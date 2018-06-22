 "Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати", - адвокат об украинском политзаключенном Сенцове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке омбудсмена Людмилы Денисовой

Денисова отметила: "Говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встаёт с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление. Ситуация очень опасная!

Поэтому я обращаюсь к директору Федеральной службы исполнения наказаний Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить мне допуск на посещение Олега Сенцова!"

Ранее Ирина Геращенко напомнила, что президент России Владимир Путин в свое время помиловал осужденную российским судом к длительному сроку заключения гражданку Украины Надежду Савченко без ее личного обращения к нему и неясно, почему в случае с украинским политзаключенным кинорежиссером Олегом Сенцовым должно быть иначе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Меркель поедет на ЧМ в Россию, то должна встретиться с Сенцовим, - Хармс

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".