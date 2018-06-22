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 Политика Украины
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Все про:авиация (1715) аэропорт (1129) авиасообщение (394) Мининфраструктуры (534) Омелян (441)

 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, - Омелян рассказал о планах Мининфраструктуры до 2030 года

Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 – обслуживать международные рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 "Борисполей" - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером.

По его словам, среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа.

В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов со всех аэропортов Украины.

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Ранее В.Омелян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3073058
 
 
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Щас я прыгну на гараж-
Космос точно будет наш!
50 аеропортів, п'ять із яких будуть міжнародними авіахабами, - Омелян розповів про плани Мінінфраструктури до 2030 року - Цензор.НЕТ 2166
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Когда жму на педальку в туалете плацкартного вагона то сразу вспоминается омелян с его гиперлупом и 50 аэропортами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, - Омелян рассказал о планах Мининфраструктуры до 2030 года
 
 
 
 
 
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