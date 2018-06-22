 "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина", - Сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

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"[Пресс-секретарю президента России Дмитрию] Пескову задали вопрос о помиловании Сенцова. Он сказал, что заявлений никаких от Сенцова не поступало. И я спросил, будет ли он писать такое прошение о помиловании президенту. Сенцов сказал, что нет: "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина и не буду писать никаких заявлений"", - рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

Дизне добавил, что состояние Сенцова плохое: "Он очень бледный. У него проблемы с почками и сердцем. Почки начали забиваться белком, а сердце у него и так было в не очень хорошем состоянии, сответственно, [сейчас] пульс очень тихий". Состояние его сердца оставляет желать лучшего, добавил собеседник.

Ранее Ирина Геращенко напомнила, что президент России Владимир Путин в свое время помиловал осужденную российским судом к длительному сроку заключения гражданку Украины Надежду Савченко без ее личного обращения к нему и неясно, почему в случае с украинским политзаключенным кинорежиссером Олегом Сенцовым должно быть иначе.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".