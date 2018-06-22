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 Политика Украины, За рубежом
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 "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина", - Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет, никогда не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

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"[Пресс-секретарю президента России Дмитрию] Пескову задали вопрос о помиловании Сенцова. Он сказал, что заявлений никаких от Сенцова не поступало. И я спросил, будет ли он писать такое прошение о помиловании президенту. Сенцов сказал, что нет: "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина и не буду писать никаких заявлений"", - рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

Дизне добавил, что состояние Сенцова плохое: "Он очень бледный. У него проблемы с почками и сердцем. Почки начали забиваться белком, а сердце у него и так было в не очень хорошем состоянии, сответственно, [сейчас] пульс очень тихий". Состояние его сердца оставляет желать лучшего, добавил собеседник.

Ранее Ирина Геращенко напомнила, что президент России Владимир Путин в свое время помиловал осужденную российским судом к длительному сроку заключения гражданку Украины Надежду Савченко без ее личного обращения к нему и неясно, почему в случае с украинским политзаключенным кинорежиссером Олегом Сенцовым должно быть иначе.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3073051
 
   
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І вірно зробиш, Олеже.
Бо ти вже переміг це хУЙЛО та рашку!
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да этой кремлевской твари как нож в башку что он на процессе назвал его кровавым карликом
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Олеже ти переможець путлеро-фашистського рейху!
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Это не поможет.
Хуйло не самолично совершал преступления.
Ответственность лежит не только на нем, но и на всех кацапах.
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Когда- нибудь все станет на свои места, Сенцов станет свободен, а путен будет или в могиле или в тюрьме. И те, кто поддерживает путена сейчас, скажут, что всегда его ненавидели и знали, что он убийца и вор.
Очень хочу на это посмотреть.
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Протест сильнейший -на кон поставил свою жизнь .
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Те, кто поехал на футбол , подумайте, вы унижаете свою страну. Посмотрите на Сенцова и сравните себя и его.
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Толстую Гадю постоянно показывали по мордор-ТВ, прощали ей всякие выходки и быстро поменяли, а вернее - внедрили. А вот к Сенцову даже обудсмена не пускают, пытаются поломать. Похоже на то, что человек стоящий, со стержнем и менять его нужно хоть на тысячу орков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина", - Сенцов
 
 
 
 
 
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