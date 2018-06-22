 "Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати", - адвокат об украинском политзаключенном Сенцове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке омбудсмена Людмилы Денисовой
Денисова отметила: "Говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встаёт с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление. Ситуация очень опасная!
Поэтому я обращаюсь к директору Федеральной службы исполнения наказаний Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить мне допуск на посещение Олега Сенцова!"
Ранее Ирина Геращенко напомнила, что президент России Владимир Путин в свое время помиловал осужденную российским судом к длительному сроку заключения гражданку Украины Надежду Савченко без ее личного обращения к нему и неясно, почему в случае с украинским политзаключенным кинорежиссером Олегом Сенцовым должно быть иначе.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку.
Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества.
О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
ВСЕ ГЛУПОСТИ В МИРЕ ДЕЛАЮТ С СЕРЬЕЗНЫМИ ЛИЦАМИ
(а некоторая, не будем уточнять кто....- это просто возникшая параллель... забудьте!)
и главное - пока наши не увидят Олега... москалькову на пушечный выстрел не подпускать