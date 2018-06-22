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 "Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати", - адвокат об украинском политзаключенном Сенцове

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обсудила с адвокатами состояние украинского узника Олега Сенцова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в фейсбуке омбудсмена Людмилы Денисовой

Денисова  отметила: "Говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встаёт с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление. Ситуация очень опасная!

Поэтому я обращаюсь к директору Федеральной службы исполнения наказаний Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить мне допуск на посещение Олега Сенцова!"

Ранее Ирина Геращенко напомнила, что президент России Владимир Путин в свое время помиловал осужденную российским судом к длительному сроку заключения гражданку Украины Надежду Савченко без ее личного обращения к нему и неясно, почему в случае с украинским политзаключенным кинорежиссером Олегом Сенцовым должно быть иначе.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3073055
 
 
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Вот если бы весь украинский парламент объявил голодовку. Но им некогда- собираются в отпуск
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Нет шучу.
ВСЕ ГЛУПОСТИ В МИРЕ ДЕЛАЮТ С СЕРЬЕЗНЫМИ ЛИЦАМИ
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Приедет или привезут, какой-то конец будет.
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Ви можете виправдати свою владу, коли росія судить за події не на своїй території?
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Для чого Україні дипломатичні відносини, якщо допомога в'язням з України була єдиним аргументом для збереження цієї дипломатії?
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и это почти 40 дней... не может встать и отказывают органы
(а некоторая, не будем уточнять кто....- это просто возникшая параллель... забудьте!)
и главное - пока наши не увидят Олега... москалькову на пушечный выстрел не подпускать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати", - адвокат об украинском политзаключенном Сенцове
 
 
 
 
 
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