
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Вот примерно на 4-5 млн. грн. пополнился бюджет судей апелляционного суда. Деньги так просто не пропадают, они крутятся в обороте рехворматоров.
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То у вас кокаин куме?
-Нi.Це пыльца с крыльев феи.
-Зрозумiв. Дело роликов с кокаином: подозреваемому в десять раз уменьшили залог - Цензор.НЕТ 1700
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Цензор пишет"Цена такого количества кокаина на "черном рынке" составляет 10 тыс. гривен" 5,5 кг кокса стоят всего 10 000 грн? Я покупаю все, еще и приплачу.
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На таких коньквх можливо розігнатися до 150ти на годину?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело роликов с кокаином: подозреваемому в десять раз уменьшили залог
 
 
 
 
 
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