 "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина", - Сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
"[Пресс-секретарю президента России Дмитрию] Пескову задали вопрос о помиловании Сенцова. Он сказал, что заявлений никаких от Сенцова не поступало. И я спросил, будет ли он писать такое прошение о помиловании президенту. Сенцов сказал, что нет: "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина и не буду писать никаких заявлений"", - рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.
Дизне добавил, что состояние Сенцова плохое: "Он очень бледный. У него проблемы с почками и сердцем. Почки начали забиваться белком, а сердце у него и так было в не очень хорошем состоянии, сответственно, [сейчас] пульс очень тихий". Состояние его сердца оставляет желать лучшего, добавил собеседник.
Ранее Ирина Геращенко напомнила, что президент России Владимир Путин в свое время помиловал осужденную российским судом к длительному сроку заключения гражданку Украины Надежду Савченко без ее личного обращения к нему и неясно, почему в случае с украинским политзаключенным кинорежиссером Олегом Сенцовым должно быть иначе.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
Бо ти вже переміг це хУЙЛО та рашку!
Хуйло не самолично совершал преступления.
Ответственность лежит не только на нем, но и на всех кацапах.
Господь з тобою..
Очень хочу на это посмотреть.
Только держись!