 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, - Омелян рассказал о планах Мининфраструктуры до 2030 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 "Борисполей" - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером.

По его словам, среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа.

В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов со всех аэропортов Украины.

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Ранее В.Омелян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний.